Robbie Keane örül, hogy végre újra otthon játszhatnak
KÜLÖNÖS HELYZET: csütörtök után vasárnap is találkozik egymással az NB I-ben a címvédő Ferencváros és a Kisvárda. Csütörtökön az 5. forduló elhalasztott meccsét pótolták, és Kisvárdán nyert 1–0-ra a Fradi, most az Üllői úton lesz az újabb bajnoki.
„Remélhetőleg több lehetőségünk lesz, szabadabban és gördülékenyebben játszunk majd, ráadásul végre otthon – fogalmazott Robbie Keane. – Már jó ideje nem játszottunk az Üllői úton, várom, hogy újra találkozzunk a szurkolókkal és remélhetőleg kedvező eredményt érünk el, mert kihívásokkal teli tíz nap van mögöttünk három idegenbeli meccsel.”
Kisvárdai oldalon is él a remény, a vendégek győzelme mindenesetre bravúr lenne a javából.
„Arra lehet számítani, hogy mindkét csapatnál lesznek változások a kezdő tizenegyben, nálunk egészen biztosan – mondta Igor Bogdanovics, a kisvárdaiak edzője. – Nagy energiabefektetéssel játszottunk csütörtökön, a rendelkezésre álló rövid időben fel kell töltenünk a tartalékainkat.”
NB I
16. FORDULÓ
December 7., vasárnap
13.15: ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Szombaton játszották:
December 6., szombat
Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC FC 2–0
Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC 0–1
Paksi FC–MTK Budapest 3–1
|1. Ferencváros
|15
|8
|4
|3
|31–17
|+14
|28
|2. Debrecen
|16
|8
|4
|4
|25–20
|+5
|28
|3. Paks
|16
|7
|6
|3
|35–25
|+10
|27
|4. ETO
|15
|7
|5
|3
|30–16
|+14
|26
|5. Puskás Akadémia
|16
|7
|4
|5
|22–20
|+2
|25
|6. Kisvárda
|15
|7
|2
|6
|18–23
|–5
|23
|7. MTK
|16
|6
|2
|8
|29–32
|–3
|20
|8. Zalaegerszeg
|15
|5
|4
|6
|23–22
|+1
|19
|9. Diósgyőr
|16
|4
|6
|6
|23–27
|–4
|18
|10. Újpest
|15
|4
|4
|7
|21–26
|–5
|16
|11. Nyíregyháza
|16
|3
|5
|8
|18–31
|–13
|14
|12. Kazincbarcika
|15
|3
|2
|10
|15–31
|–16
|11