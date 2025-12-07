NHL: beállította a klubrekordot az Islanders kapusa

Ilja Szorokin 32 védést mutatott be a New York Islanders kapujában, és az idényben harmadszor zárt kapott gól nélkül. A csapatot 2020 óta erőítő orosz kapus ezzel klubrekordot állított be, hiszen 25. alkalommal maradt érintetlen a kapuja, amivel utolérte Glenn Rescht.

A Tampa, amely sorozatban harmadik meccsén maradt alul, kedden szintén kikapott az Islanderstől, akkor New Yorkban. A szombati mérkőzésen Calum Ritchie a harmadik harmadban szerzett vezetést, majd két másodperccel a vége előtt Casey Cizikas egy üres kapus találattal eldöntötte a meccset.

A másik New York-i csapatnak, a Rangersnek nem volt ilyen jó napja, ugyanis hazai pályán hosszabbításban kapott ki a Coloradótól. A ligaelső kiválósága, Nathan MacKinnon duplázott, és már 24 gólnál jár az idényben, míg az előző kilenc meccsét tekintve tíz gólt és öt gólpasszt hozott össze.

Rossz formában a New Jersey Devils, amely egymás után ötödször kapott ki, ezúttal a Bostontól, pedig a Bruins most is nélkülözte sérült szélsőjét, David Pastrnákot.

Az első harmadban négyszer is betalált az Edmonton, s legyőzte a Winnipeget. Cole Caufield a rendes játékidőben és a szétlövésben is betalált a Montreal torontói győztes meccsén. A Vancouver négymeccses nyeretlenségi sorozatot zárt le a Minnesota felülmúlásával.

JÉGKORONG, NHL, ALAPSZAKASZ

New York Rangers–Colorado Avalanche 2–3 – h. u.

Florida Panthers–Columbus Blue Jackets 7–6 – h. u.

Boston Bruins–New Jersey Devils 4–1

Calgary Flames–Utah Mammoth 2–0

Carolina Hurricanes–Nashville Predators 6–3

Ottawa Senators–St. Louis Blues 1–2

Tampa Bay Lightning–New York Islanders 0–2

Toronto Maple Leafs–Montreal Canadiens 1–2 – szétlövéssel

Los Angeles Kings–Chicago Blackhawks 6–0

Edmonton Oilers–Winnipeg Jets 6–2

Seattle Kraken–Detroit Red Wings 3–4

Vancouver Canucks–Minnesota Wild 4–2