Nemzeti Sportrádió

Elhalasztják Hollandiában a pénteki profi labdarúgó-bajnokikat

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2026.01.07. 19:00
null
Itt kéne péntek este futballozni... (Fotó: nec-nijmegen.nl)
Címkék
Hollandia NEC Nijmegen Utrecht
A holland labdarúgó-élvonal, az Eredivisie hivatalos honlapján közölte, hogy elhalasztják a január 9-re kiírt összes profi labdarúgó-mérkőzést, és a napokban döntenek a hétvégi meccsekről is. A halasztás oka az extrém téli időjárás, a felfagyott pályák és a hóhelyzet, ami miatt nem lehet megfelelően garantálni a labdarúgók, a mérkőzések rendezésével kapcsolatos személyek és a nézők biztonságát a stadionokban.

Ez egyelőre csak egyetlen élvonalbeli mérkőzést érint, az eredetileg péntek este nyolcra kiírt Nijmegen–Utrecht összecsapást már biztosan nem rendezik meg, a másodosztályban további öt bajnoki marad el pénteken. Ugyanakkor a harmadosztálytól lefelé már az is biztos, hogy nem rendeznek bajnoki mérkőzéseket a hétvégén.

Az Eredivisie közleménye szerint a napokban dönthetnek a hétvége további mérkőzéseinek halasztásáról is, az új időpontokat hamarosan kijelölik.

 

Hollandia NEC Nijmegen Utrecht
Legfrissebb hírek

Győzelemmel kezdett a férfi vízilabda-válogatott a rotterdami felkészülési tornán

Vízilabda
2025.12.27. 21:26

Hosszabbításban nyerték meg a női kézi-vb bronzmeccsét a franciák

Kézilabda
2025.12.14. 16:32

Jobb volt Hollandia, a 7. hely húsz éve a legjobb vb-szereplés női kéziseinktől

Kézilabda
2025.12.10. 19:28

Vilmos Sándor holland király helyszíni buzdítására is számíthatott a társházigazda

Kézilabda
2025.12.10. 17:59

Van Wetering remekelt, Hollandia fölényes győzelemmel kezdte a középdöntőt a női kézi-vb-n

Kézilabda
2025.12.04. 22:07

Félbeszakadt az Ajax bajnokija, már el is dőlt, mikor pótolják

Minden más foci
2025.12.01. 07:19

Van Wetering és Housheer remek játékával simán nyert Hollandia a női kézilabda-vb-n

Kézilabda
2025.11.30. 22:01

A második félidőben jött az olasz henger, a Bologna leiskolázta a Salzburgot

Európa-liga
2025.11.27. 23:08
Ezek is érdekelhetik