Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Szűcs Bence hat gólt lőtt

Vágólapra másolva!
2025.12.06. 23:22
null
Szűcs Bence (Fotó: Szabó Miklós, archív)
Címkék
RK Celje Pergel Andrej USDK Dunkerque Albek József CB Ciudad de Logrono Rebi MB Cuenca Tubos Aranda Villa de Aranda Athinaikosz Jánosi Tamás Bognár Alex Szűcs Bence Tóth Rajmond
Szűcs Bence hat gólja ellenére az USDK Dunkerque 35–27-re kikapott a Saint-Raphaël otthonában a francia férfi kézilabda-bajnokság szombati játéknapján.

A liga honlapja szerint a magyar válogatott Európa-bajnoki bő keretében is szereplő beálló hét lövésből szerezte hat gólját.

Pergel Andrej öt góljával a CB Ciudad de Logrono 33–33-as döntetlent játszott az Ademar León otthonában a spanyol élvonalban. Tóth Rajmond két gólt lőtt a Rebi BM Cuencában, amely 42–22-re kikapott a címvédő Barcelona otthonában. Jánosi Tamás egy alkalommal volt eredményes a Tubos Aranda Villa de Arandában, amely hazai pályán 36–32-re kikapott a Bidasoa Irúntól.

Bognár Alex két találattal járult hozzá az RK Celje PL 37–36-os hazai sikeréhez az RK Slovenj Gradec ellen a szlovén férfibajnokságban.

Albek József hat találattal vette ki részét az Athinaikosz 31–29-es sikeréből a Zafirakisz Nausszasz otthonában a görög bajnokságban.

 

RK Celje Pergel Andrej USDK Dunkerque Albek József CB Ciudad de Logrono Rebi MB Cuenca Tubos Aranda Villa de Aranda Athinaikosz Jánosi Tamás Bognár Alex Szűcs Bence Tóth Rajmond
Legfrissebb hírek

Európai kézilabdaligák: Lukács három gólt és 11 gólpasszt jegyzett az Elverumban

Kézilabda
2025.11.29. 22:31

Albek József az osztrák válogatottról: Szomorúvá tett, hogy nem voltam tagja a keretnek

Kézilabda
2025.11.24. 08:58

Hárman is három gólt szereztek – kézilabdakörkép

Kézilabda
2025.11.23. 21:47

Imre Bence nyolc gólt lőtt a Kielben a német bajnokságban

Kézilabda
2025.11.22. 22:38

Európai kézilabdaligák: hat magyar védés Melsungenben, Sipos hosszabbított a klubbal

Kézilabda
2025.11.14. 23:24

Európai kézilabdaligák: Albek Anna hét gólt lőtt

Kézilabda
2025.11.12. 22:00

Jánosi Tamás jövő hétvégén térhet vissza a spanyol élvonalba

Kézilabda
2025.11.06. 14:17

Jánosi Tamás visszatért a spanyol kézilabda élvonalba

Kézilabda
2025.11.03. 21:01
Ezek is érdekelhetik