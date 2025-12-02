Labdarúgás: hat gólt rúgott a bolgároknak az U17-es leányválogatott

Az U17-es leány labdarúgó-válogatott meghosszabbította A-ligás tagságát, miután kedden

fölényes, 6–0-s győzelmet aratott Bulgária ellen a portugáliai Eb-selejtezőtornán.

A mérkőzésen gólt jegyzett Sági Panna, Pethe Olivia, Farkas Panna, Érsek Eszter, Kovács Petra és Oszlánczi Sophia is.

A magyarok a tornán korábban a házigazda portugáloktól 1–0-ra, a spanyoloktól pedig 2–0-ra kaptak ki, így a csoport harmadik helyén zártak.

„Ha reálisan nézzük, a fő célunkat elértük, bennmaradtunk az A-ligában – kezdte értékelését Makrai László szövetségi edző az mlsz.hu-nak. – Csoportellenfeleink tekintetében arra számítottunk, hogy Bulgáriát megverjük, viszont tudtuk, hogy a spanyolok és a portugálok sokkal jobbak nálunk. Viszont óriási dicséret illeti a lányokat, hiszen a mindkét magasabban rangsorolt rivális ellen olyan teljesítményt nyújtottak, hogy pozitív gólkülönbséggel sikerült zárnunk. Ráadásul, ha Portugáliától nem kaptunk volna gólt a 92. percben, akkor ezzel a gólaránnyal megelőztük volna őket, és most csoportmásodikak lennénk. A mai találkozón kijöttek azok a gólok, amelyek az egész félévben bennünk maradtak. Arra készültünk, hogy egy tömör védekezést kell majd megbontanunk. Átlövésekből és szélről való beadásokból születtek a gólok, ezekre is készültünk, a lányok azt játszották, amit előzetesen megbeszéltünk. A tornán mutatott teljesítményhez gratulálunk a játékosoknak és a klubjaiknak is.”

U17-ES LEÁNY EB-SELEJZETŐ

Bulgária–Magyarország 0–6 (0–1)

Magyarország: Galambvári Olívia (Hollósi Eszter, 80.) - Árvay Sára, Veres Stefánia, Vadász Lara, Licskai Léna - Oleksza Korina (Faggyas Jázmin, 76.), Érsek Eszter, Sági Panna (Farkas Panna, 58.) - Pethe Olivia (Oszlánczi Sophia, 76.), Kovács Petra, Perjési Lilla (Tóth Adél, 58.)

Gólszerzők: Sági Panna (29.), Pethe Olivia (48.), Farkas Panna (62.), Érsek Eszter (64.), Kovács Petra (79.), Oszlánczi Sophia (86.)

