Vilmos Sándor holland király helyszíni buzdítására is számíthatott a társházigazda

2025.12.10. 17:59
Vilmos Sándor holland király (Fotó: AFP)
Hollandia Magyarország Vilmos Sándor női kézi-vb
Vilmos Sándor holland király a helyszínen tekintette meg a társházigazda és a magyar válogatott rotterdami negyeddöntőjét szerdán (ma) a németekkel közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon.

 

A házigazdák tájékoztatása szerint az 58 éves uralkodó a találkozó előtt több szervezővel is beszélgetett a tornához kapcsolódó közösségi programokról, köztük azokról, amelyek a testmozgást népszerűsítik a gyermekek körében.

A rotterdami Ahoy multifunkciós csarnokban – amely az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott mérkőzéseinek a középdöntőtől kezdve a helyszíne – az ilyenkor megszokott bő étel- és italvásárlási kínálaton, valamint a vb-hez kapcsolódó mezek és különféle emléktárgyak megvásárlásának lehetőségén túl több, a kézilabdához kapcsolódó szórakozási lehetőség is vár a szurkolókra, mindez karácsonyi vásárra emlékeztető hangulatban. A találkozók előtt vagy épp a mérkőzések szünetében a vállalkozó szelleműek lehulló labdák elkapásával tesztelhetik reflexeiket, digitális kézikapunál a célzási képességeiket mérhetik fel, vagy épp egymással kézilabdázhatnak egy felfújható minipályán.

 

 

Hollandia Magyarország Vilmos Sándor női kézi-vb
