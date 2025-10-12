A horvátok a kijutás küszöbén; a görögök biztosan nem lesznek ott a világbajnokságon

Dánia–Görögország 3–1

Jól kezdtek a görögök, akiknek létfontosságú lett volna a jó eredmény elérése, többször zavart okoztak a hazai kapu előtt, mégis hátrányba kerültek Hrisztosz Zafeirisz hatalmas hibája miatt. A 22 éves középpályás haza akarta adni a labdát, de nagyon röviden passzolt, Rasmus Höjlund pedig lecsapott rá, és hat méterről a jobb alsóba pöckölt. A gól megfogta a vendégeket, akik a szünet előtt megkapták a másodikat és a harmadikat is – egy percen belül. Előbb Mikkel Damsgaard bal oldali szöglete után Joachim Andersen a kapu bal oldalába csúsztatott, majd Konsztantinosz Kulierakisz próbálta meg visszafejelni kapusának a labdát, de Victor Froholdtban elakadt a tizenhatoson belül, ő aztán ziccerbe hozta Damsgaard-t, neki pedig szinte csak az üres kapuba kellett lőnie.

A szünetben rendezték a sorokat a görögök, és bő negyedóra után szépítettek a második félidőben, Hrisztosz Colisz 10 méterről lőtt a léc alá, öt perc múlva pedig majdnem Janisz Konsztanteliasz is betalált, de Kasper Schmeichel óriásit védett. Továbbra is nyomott a vendégcsapat, és Vangelisz Pavlidisz járt közel a gólhoz, ám Andersen a gólvonal előtt állva fejelte ki a labdát, majd a másik oldalon a lécre fejelt, egy perccel később pedig ismét a kapufa mentette meg a görög csapatot, Lazarosz Rota fejelt majdnem a saját kapujába. Hiába nyomott a hajrában is Görögország, már nem változott az eredmény, így a hátránya két fordulóval a vége előtt hét pont Dániával és Skóciával szemben, azaz biztosan lemarad a világbajnokságról – ahogyan az utóbbi három torna óta mindig.

Litvánia–Lengyelország 0–2

Miután a finnek négyet kaptak a hollandoktól, a lengyelek nagy lépést tehettek a második hely megszerzése felé, és negyedóra után egy szögletgóllal előnybe is kerültek. Sebastian Szymanski a jobb oldalról végzett el sarokrúgást, és a beívelésébe senki sem ért bele, pedig az ötösön belül le is pattant a labda, amely így a hosszúban kötött ki. Azért a helyzetek kialakításával hadilábon álltak a vendégek, a második félidőben sikerült csak jobban megmondani az ellenfél védelmét, ami nem meglepő, hiszen a hazaiak kénytelen voltak kitámadni. A második játékrész közepén Robert Lewandowski bebiztosította csapatának a három pontot, öt méterről fejelt a kapuba az ezúttal asszisztot jegyző Szymanski bal oldali íveléséből. Lengyelország tehát hozta a kötelezőt, és a pótselejtezőt érő helyről már aligha csúszik le, de közvetlenül ki akar jutni a vb-re, ahhoz a következő fordulóban le kell győznie a holland válogatottat, ám a sokkal rosszabb gólkülönbsége miatt könnyen lehet, hogy még az is kevés lenne.

Horvátország–Gibraltár 3–0

Feröer nagy szívességet tett a horvátoknak azzal, hogy legyőzte a cseheket, ráadásul a legutóbbi világbajnokság bronzérmese ideális ellenféllel találkozott a nullapontos Gibraltár személyében. Ehhez képest időbe telt, mire a hazaiak megszerezték a vezetést, a félidő felénél Mario Pasalic még csak a kapufát találta el, viszont az első fél óra végén gólpasszt adott, a középre tekerése után Toni Fruk hat méterről a bal felsőbe fejelt. Nagy fölényben játszott ezt követően is Horvátország, a vendégek támadásban semmit sem tudtak felmutatni, de sokat kellett várni a második gólra, amiben nagyban közrejátszott az is, hogy Lovro Majer az 57. percben kihagyta a tizenegyesét – Jaylan Hankins kiütötte a balra, félmagasan érkező labdát. Így sem forgott veszélyben déli szomszédunk győzelme, és aztán biztossá is tették sikerüket. Tjay De Barr lövése a 78. percben lejött a blokkról, Luka Sucic viszont bevágta a lecsorgót, majd a ráadás során Martin Erlic fejelt a kapu bal oldalába Majer szögletéből. Mivel a cseheknek már csak egy meccsük van a hárompontos hátrányuk mellett, a horvátok a sokkal jobb gólkülönbségük miatt már vehetik a repülőjegyet, mert szinte biztos a vb-kvalifikációjuk.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

C-CSOPORT, 4. FORDULÓ

Dánia–Görögország 3–1 (Höjlund 21., J. Andersen 40., Damsgaard 41., ill. Colisz 63.)

Skócia–Fehéroroszország 2–1 (Adams 15., McTominay 84., ill. Kucsko 90+6.)

C-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Dánia 4 3 1 – 12–1 +11 10 2. Skócia 4 3 1 – 7–2 +5 10 3. Görögország 4 1 – 3 7–10 –3 3 4. Fehéroroszország 4 – – 4 2–15 –13 0

G-CSOPORT, 8. FORDULÓ

Litvánia–Lengyelország 0–2 (Szymanski 15., Lewandowski 64.)

Hollandia–Finnország 4–0 (Malen 8., Van Dijk 17., Depay 38. – 11-esből, Gakpo 85.)

G-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Hollandia 6 5 1 – 22–3 +19 16 2. Lengyelország 6 4 1 1 10–4 +6 13 3. Finnország 7 3 1 3 8–13 –5 10 4. Litvánia 7 – 3 4 6–11 –5 3 5. Málta 6 – 2 4 1–16 –15 2

L-CSOPORT, 8. FORDULÓ

Horvátország–Gibraltár 3–0 (Fruk 30., L. Sucic 78., Erlic 90+6.)

Feröer–Csehország 2–1 (H. Sörensen 67., Agnarsson 81., ill. Karabec 79.)