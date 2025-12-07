Szalah szerint a Liverpool „busz alá lökte” őt, az utolsó meccsei jöhetnek
A Liverpool történetének harmadik legeredményesebb játékosa, Mohamed Szalah az elmúlt három bajnokin nem került be a kezdőbe, ami példátlan a karrierjében. Ez a helyzet korábban elképzelhetetlen volt, így nem csoda, hogy a játékos szombaton rendkívül őszintén nyilatkozott.
„Nem tudom, mit mondjak. Elképesztő, hogy sorozatban harmadszor ültem végig a meccset a padon. Rendkívül csalódott vagyok. Annyira sokat tettem ezért a klubért, főleg az előző idényben… Úgy érzem, a klub a busz alá lökött.”
A támadó szerint a nyáron ígéreteket kapott, amelyek nem teljesültek, és nem érti, miért romlott meg a kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel:
„Régen jó kapcsolatunk volt. Most semmilyen nincs, és nem tudom, miért. Valaki nem akar engem a klubnál. Felhívtam anyámat és apámat, hogy jöjjenek a Brighton-meccsre. Nem számít, játszom-e. Élvezni akarom, és elbúcsúzni a szurkolóktól az Afrika-kupa előtt, mert nem tudom, mi lesz, amíg távol vagyok.”
A szaúdi érdeklődésről szóló kérdést nem kívánta részletezni, de hangsúlyozta, szereti a klubot és a drukkereket, ám jelenleg kilátástalannak érzi helyzetét.
Arra a kérdésre, megbánta-e az áprilisi szerződéshosszabbítást, Szalah határozottan válaszolt:
„Sohasem fogom megbánni, hogy aláírtam. Úgy gondoltam, itt fejezem be a karrieremet. De öt hónappal azután, hogy díjakat nyertem, most nem értem, miért fordult ez ilyen irányba…”
Hozzátette, csapattársai továbbra is támogatják, nincs konfliktusa velük.
