Elhalasztják Hollandiában a pénteki profi labdarúgó-bajnokikat

Ez egyelőre csak egyetlen élvonalbeli mérkőzést érint, az eredetileg péntek este nyolcra kiírt Nijmegen–Utrecht összecsapást már biztosan nem rendezik meg, a másodosztályban további öt bajnoki marad el pénteken. Ugyanakkor a harmadosztálytól lefelé már az is biztos, hogy nem rendeznek bajnoki mérkőzéseket a hétvégén.

Az Eredivisie közleménye szerint a napokban dönthetnek a hétvége további mérkőzéseinek halasztásáról is, az új időpontokat hamarosan kijelölik.