A középdöntős csoportelsőség a tét a világbajnoki címre esélyes Dánia ellen

HÁROM ÉV UTÁN hozza össze ismét a sors női kézilabda-válogatottunkat a dánokkal. A 2022-es Európa-bajnokságon meglepetés volt, hogy csak két góllal kaptunk ki tőlük, de azóta sokat változott a magyar játékosok gondolkodásmódja, napjainkban már elhiszik magukról és a pályán meg is mutatják, hogy bárkivel képesek felvenni a versenyt. Ezt igazolták a tavalyi, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon is, amelynek ezüst- és bronzérmese csap össze vasárnap este a rotterdami Ahoy Arenában.

Míg a dánok eddig érinthetetlenek voltak a vb-n, a mieinknek Románia és Japán ellen is mélyről kellett talpra állniuk, hogy megszerezzék a továbbjutást érő pontokat. A japánokkal szemben hat gólt dolgoztak le a hajrában, így 2013 óta először végez a magyar együttes a legjobb nyolcban a világbajnokságon. A 26–26-os döntetlennek az egyre inkább maximalista mentalitást mutató válogatottunk tagjai látszólag nem tudtak örülni a dudaszót követően.

„Nincs mit szégyellnünk, a játékosok nem gépek!” – Mi volt a Japán elleni meccs legnagyobb tanulsága?

– Hosszú ideje nem láttam ilyen állapotban a csapatot, bármit terveztünk, semmi sem sikerült. Pánik okozta stressz uralkodott el a csapaton. Az elmúlt két-három évben nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy ez ne térjen vissza. Görcsös lett a játékunk, ez egy jel, hogy a jövőben is figyelmet kell fordítanunk ennek a kezelésére. – Mivel próbálta meg kibillenteni a csapatot a második félidőben a két időkérésnél?

– Meg kellett nyugtatnom a lányokat. A japánok hét a hat elleni játékával és nyitott védekezésével szemben kellett megoldást találni, nagy küzdelem árán sikerült is. A kézilabdát játszani kell, nem görcsölni. Amikor a meccs után bementem az öltözőbe, mindenki maga alatt volt és szégyellte magát, de nincs mit szégyellniük, a játékosok nem gépek! A norvégiai felkészülési tornával együtt vasárnap már a kilencedik meccsünket játsszuk két héten belül. – Verhető a dán csapat?

– Sok minden megtörténhet, mivel nem csak a soron következő mérkőzésre készülök, ezért már korábban is sok találkozóját megnéztem. Talán a beállójátéka sebezhető, de csak azért, mert a sérülések miatt kényszermegoldásokat alkalmaz azon a poszton. Ugyanakkor lövőerőben és sebességben is más szintet képvisel, mint az eddigi ellenfeleink. Helena Elver személyében kitűnő irányítója van, akivel szemben le kell zárnunk a területeket. A Norvégia elleni felkészülési mérkőzésből sokat tanultunk, mert nagyjából hasonló elképzeléssel játszik Dánia is. Goovin Vlagyimir, a válogatott szövetségi kapitánya

„Nem feltétlenül szomorúság volt bennünk, inkább fáradtságot éreztem a többieken is – mondta Tóvizi Petra a Nemzeti Sportnak a szombati pihenőnapon. – Nagyon sokat kivett belőlünk a román és a japán meccs, leginkább azért, ahogyan alakítottuk magunknak. Felőrölt, hogy Japánt lelki fölénybe engedtük és hat gólt kellett ledolgoznunk. Én is leguggoltam kicsit a meccs végén, jöttek is a többiek, hogy jó az iksz a továbbjutáshoz. Mondtam nekik, hogy tudom, hogy jó, csak elfáradtam. Mi is izgultunk közben, tudtuk, mi a tétje a meccsnek, s amikor lefújták, minden kiment belőlem.”

Tóvizi Petra is izgult a Japán elleni meccs után, de utána minden kiment belőle (Fotó: Árvai Károly)

A 26 éves beálló szerint önmagában már az is szép, hogy 12 év után ismét negyeddöntőzhetünk, ám kiemelte, hogy ennél is nagyobb céljaik vannak a vb-n. A magyar csapat védekezése, egyik főszereplője szerint is rendben volt pénteken az első félidőben, inkább a támadójáték akadozott.

„Utána már nem is tudom, hogyan alakult ki a mínusz hat, kicsit kaotikus, hullámvasútszerű mérkőzés volt. Csapatunk lelkierejét mutatja, hogy ekkora hátrányból is vissza tudtunk jönni és továbbjutást érő pontot szereztünk. Amikor láttuk, hogy nagyobb baj is lehet belőle, mindenki megrázta magát és lendületesebben tudtunk játszani. Kéz a kézben, egymást húzva ledolgoztuk a hátrányunkat.”