A portugálok a napokban kivívhatják a vb-részvételt, de Cristiano Ronaldo és a Benfica még a meccsnél is fontosabb

Hiába készül két olyan hazai világbajnoki selejtezőre a portugál válogatott, amelyeken kivívhatja a vb-részvétel jogát, az ország – egyelőre – nem ég ezek lázában. A helyi közbeszédet elsősorban a Benfica közelgő tisztújító közgyűlése uralja, ennek megfelelően a sportsajtó is sokkal nagyobb terjedelmet szán a legnagyobb portugál klub körüli hajcihőnek, mint az immár több napja együtt készülő válogatottnak.

Természetesen azért a csapat is vezető téma, abban pedig teljes az egyetértés, hogy Roberto Martínez szövetségi kapitány alakulatának kötelező legyőznie Írországot szombaton, kedden pedig Magyarországot. A fentiekből már kiderülhetett, hogy a mieink elleni találkozóval még morzsáiban sem foglalkoznak a portugálok, és az írekkel szembeni mérkőzés előtt is legfeljebb saját magukkal vannak elfoglalva, az ellenfél marginális szerepet kap. Jóllehet azt azért több helyen is megemlítik, hogy a két válogatott legutóbbi portugáliai tétmérkőzésén megszenvedtek a hazaiak: John Egan góljára Cristiano Ronaldo – miután korábban kihagyott egy tizenegyest – a 89. és a 90+6. percben tudott válaszolni, tehát csak az utolsó pillanatban sikerült elkerülni a hatalmas blamát. Az algarvei találkozót azonban még 2021 őszén játszották, és bár az elnyűhetetlen világklasszis csatár még mindig ott van a portugál válogatottban, az írek már rég nem ugyanazt a játékerőt képviselik, mást ne mondjunk, 2024-ben felkészülési találkozón 3–0-ra nyert Portugália (ez a két gárda legutóbbi találkozója), Heimir Hallgrímsson kapitány válogatottja pedig legutóbb Örményországtól is kikapott Jerevánban (1–2).

A szaúdi Al-Naszrban futballozó Cristiano Ronaldóval mindenesetre nem tudnak betelni Portugáliában, pénteken például klubedzője, Jorge Jesus nyilatkozott róla hosszabban a Portugal Football Summit nevű konferencián, és bár dicsérte, többekben megfogalmazódott a kérdés, érzi-e a szavak súlyát.

„Negyvenéves, de ő a második leggyorsabb játékosom és a harmadik, aki a legtöbb huszonöt kilométer/óra feletti sprintre képes egy meccsen – jelentette ki Jorge Jesus, majd hozzátette: – Szerintem szeretne elérni az ezer gólig, amihez számításaim szerint még két évre van szüksége.”

A támadó jelenleg 804 klub- és 141 válogatott gólnál tart, tehát összesen 945 hivatalos gólja van felnőttszinten. Meglepő lenne, ha nem kezdene az írek ellen, jóllehet Roberto Martínez több ponton is rotálásra készül. Az alapcsapatból a középhátvéd Rúben Dias és a bal oldali szárnyvédő Nuno Mendes várható a kezdőbe a hátsó alakzatban, a jobb szélért Diogo Dalot és Nelson Semedo verseng, és könnyen elképzelhető, hogy Goncalo Inácio lesz Dias párja középen. A középpályáról Vitinha és Bruno Fernandes kirobbanthatatlan, a hírek szerint ezúttal Bernarndo Silva lesz mellettük a harmadik, míg a támadósorban Francisco Conceicao és Pedro Neto segítheti Cristiano Ronaldót, a kapuban pedig Diogo Costa állhat.

Noha a Portugál Labdarúgó-szövetség nem jelezte előre hivatalosan, feltehetően ezúttal is megemlékeznek a nyáron elhunyt Diogo Jotáról, az írek elleni mérkőzés lesz ugyanis az első, amelyet a Liverpool korábbi támadója nélkül játszanak hazai pályán a volt csapattársak.

„Természetesen más lesz ez a mérkőzés, mint a többi. Diogo nem lehet velünk, de hiszek benne, hogy az emléke erőt ad nekünk, és így vele együtt nyerjük meg nemcsak ezt a találkozót, hanem a következőket is” – mondta sajtótájékoztatón Francisco Trincao, a portugál válogatott játékosa.

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália 0–5

Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország 2–1

MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ

2025. október 11.

18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.45: Portugália–Írország (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

4. FORDULÓ

2025. október 14.

20.45: Írország–Örményország

20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország