Szalah szerint a Liverpool „busz alá lökte" őt, az utolsó meccsei jöhetnek

2025.12.07. 08:49
Mohamed Szalah már a búcsúra készül... (Fotó: Getty Images)
Mohamed Szalah minden eddiginél élesebben bírálta a Liverpoolt és Arne Slot vezetőedzőt, miután a Leeds United elleni 3–3-as döntetlen során ismét csak a kispadon kapott helyet. Az egyiptomi sztár elmondása szerint a klub „a busz alá löki”, kapcsolata pedig teljesen megszakadt Slottal – sőt, utalt rá, hogy a jövő heti Brighton elleni mérkőzés akár az utolsó liverpooli fellépése is lehet.

A Liverpool történetének harmadik legeredményesebb játékosa, Mohamed Szalah az elmúlt három bajnokin nem került be a kezdőbe, ami példátlan a karrierjében. Ez a helyzet korábban elképzelhetetlen volt, így nem csoda, hogy a játékos szombaton rendkívül őszintén nyilatkozott.

„Nem tudom, mit mondjak. Elképesztő, hogy sorozatban harmadszor ültem végig a meccset a padon. Rendkívül csalódott vagyok. Annyira sokat tettem ezért a klubért, főleg az előző idényben… Úgy érzem, a klub a busz alá lökött.”

Angol labdarúgás
15 órája

Hiába Szoboszlai gólja, a Leeds a 96. percben kiegyenlített a Liverpool ellen

A gól nélkül első félidő után beindultak a csapatok, a „vörösök” kettővel is vezettek, ám nem tudtak nyerni idegenben.

A támadó szerint a nyáron ígéreteket kapott, amelyek nem teljesültek, és nem érti, miért romlott meg a kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel:

„Régen jó kapcsolatunk volt. Most semmilyen nincs, és nem tudom, miért. Valaki nem akar engem a klubnál. Felhívtam anyámat és apámat, hogy jöjjenek a Brighton-meccsre. Nem számít, játszom-e. Élvezni akarom, és elbúcsúzni a szurkolóktól az Afrika-kupa előtt, mert nem tudom, mi lesz, amíg távol vagyok.”

A szaúdi érdeklődésről szóló kérdést nem kívánta részletezni, de hangsúlyozta, szereti a klubot és a drukkereket, ám jelenleg kilátástalannak érzi helyzetét.

Arra a kérdésre, megbánta-e az áprilisi szerződéshosszabbítást, Szalah határozottan válaszolt:

„Sohasem fogom megbánni, hogy aláírtam. Úgy gondoltam, itt fejezem be a karrieremet. De öt hónappal azután, hogy díjakat nyertem, most nem értem, miért fordult ez ilyen irányba…”

Hozzátette, csapattársai továbbra is támogatják, nincs konfliktusa velük.

Angol labdarúgás
13 órája

Szoboszlai Dominik: Mindenki kérdezze meg magától otthon, mindent megtett-e, amit tudott

Amennyiben a válasz igen, akkor előbb-utóbb visszatalál a győztes útra a címvédő Liverpool a magyar válogatott csapatkapitánya szerint, aki ezúttal is a csapat egyik legjobbja volt.

 

