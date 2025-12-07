Úszás: Kós Hubert 200 háton is nyert a US Openen

Egyértelmű volt, hogy senki még csak a közelében sem lesz: 200 háton Kós Hubert a US Open záró napján is igazolta dominanciáját – meggyőző fölénnyel „bújt” be 1:55 alá, s szerezte meg a győzelmet ezen a távon.

Barátja és klubtársa, Léon Marchand meg 200 pillangón hasított: a francia sztár ezt a számot elengedte a szingapúri világbajnokságon, magyar idő szerint szombaton éjjel viszont az idei világranglista második helyére ugrott előre az 1:52.57-es idejét. Ezzel persze toronymagasan nyert is, Kós Hubert harmadikként „futott be” – 1:57.21-es egyéni csúccsal kezdte ezt a viadalt, ebből az előfutamok során lett 1:56.56, majd a fináléban 1:56.01.

A nők hasonló számát a kanadai Summer McIntosh nyerte, mégpedig elképesztő úszással és idővel: 2025-ben immár harmadik alkalommal úszta le a kétszáz métert 2:03-percen belül.

US OPEN, AUSTIN

Érdekesebb eredmények

Férfiak

100 m gyors

1. Jack Alexy (amerikai) 47.40

200 m hát

1. Kós Hubert 1:54.21

50 m pillangó

1. Ilya Kharun (kanadai) 22.98

…5. Caeleb Dressel (amerikai) 23.49.

200 m pillangó

1. Léon Marchand (francia) 1:52.57

2. Kharun 1:55.71

3. Kós Hubert 1:56.01

Nők

200 m pillangó

1. Summer McIntosh (kanadai) 2:02.62

2. Regan Smith (amerikai) 2:06.89