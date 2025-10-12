Nemzeti Sportrádió

A horvátok a kijutás küszöbén; a görögök biztosan nem lesznek ott a világbajnokságon

2025.10.12. 22:50
A dánok nyertek, és minimum a pótselejtezőn érdekeltek lesznek (Fotó: Getty Images)
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőjében a dánok 3–1-re megverték a görögöket, a lengyelek 2–0-ra nyertek Litvániában, míg a horvátok Gibraltárt győzték le 3–0-ra.

Dánia–Görögország 3–1

Jól kezdtek a görögök, akiknek létfontosságú lett volna a jó eredmény elérése, többször zavart okoztak a hazai kapu előtt, mégis hátrányba kerültek Hrisztosz Zafeirisz hatalmas hibája miatt. A 22 éves középpályás haza akarta adni a labdát, de nagyon röviden passzolt, Rasmus Höjlund pedig lecsapott rá, és hat méterről a jobb alsóba pöckölt. A gól megfogta a vendégeket, akik a szünet előtt megkapták a másodikat és a harmadikat is – egy percen belül. Előbb Mikkel Damsgaard bal oldali szöglete után Joachim Andersen a kapu bal oldalába csúsztatott, majd Konsztantinosz Kulierakisz próbálta meg visszafejelni kapusának a labdát, de Victor Froholdtban elakadt a tizenhatoson belül, ő aztán ziccerbe hozta Damsgaard-t, neki pedig szinte csak az üres kapuba kellett lőnie.

A szünetben rendezték a sorokat a görögök, és bő negyedóra után szépítettek a második félidőben, Hrisztosz Colisz 10 méterről lőtt a léc alá, öt perc múlva pedig majdnem Janisz Konsztanteliasz is betalált, de Kasper Schmeichel óriásit védett. Továbbra is nyomott a vendégcsapat, és Vangelisz Pavlidisz járt közel a gólhoz, ám Andersen a gólvonal előtt állva fejelte ki a labdát, majd a másik oldalon a lécre fejelt, egy perccel később pedig ismét a kapufa mentette meg a görög csapatot, Lazarosz Rota fejelt majdnem a saját kapujába. Hiába nyomott a hajrában is Görögország, már nem változott az eredmény, így a hátránya két fordulóval a vége előtt hét pont Dániával és Skóciával szemben, azaz biztosan lemarad a világbajnokságról – ahogyan az utóbbi három torna óta mindig.

Litvánia–Lengyelország 0–2

Miután a finnek négyet kaptak a hollandoktól, a lengyelek nagy lépést tehettek a második hely megszerzése felé, és negyedóra után egy szögletgóllal előnybe is kerültek. Sebastian Szymanski a jobb oldalról végzett el sarokrúgást, és a beívelésébe senki sem ért bele, pedig az ötösön belül le is pattant a labda, amely így a hosszúban kötött ki. Azért a helyzetek kialakításával hadilábon álltak a vendégek, a második félidőben sikerült csak jobban megmondani az ellenfél védelmét, ami nem meglepő, hiszen a hazaiak kénytelen voltak kitámadni. A második játékrész közepén Robert Lewandowski bebiztosította csapatának a három pontot, öt méterről fejelt a kapuba az ezúttal asszisztot jegyző Szymanski bal oldali íveléséből. Lengyelország tehát hozta a kötelezőt, és a pótselejtezőt érő helyről már aligha csúszik le, de közvetlenül ki akar jutni a vb-re, ahhoz a következő fordulóban le kell győznie a holland válogatottat, ám a sokkal rosszabb gólkülönbsége miatt könnyen lehet, hogy még az is kevés lenne.

Horvátország–Gibraltár 3–0

Feröer nagy szívességet tett a horvátoknak azzal, hogy legyőzte a cseheket, ráadásul a legutóbbi világbajnokság bronzérmese ideális ellenféllel találkozott a nullapontos Gibraltár személyében. Ehhez képest időbe telt, mire a hazaiak megszerezték a vezetést, a félidő felénél Mario Pasalic még csak a kapufát találta el, viszont az első fél óra végén gólpasszt adott, a középre tekerése után Toni Fruk hat méterről a bal felsőbe fejelt. Nagy fölényben játszott ezt követően is Horvátország, a vendégek támadásban semmit sem tudtak felmutatni, de sokat kellett várni a második gólra, amiben nagyban közrejátszott az is, hogy Lovro Majer az 57. percben kihagyta a tizenegyesét – Jaylan Hankins kiütötte a balra, félmagasan érkező labdát. Így sem forgott veszélyben déli szomszédunk győzelme, és aztán biztossá is tették sikerüket. Tjay De Barr lövése a 78. percben lejött a blokkról, Luka Sucic viszont bevágta a lecsorgót, majd a ráadás során Martin Erlic fejelt a kapu bal oldalába Majer szögletéből. Mivel a cseheknek már csak egy meccsük van a hárompontos hátrányuk mellett, a horvátok a sokkal jobb gólkülönbségük miatt már vehetik a repülőjegyet, mert szinte biztos a vb-kvalifikációjuk.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
C-CSOPORT, 4. FORDULÓ
Dánia–Görögország 3–1 (Höjlund 21., J. Andersen 40., Damsgaard 41., ill. Colisz 63.)
Skócia–Fehéroroszország 2–1 (Adams 15., McTominay 84., ill. Kucsko 90+6.)

     
C-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Dánia

4

3

1

12–1+1110
2. Skócia

4

3

1

7–2+510
3. Görögország

4

1

3

7–10–33
4. Fehéroroszország

4

4

2–15–130

G-CSOPORT, 8. FORDULÓ
Litvánia–Lengyelország 0–2 (Szymanski 15., Lewandowski 64.)
Hollandia–Finnország 4–0 (Malen 8., Van Dijk 17., Depay 38. – 11-esből, Gakpo 85.)

     
G-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Hollandia

6

5

1

22–3+1916
2. Lengyelország

6

4

1

1

10–4+613
3. Finnország

7

3

1

3

8–13–510
4. Litvánia

7

3

4

6–11–53
5. Málta

6

2

4

1–16–152

L-CSOPORT, 8. FORDULÓ
Horvátország–Gibraltár 3–0 (Fruk 30., L. Sucic 78., Erlic 90+6.)
Feröer–Csehország 2–1 (H. Sörensen 67., Agnarsson 81., ill. Karabec 79.)

     
L-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Horvátország

6

5

1

20–1+1916
2. Csehország

7

4

1

2

12–8+413
3. Feröer

7

4

3

10–6+412
4. Montenegró

6

2

4

4–13–96
5. Gibraltár

6

6

2–20–180

 

