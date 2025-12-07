Rövid pályás úszó Eb: Sárkány, Szabó-Feltóthy és a női vegyes váltó is döntőbe jutott

Az utolsó nap „rövidített” délelőtti programjában már csak a 400 méter vegyes, illetve a 4x50 méteres vegyesváltók előfutamait rendezték meg.

Női 400 méter vegyesen mindössze két futamot bonyolítottak le, az elsőben lépett rajtkőre Szabó-Feltóthy Eszter, akit a nyolcadik idővel neveztek, ez az egyéni csúcsa volt (4:36.95), amit sikerült megjavítania és 4:36.64-es idővel csapott célba.

„Az egyéni csúcs mindig egy nagyszerű dolog reggel, és nagyon boldog vagyok, hiszen először úszom majd olyan Európa-bajnoki döntőt, ami nem a kétszáz hát. A fináléban megpróbálok még ennél is gyorsabb lenni” – nyilatkozta az MTI-nek a 23 éves magyar versenyző, aki a hetedik legjobb eredménnyel került a döntőbe.

A férfiaknál ebben a számban a 800 méter gyorson szombat este arany-, 1500-on csütörtökön ezüstérmet szerzett Sárkány Zalán, illetve Holló Balázs azonos futamban ugrott medencébe. Érdekesség, hogy valamiért előbbit olyan idővel nevezték (4:19.35), amelynél „fényévekkel” jobb egyéni csúccsal (4:05.35) rendelkezik. Az Egyesült Államokban készülő Sárkány ezúttal is igazolta remek formáját, nagy fölénnyel, 4:06.98 másodperccel nyerte a futamot, Holló 4:10.74-gyel második lett.

Sárkány közvetlenül a futam után úgy érezte, hogy nem fog bejutni a döntőbe.

„Nehéz volt úgy, hogy nem igazán tudtam kivel versenyezni, azt hittem, jobb lesz az idő, ezért a végén már nem is nagyon lábaztam” – mondta az MTI-nek. Néhány perccel később azonban kiderült, hogy a hetedik idővel ott lehet a fináléban.