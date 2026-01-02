Nemzeti Sportrádió

Végleg megszerezné Keresztes Krisztiánt a Dundee

Vágólapra másolva!
2026.01.02. 19:33
Keresztes Krisztián iránt több bajnokságból is vannak érdeklődők (Fotó: Getty Images)
Címkék
Skócia Dundee United Keresztes Krisztián skót Premier League
A skót labdarúgó-bajnokságban szereplő Dundee United végleg megszerezné Keresztes Krisztián játékjogát, aki az idény végéig kölcsönben futballozik az együttesnél.

Harsányi Zoltán, a 25 éves belső védő menedzsere, korábbi NB I-es labdarúgó az M1 aktuális csatorna megkeresésére elmondta: a Dundee United elővásárlási joggal rendelkezik, ezért a napokban Skóciába utazik tárgyalni. 

„Krisztián meccsről meccsre jobb teljesítményt nyújt, ezt a statisztikai számok és adatok is bizonyítják, ennek is tulajdonítható a skót klub érdeklődése” – mondta, majd hozzátette, miért lenne fontos az egyesület számára a magyar légiós megszerzése. 

„Több európai bajnokságból is kapott ajánlatot, sőt, még az Egyesült Államokból is, de nemcsak a Dundee szerepel az esetleges üzletben, hanem a Nyíregyháza és maga a játékos is” – részletezte. 

Kitért rá: ha a Dundee nem lép, s időközben a Spartacus úgy dönt, hogy megfelelő ajánlat érkezett, amely a védő elképzeléseivel is egyezik, akkor meglehet, hogy még a télen klubot vált. „Ahogyan korábban is elmondta, Krisztiánnak egy angliai szerződés az álma, és valójában a Premier League szintlépés lenne a pályafutásában” – fogalmazott. 

Keresztes Krisztián a skót élvonalban lejátszott húsz fordulóból tizenkilencszer a kezdőcsapat tagjaként lépett pályára, tizennyolcszor végig a pályán volt, s mindössze egy bajnokit hagyott ki sárga lapos eltiltás miatt. Karácsony előtt gólt szerzett a Celtic FC ellen, és csapata 2–1-re legyőzte a címvédő, 55-szörös skót bajnokot.

 

Skócia Dundee United Keresztes Krisztián skót Premier League
Legfrissebb hírek

Skócia: Keresztes Krisztián csapata hazavitt egy pontot a kupagyőztes otthonából

Minden más foci
2025.12.27. 21:08

A Haladásnál esélyt sem kapott Keresztes Krisztián, aki most a skót élvonalban futballozik

Légiósok
2025.12.25. 11:54

Keresztes Krisztián: Megköszöntem a Jóistennek, hogy gólt lőhettem a Celticnek

Légiósok
2025.12.19. 10:13

Keresztes Krisztián szép lövéssel egyenlített a Celtic ellen – videó

Minden más foci
2025.12.17. 22:27

Keresztes Krisztián: Borítani akarjuk a papírformát a Celtic ellen

Légiósok
2025.12.17. 12:07

Keresztes Krisztián segített a Fradinak a Rangers elleni meccs előtt

Európa-liga
2025.12.10. 15:32

Hová lett Jim Leighton?

Minden más foci
2025.11.29. 12:27

Az UEFA elnézést kért a skót szurkolóktól

Foci vb 2026
2025.11.22. 13:04
Ezek is érdekelhetik