Szalah szerint a Liverpool „busz alá lökte” őt, az utolsó meccsei jöhetnek

A támadó szerint a nyáron ígéreteket kapott, amelyek nem teljesültek, és nem érti, miért romlott meg a kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel:

„Régen jó kapcsolatunk volt. Most semmilyen nincs, és nem tudom, miért. Valaki nem akar engem a klubnál. Felhívtam anyámat és apámat, hogy jöjjenek a Brighton-meccsre. Nem számít, játszom-e. Élvezni akarom, és elbúcsúzni a szurkolóktól az Afrika-kupa előtt, mert nem tudom, mi lesz, amíg távol vagyok.”

A szaúdi érdeklődésről szóló kérdést nem kívánta részletezni, de hangsúlyozta, szereti a klubot és a drukkereket, ám jelenleg kilátástalannak érzi helyzetét.

Arra a kérdésre, megbánta-e az áprilisi szerződéshosszabbítást, Szalah határozottan válaszolt:

„Sohasem fogom megbánni, hogy aláírtam. Úgy gondoltam, itt fejezem be a karrieremet. De öt hónappal azután, hogy díjakat nyertem, most nem értem, miért fordult ez ilyen irányba…”

Hozzátette, csapattársai továbbra is támogatják, nincs konfliktusa velük.