Vb-selejtező: a brazilok sztárja elhányta magát a pályán – videó

Joao Pedro annak hatására került földre a 18. percben, hogy ütközött csapattársával, Gabriel Martinellivel. A brazilok sztárja nem bírta ki hányás nélkül, ám érdekes módon nem kért cserét, egészen a 71. percig pályán maradt.

o joão pedro vomitando até os rins depois de uma trombada com o martinelli pqp pic.twitter.com/aBbcrJbmzT — ct 🇧🇷 (@ctmartinelli) September 5, 2025

Kísértem az akciót, futottam, hogy megpróbáljam elérni a labdát. Amikor előrenéztem, Martinelli ott volt. Összeütköztünk, a hasamat találta el, kicsit rosszul éreztem magam, de utána megnyugodtam

– mondta Pedro a történtekről a lefújást követően.

A 23 éves támadó nagyszerűen kezdte a Premier League-idényt a Chelsea színeiben: 3 mérkőzésen 2 találatot és 2 gólpasszt jegyzett.

A már biztos világbajnoki résztvevő brazilok 3–0-ra megnyerték a Chile elleni összecsapást.