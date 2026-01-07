Elhalasztják Hollandiában a pénteki profi labdarúgó-bajnokikat
A holland labdarúgó-élvonal, az Eredivisie hivatalos honlapján közölte, hogy elhalasztják a január 9-re kiírt összes profi labdarúgó-mérkőzést, és a napokban döntenek a hétvégi meccsekről is. A halasztás oka az extrém téli időjárás, a felfagyott pályák és a hóhelyzet, ami miatt nem lehet megfelelően garantálni a labdarúgók, a mérkőzések rendezésével kapcsolatos személyek és a nézők biztonságát a stadionokban.
Ez egyelőre csak egyetlen élvonalbeli mérkőzést érint, az eredetileg péntek este nyolcra kiírt Nijmegen–Utrecht összecsapást már biztosan nem rendezik meg, a másodosztályban további öt bajnoki marad el pénteken. Ugyanakkor a harmadosztálytól lefelé már az is biztos, hogy nem rendeznek bajnoki mérkőzéseket a hétvégén.
Az Eredivisie közleménye szerint a napokban dönthetnek a hétvége további mérkőzéseinek halasztásáról is, az új időpontokat hamarosan kijelölik.
