A középdöntős csoportelsőség a tét a világbajnoki címre esélyes Dánia ellen

2025.12.07. 08:19
A Dánia elleni „csoportdöntőn” is szükség lesz arra, hogy Tóvizi Petráék kéz a kézben segítsék egymást (Fotó: Árvai Károly)
A magyar női kézilabda-válogatott vasárnap este fél kilenckor az aranyesélyes Dánia ellen lép pályára a világbajnokságon Rotterdamban. A negyeddöntőbe jutás megvan, a kérdés már csak az, hogy az első vagy a második helyen zárunk-e középdöntős hatosunkban.

HÁROM ÉV UTÁN hozza össze ismét a sors női kézilabda-válogatottunkat a dánokkal. A 2022-es Európa-bajnokságon meglepetés volt, hogy csak két góllal kaptunk ki tőlük, de azóta sokat változott a magyar játékosok gondolkodásmódja, napjainkban már elhiszik magukról és a pályán meg is mutatják, hogy bárkivel képesek felvenni a versenyt. Ezt igazolták a tavalyi, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon is, amelynek ezüst- és bronzérmese csap össze vasárnap este a rotterdami Ahoy Arenában.

Míg a dánok eddig érinthetetlenek voltak a vb-n, a mieinknek Románia és Japán ellen is mélyről kellett talpra állniuk, hogy megszerezzék a továbbjutást érő pontokat. A japánokkal szemben hat gólt dolgoztak le a hajrában, így 2013 óta először végez a magyar együttes a legjobb nyolcban a világbajnokságon. A 26–26-os döntetlennek az egyre inkább maximalista mentalitást mutató válogatottunk tagjai látszólag nem tudtak örülni a dudaszót követően.

„Nincs mit szégyellnünk, a játékosok nem gépek!”

– Mi volt a Japán elleni meccs legnagyobb tanulsága?
Hosszú ideje nem láttam ilyen állapotban a csapatot, bármit terveztünk, semmi sem sikerült. Pánik okozta stressz uralkodott el a csapaton. Az elmúlt két-három évben nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy ez ne térjen vissza. Görcsös lett a játékunk, ez egy jel, hogy a jövőben is figyelmet kell fordítanunk ennek a kezelésére.

– Mivel próbálta meg kibillenteni a csapatot a második félidőben a két időkérésnél?
Meg kellett nyugtatnom a lányokat. A japánok hét a hat elleni játékával és nyitott védekezésével szemben kellett megoldást találni, nagy küzdelem árán sikerült is. A kézilabdát játszani kell, nem görcsölni. Amikor a meccs után bementem az öltözőbe, mindenki maga alatt volt és szégyellte magát, de nincs mit szégyellniük, a játékosok nem gépek! A norvégiai felkészülési tornával együtt vasárnap már a kilencedik meccsünket játsszuk két héten belül.

– Verhető a dán csapat?
Sok minden megtörténhet, mivel nem csak a soron következő mérkőzésre készülök, ezért már korábban is sok találkozóját megnéztem. Talán a beállójátéka sebezhető, de csak azért, mert a sérülések miatt kényszermegoldásokat alkalmaz azon a poszton. Ugyanakkor lövőerőben és sebességben is más szintet képvisel, mint az eddigi ellenfeleink. Helena Elver személyében kitűnő irányítója van, akivel szemben le kell zárnunk a területeket. A Norvégia elleni felkészülési mérkőzésből sokat tanultunk, mert nagyjából hasonló elképzeléssel játszik Dánia is.

Goovin Vlagyimir, a válogatott szövetségi kapitánya

„Nem feltétlenül szomorúság volt bennünk, inkább fáradtságot éreztem a többieken is – mondta Tóvizi Petra a Nemzeti Sportnak a szombati pihenőnapon. – Nagyon sokat kivett belőlünk a román és a japán meccs, leginkább azért, ahogyan alakítottuk magunknak. Felőrölt, hogy Japánt lelki fölénybe engedtük és hat gólt kellett ledolgoznunk. Én is leguggoltam kicsit a meccs végén, jöttek is a többiek, hogy jó az iksz a továbbjutáshoz. Mondtam nekik, hogy tudom, hogy jó, csak elfáradtam. Mi is izgultunk közben, tudtuk, mi a tétje a meccsnek, s amikor lefújták, minden kiment belőlem.”  

Tóvizi Petra is izgult a Japán elleni meccs után, de utána minden kiment belőle (Fotó: Árvai Károly)

A 26 éves beálló szerint önmagában már az is szép, hogy 12 év után ismét negyeddöntőzhetünk, ám kiemelte, hogy ennél is nagyobb céljaik vannak a vb-n. A magyar csapat védekezése, egyik főszereplője szerint is rendben volt pénteken az első félidőben, inkább a támadójáték akadozott.

„Utána már nem is tudom, hogyan alakult ki a mínusz hat, kicsit kaotikus, hullámvasútszerű mérkőzés volt. Csapatunk lelkierejét mutatja, hogy ekkora hátrányból is vissza tudtunk jönni és továbbjutást érő pontot szereztünk. Amikor láttuk, hogy nagyobb baj is lehet belőle, mindenki megrázta magát és lendületesebben tudtunk játszani. Kéz a kézben, egymást húzva ledolgoztuk a hátrányunkat.”  

Kézilabda
12 órája

Már nem tengerszinten – Ballai Attila publicisztikája

ALAPVONAL. A norvégok, a franciák, talán még a dánok, a hollandok és a németek alkotta szűk elithez a nemzetközi közvélekedés szerint a közelmúltban egy új tag csatlakozott: a magyar.

Míg az eddigi öt meccsünkön esélyesként kellett pályára lépni, ez a teher vasárnap – majd utána szerdán a negyeddöntőben is – lekerülhet a lányokról, ami akár jótékony hatással is lehet rájuk. Ha felszabadultan tudnának játszani, és ezzel párhuzamosan Dániának is ez lenne az a bizonyos „gyenge meccse” egy adott világversenyen (amelyiken mi remélhetőleg Japán ellen már túl vagyunk), lehet esélyünk valami nagyot alkotni.

„A dánok ellen felszabadultabb kézilabdát játszhatunk”

– Megvan a negyeddöntőbe jutás, de a japánok elleni meccs után sok csapattársán látszott, nem tudott felszabadultan örülni.
– Sokféle érzés kavargott bennünk. Rosszul kezdtük a meccset, kevés gól született az első félidőben, a másodikban próbáltuk a védekezést összerakni. Sokáig nem találtunk megoldást a japánok hét a hat elleni játékára, de aztán feszesebb lett a védelmünk, és a szélről érkező góljaink is fontosak voltak. Ugyan a vége döntetlen lett, de ez győzelemmel felérő iksz volt.

– Tizenhárom perccel a vége előtt mínusz hatnál milyen gondolatok futottak át a fején?
– Nem sok mindenre emlékszem, amikor a pályán vagyok, csak a feladatomra figyelek. Golovin Vlagyimir csak annyit mondott az utolsó időkérésnél, hogy a védekezésünk álljon össze, és a szélsőiket bízzuk a kapusainkra. Tőlünk, magyar szélsőktől azt kérte, hogy vállaljuk el a helyzeteket, mert csak így tudjuk széthúzni a japánok védekezését.

– A vébé első szakaszát sérülés miatt otthon töltötte. Milyen volt az az időszak?
– Amikor hazaértem a norvégiai felkészülési tornáról, az volt a célom, hogy olyan állapotba kerüljek, hogyha bármi történik, készen álljak és újra csatlakozhassak a kerethez. Sajnáltam, hogy Grosch Vivien megsérült, annak viszont örülök, hogy jó állapotban tudtam visszajönni és segíteni a lányoknak.

– Mi lehet a dánok elleni meccs kulcsa?
– Minden meccs nagyon fontos, a dánok ellen felszabadultabb kézilabdát játszhatunk. Nem szabad görcsösen kezdenünk, ahogyan Japánnal szemben, nyugodtnak kell maradni. A vasárnapi meccsnek nincs tétje, viszont magunktól sokkal többet várunk el.

Kovács Anett, a válogatott jobbszélsője

 „Nehéz kiemelni gyenge pontot, rendkívül komplex csapat a dán. Erős és agresszív védekezésre lesz szükségünk, több megállító faulttal, hogy inkább a külső zónákból próbálkozzanak. A kapusok szemszögéből jobb egy átlövés, mint egy ziccer”  – tekintett előre Tóvizi Petra.

Albek Anna és társai szombaton a regenerálódásra is figyeltek – a magyar csapat kilátásai korántsem borúsak a vb záró hete előtt (Fotó: Árvai Károly)

A kézilabdavilág egyik legizgalmasabb kérdése, hogy a Helle Thomsen, Bojana Popovics edzőpárosnak sikerül-e csúcsra járatnia a mostani dán generációt. Ezt csak úgy tudják megtenni, ha a topkategóriás beállóik (Kaja Kamp, Sarah Iversen, Kathrine Heindahl, Rikke Iversen) hiányára megoldást találnak. Igaz, Sofie Bardrum és Nanna Andersen is hatékonyan értékesítette eddig a helyzeteit a vb-n, ketten együtt 22-szer próbálkoztak a falból és csak egyszer hibáztak.

A dánok legnagyobb fegyvere a győri Helena Elver játékszervező-képessége, külön párharcán Vámos Petrával sok múlhat. A mezőny öt, de lehet, hogy inkább három legjobb irányítójából kettő egyszerre szervezheti a támadásokat vasárnap, ami már önmagában is látványos mérkőzést ígér.

KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
15.30: Szenegál–Japán
18.00: Svájc–Románia
20.30: MAGYARORSZÁG–Dánia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

1. Dánia44151–99+52 8   
2. MAGYARORSZÁG431118–97+21 7   
3. Románia422128–117+11 4   
4. Japán411299–114–15 3   
5. Svájc41394–119–25 2   
6. Szenegál4484–128–44 0   

 

női kézilabda női kézilabda-világbajnokság 2025 Golovin Vlagyimir női kézilabda-vb magyar női kézilabda-válogatott női kézilabda-világbajnokság
