Labdarúgás: portugál duplaarany az U17-es korosztályban

Katarban rendezték az első 48 csapatos U17-es labdarúgó-világbajnokságot. A duplájára emelt létszám ellenére az európai csapatok aránya meglehetősen alacsony volt: a kontinensről mindössze 11 együttes kvalifikálhatott, míg Afrikából 10, Ázsiából 9, Észak- és Közép-Amerikából 8, Dél-Amerikából 7, Óceániából pedig 3 válogatott indulhatott. Ennek megfelelően több olyan országnévvel is találkozhattunk, amely szokatlan a futballvilágversenyek csoportkörében. Ráadásul egyes válogatottak óriási meglepetéseket okoztak:

a legjobb tizenhat közé jutásért Burkina Faso 1–0-ra legyőzte az esélyesek közé sorolt, 2023-as vb-győztes Németországot.

A nyolcaddöntőig jutott Uganda, amely a csoportkörben Franciaország ellen nyert 1–0-ra, Észak-Korea, amely ikszelt a németekkel, valamint a legjobb harminckettő között a horvátokat 2–1-gyel kiejtő Üzbegisztán.

Csupán az elődöntőkre „tisztult” a mezőny, Brazília–Portugália és Olaszország–Ausztria mérkőzés döntött a fináléba jutásról. Igaz, az osztrákok jelenlétre némileg váratlan lehet, szomszédaink legutóbb 2013-ban jártak U17-es világbajnokságon, akkor nem jutottak tovább a csoportból. Ezúttal viszont könnyedén, 8–1-es gólkülönbséggel nyerték meg a Malival, Szaúd-Arábiával és Új-Zélanddal kiegészülő négyesüket. Az egyenes kieséses szakaszban Tunéziát 2–0-ra, Angliát 4–0-ra, Japánt 1–0-ra verték, majd az elődöntőben az olaszokat is legyőztek 2–0-ra, tehát

Hermann Stadler szövetségi edző csapata úgy jutott világbajnoki döntőbe, hogy a fináléig összesen egy gólt kapott

– azt is még az első találkozón Új-Zélandtól.

A döntőbe az osztrákok mellett az U17-es Európa-bajnok Portugália került be. A csoportban Marokkónak és Új-Kaledóniának is hatott lőtt, viszont meglepetésre kikapott 2–1-re Japántól, így csak másodikként ment tovább. A csapat a legjobb harminckettő között Belgiumot győzte le 2–1-re, majd Mexikót 5–0-ra, Svájcot pedig 2–0-ra verte. Az eldöntőben Brazília ellen a rendes játékidőben nem született gól, a tizenegyespárbajban nyert 6–5-re Portugália, így készülhetett az osztrákok elleni fináléra.

Az aranyéremről egyetlen, az első félidőben született találat döntött, a Bino vezette portugál együttes ünnepelhetett.

A csapat egyébként duplázott, hiszen az Eb után a vb-n is győzött. Érdekesség, hogy a legutóbbi, 2023-as világbajnokságon aranyérmes Németország is kettős győzelmet könyvelhetett el, hiszen abban az esztendőben Európa-bajnok lett a csapat – éppen Budapesten. Az U17-es vb-k történetében először fordult elő az, hogy egymás követő két alkalommal európai válogatott diadalmaskodjon.

„Évekbe telhetnek el, mire valami hasonló újra megesik– mondta Bino a fifa.com-nak. – Ennyi mérkőzés és ennyi csapat mellett ez történelmi eredmény, ezért vagyok nagyon büszke arra, hogy az edzőjük lehetek a fiúknak.”

Az osztrákok szakvezetője, Stadler szerint a vb-ezüst az osztrák labdarúgás históriájának legnagyobb sikere. (A kijelentés annak fényében különösen érdekes, hogy Ausztria az 1954-es felnőtt-vb-n bronzérmes volt.)

„Nagyon büszke vagyok a csapatomra, a játékosok fantasztikus teljesítményt nyújtottak.

Ha valaki előre azt mondja, hogy másodikok leszünk a világbajnokságon, azonnal aláírtam volna.

Csak a legnagyobb elismeréssel tudok beszélni a fiúkról.”

A FIFA globális labdarúgás-fejlesztési vezetője, az Arsenal korábbi legendás vezetőedzője, Arséne Wenger szerint a világbajnokság megváltoztatja a világ futballját.

„Hogy miért hoztuk létre ilyen formában ezt a vébét? Először is, szeretnénk, ha minden szövetség törekedne a fiatalok fejlesztésére. Jelenleg ez nem így van. Úgy véljük, az esemény mindenkit arra ösztönöz majd, hogy többet tegyen az utánpótlás képzésének és oktatásának fejlesztése érdekében. A másik, a teljes utánpótlás-nevelést érintő célunk pedig az volt, hogy az egyes országok több korosztálya megmutathassa magát a legmagasabb szinten is. Mint most éppen az U17-esek.”

A korábban huszonnégy résztvevővel zajlott tornát 1985 óta kétévente rendezik meg. Az első világbajnokságon Kínában részt vett a magyar válogatott, amely legyőzte Brazíliát a csoportban és bejutott a negyeddöntőbe, ahol Nigériától kapott ki. Legutóbb magyar csapat a 2019-es brazíliai vb-re kvalifikált, ám egy ponttal, utolsó helyen zárt Nigéria, Ecuador és Ausztrália mögött a csoportban. Magyarország az idei vb-re nem jutott ki.

