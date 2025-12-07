A középdöntős csoportelsőség a tét a világbajnoki címre esélyes Dánia ellen

HÁROM ÉV UTÁN hozza össze ismét a sors női kézilabda-válogatottunkat a dánokkal. A 2022-es Európa-bajnokságon meglepetés volt, hogy csak két góllal kaptunk ki tőlük, de azóta sokat változott a magyar játékosok gondolkodásmódja, napjainkban már elhiszik magukról és a pályán meg is mutatják, hogy bárkivel képesek felvenni a versenyt. Ezt igazolták a tavalyi, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon is, amelynek ezüst- és bronzérmese csap össze vasárnap este a rotterdami Ahoy Arenában.
Míg a dánok eddig érinthetetlenek voltak a vb-n, a mieinknek Románia és Japán ellen is mélyről kellett talpra állniuk, hogy megszerezzék a továbbjutást érő pontokat. A japánokkal szemben hat gólt dolgoztak le a hajrában, így 2013 óta először végez a magyar együttes a legjobb nyolcban a világbajnokságon. A 26–26-os döntetlennek az egyre inkább maximalista mentalitást mutató válogatottunk tagjai látszólag nem tudtak örülni a dudaszót követően.
„Nem feltétlenül szomorúság volt bennünk, inkább fáradtságot éreztem a többieken is – mondta Tóvizi Petra a Nemzeti Sportnak a szombati pihenőnapon. – Nagyon sokat kivett belőlünk a román és a japán meccs, leginkább azért, ahogyan alakítottuk magunknak. Felőrölt, hogy Japánt lelki fölénybe engedtük és hat gólt kellett ledolgoznunk. Én is leguggoltam kicsit a meccs végén, jöttek is a többiek, hogy jó az iksz a továbbjutáshoz. Mondtam nekik, hogy tudom, hogy jó, csak elfáradtam. Mi is izgultunk közben, tudtuk, mi a tétje a meccsnek, s amikor lefújták, minden kiment belőlem.”
A 26 éves beálló szerint önmagában már az is szép, hogy 12 év után ismét negyeddöntőzhetünk, ám kiemelte, hogy ennél is nagyobb céljaik vannak a vb-n. A magyar csapat védekezése, egyik főszereplője szerint is rendben volt pénteken az első félidőben, inkább a támadójáték akadozott.
„Utána már nem is tudom, hogyan alakult ki a mínusz hat, kicsit kaotikus, hullámvasútszerű mérkőzés volt. Csapatunk lelkierejét mutatja, hogy ekkora hátrányból is vissza tudtunk jönni és továbbjutást érő pontot szereztünk. Amikor láttuk, hogy nagyobb baj is lehet belőle, mindenki megrázta magát és lendületesebben tudtunk játszani. Kéz a kézben, egymást húzva ledolgoztuk a hátrányunkat.”
Míg az eddigi öt meccsünkön esélyesként kellett pályára lépni, ez a teher vasárnap – majd utána szerdán a negyeddöntőben is – lekerülhet a lányokról, ami akár jótékony hatással is lehet rájuk. Ha felszabadultan tudnának játszani, és ezzel párhuzamosan Dániának is ez lenne az a bizonyos „gyenge meccse” egy adott világversenyen (amelyiken mi remélhetőleg Japán ellen már túl vagyunk), lehet esélyünk valami nagyot alkotni.
„Nehéz kiemelni gyenge pontot, rendkívül komplex csapat a dán. Erős és agresszív védekezésre lesz szükségünk, több megállító faulttal, hogy inkább a külső zónákból próbálkozzanak. A kapusok szemszögéből jobb egy átlövés, mint egy ziccer” – tekintett előre Tóvizi Petra.
A kézilabdavilág egyik legizgalmasabb kérdése, hogy a Helle Thomsen, Bojana Popovics edzőpárosnak sikerül-e csúcsra járatnia a mostani dán generációt. Ezt csak úgy tudják megtenni, ha a topkategóriás beállóik (Kaja Kamp, Sarah Iversen, Kathrine Heindahl, Rikke Iversen) hiányára megoldást találnak. Igaz, Sofie Bardrum és Nanna Andersen is hatékonyan értékesítette eddig a helyzeteit a vb-n, ketten együtt 22-szer próbálkoztak a falból és csak egyszer hibáztak.
A dánok legnagyobb fegyvere a győri Helena Elver játékszervező-képessége, külön párharcán Vámos Petrával sok múlhat. A mezőny öt, de lehet, hogy inkább három legjobb irányítójából kettő egyszerre szervezheti a támadásokat vasárnap, ami már önmagában is látványos mérkőzést ígér.
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
15.30: Szenegál–Japán
18.00: Svájc–Románia
20.30: MAGYARORSZÁG–Dánia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|1. Dánia
|4
|4
|–
|–
|151–99
|+52
|8
|2. MAGYARORSZÁG
|4
|3
|1
|–
|118–97
|+21
|7
|3. Románia
|4
|2
|–
|2
|128–117
|+11
|4
|4. Japán
|4
|1
|1
|2
|99–114
|–15
|3
|5. Svájc
|4
|1
|–
|3
|94–119
|–25
|2
|6. Szenegál
|4
|–
|–
|4
|84–128
|–44
|0