Robbie Keane örül, hogy végre újra otthon játszhatnak

2025.12.07. 11:30
Robbie Keane örül, hogy három idegenbeli meccs után újra hazai pályán játszhatnak (Fotó: Kovács Péter)
Csütörtökön az 5. fordulóból elhalasztott mérkőzést pótolta a Kisvárda és a Ferencvárost, vasárnap pedig a 16. fordulóban csap össze egymással a két csapat.
 

KÜLÖNÖS HELYZET: csütörtök után vasárnap is találkozik egymással az NB I-ben a címvédő Ferencváros és a Kisvárda. Csütörtökön az 5. forduló elhalasztott meccsét pótolták, és Kisvárdán nyert 1–0-ra a Fradi, most az Üllői úton lesz az újabb bajnoki.

„Remélhetőleg több lehetőségünk lesz, szabadabban és gördülékenyebben játszunk majd, ráadásul végre otthon – fogalmazott Robbie Keane. – Már jó ideje nem játszottunk az Üllői úton, várom, hogy újra találkozzunk a szurkolókkal és remélhetőleg kedvező eredményt érünk el, mert kihívásokkal teli tíz nap van mögöttünk három idegenbeli meccsel.”     

Kisvárdai oldalon is él a remény, a vendégek győzelme mindenesetre bravúr lenne a javából.

„Arra lehet számítani, hogy mindkét csapatnál lesznek változások a kezdő tizenegyben, nálunk egészen biztosan – mondta Igor Bogdanovics, a kisvárdaiak edzője. – Nagy energiabefektetéssel játszottunk csütörtökön, a rendelkezésre álló rövid időben fel kell töltenünk a tartalékainkat.” 

NB I
16. FORDULÓ
December 7., vasárnap
13.15: ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Szombaton játszották:
December 6., szombat
Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC FC 2–0
Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC 0–1
Paksi FC–MTK Budapest 3–1

1. Ferencváros1584331–17+1428
2. Debrecen1684425–20+528
3. Paks1676335–25+1027
4. ETO 1575330–16+1426
5. Puskás Akadémia1674522–20+225
6. Kisvárda1572618–23–523
7. MTK 1662829–32–320
8. Zalaegerszeg1554623–22+119
9. Diósgyőr1646623–27–418
10. Újpest1544721–26–516
11. Nyíregyháza1635818–31–1314
12. Kazincbarcika15321015–31–1611
AZ ÁLLÁS

 

 

