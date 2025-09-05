Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtező: a brazilok sztárja elhányta magát a pályán – videó

2025.09.05. 08:29
Joao Pedro kérdés nélkül folytatta a játékot... (Fotó: Getty Images)
Nem várt jelenetsort hozott a brazil labdarúgó-válogatott Chile elleni világbajnoki selejtezője magyar idő szerint péntek hajnalban: a selecao egyik, ha nem a legjobb formában lévő játékosa, Joao Pedro annyira rosszul lett, hogy elhányta magát a pályán.

Joao Pedro annak hatására került földre a 18. percben, hogy ütközött csapattársával, Gabriel Martinellivel. A brazilok sztárja nem bírta ki hányás nélkül, ám érdekes módon nem kért cserét, egészen a 71. percig pályán maradt.

Kísértem az akciót, futottam, hogy megpróbáljam elérni a labdát. Amikor előrenéztem, Martinelli ott volt. Összeütköztünk, a hasamat találta el, kicsit rosszul éreztem magam, de utána megnyugodtam

mondta Pedro a történtekről a lefújást követően.

A 23 éves támadó nagyszerűen kezdte a Premier League-idényt a Chelsea színeiben: 3 mérkőzésen 2 találatot és 2 gólpasszt jegyzett.

A már biztos világbajnoki résztvevő brazilok 3–0-ra megnyerték a Chile elleni összecsapást.

