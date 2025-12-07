Robbie Keane örül, hogy végre újra otthon játszhatnak

KÜLÖNÖS HELYZET: csütörtök után vasárnap is találkozik egymással az NB I-ben a címvédő Ferencváros és a Kisvárda. Csütörtökön az 5. forduló elhalasztott meccsét pótolták, és Kisvárdán nyert 1–0-ra a Fradi, most az Üllői úton lesz az újabb bajnoki.

„Remélhetőleg több lehetőségünk lesz, szabadabban és gördülékenyebben játszunk majd, ráadásul végre otthon – fogalmazott Robbie Keane. – Már jó ideje nem játszottunk az Üllői úton, várom, hogy újra találkozzunk a szurkolókkal és remélhetőleg kedvező eredményt érünk el, mert kihívásokkal teli tíz nap van mögöttünk három idegenbeli meccsel.”

Kisvárdai oldalon is él a remény, a vendégek győzelme mindenesetre bravúr lenne a javából.

„Arra lehet számítani, hogy mindkét csapatnál lesznek változások a kezdő tizenegyben, nálunk egészen biztosan – mondta Igor Bogdanovics, a kisvárdaiak edzője. – Nagy energiabefektetéssel játszottunk csütörtökön, a rendelkezésre álló rövid időben fel kell töltenünk a tartalékainkat.”

NB I

16. FORDULÓ

December 7., vasárnap

13.15: ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották:

December 6., szombat

Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC FC 2–0

Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC 0–1

Paksi FC–MTK Budapest 3–1