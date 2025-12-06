Európai kézilabdaligák: Szűcs Bence hat gólt lőtt

A liga honlapja szerint a magyar válogatott Európa-bajnoki bő keretében is szereplő beálló hét lövésből szerezte hat gólját.

Pergel Andrej öt góljával a CB Ciudad de Logrono 33–33-as döntetlent játszott az Ademar León otthonában a spanyol élvonalban. Tóth Rajmond két gólt lőtt a Rebi BM Cuencában, amely 42–22-re kikapott a címvédő Barcelona otthonában. Jánosi Tamás egy alkalommal volt eredményes a Tubos Aranda Villa de Arandában, amely hazai pályán 36–32-re kikapott a Bidasoa Irúntól.

Bognár Alex két találattal járult hozzá az RK Celje PL 37–36-os hazai sikeréhez az RK Slovenj Gradec ellen a szlovén férfibajnokságban.

Albek József hat találattal vette ki részét az Athinaikosz 31–29-es sikeréből a Zafirakisz Nausszasz otthonában a görög bajnokságban.