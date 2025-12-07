Vívás: Siklósi és Muhari bronzérmes a vancouveri világkupaversenyen

Az orléans-i kardsikerek (Rabb Krisztián arany-, Spiesz Anna ezüstérmet szerzett) után is tartogatott még fantasztikus magyar eredményeket a nap, csak éppen az időeltolódás okán jócskán hajnalodott már, amikor a párbajtőrözők vancouveri világkupa-viadalán kivonult az eredményhirdetéshez két magyar: Siklósi Gergely és Muhari Eszter egyaránt a harmadik helyen végzett – Koch Máté ötödik, Andrásfi Tibor nyolcadik lett.

Siklósi Gergely világranglista-vezetőként vágott neki a vancouveri vk-versenynek, vívásával, nagyszerű megoldásaival a gyakorlatban is igazolta első helyét: úgy menetelt egyre előrébb és előrébb, hogy éppen aktuális ellenfelének nemigen akadt ellenszere a magyar klasszis ellen. A 16 közé jutásért vívott asszója némiképp szorosabb volt, mint a többi, meg az utolsó is, amelyik az elődöntő volt. Siklósival szemben a rendkívül furcsa stílusban vívó Mohamed Elsayed között be, az egyiptomi meg gyakorta leguggolt a páston, számtalanszor szúrt lábra, s mindez még véletlenül sem ritmikus mozgásban tette.

Ennek ellenére Siklósi „képben volt” – majdnem végig. A 11:14 már nem mutatott túl jót, nem is jelentett döntőt, ennek ellenére ez a bronz (megint!) szép eredmény, vagy attól még jobb is, hiszen Siklósi Gergely immár évek óta stabilan tartja a helyét a világ legjobbjai között (az egyiptomi meg a nap végén az aranynak örülhetett).

Két olimpiai bajnok társa sem panaszkodhat azért, Koch Máté és Andrásfi Tibor is a nyolc között búcsúzott.

Muhari Eszter harmadik lett (Fotó: Bizz Team)

A nőknél mindössze két magyar köthetett be a 64 között, ahol rögtön elköszönt Büki Lili, Muhari Eszter viszont annál tovább maradt állva!

Az Amerikában tanuló olimpiai bronzérmes remek napot fogott ki, a nyolcaddöntőig szinte megszúrni is alig-alig tudták ellenfelei, aztán már „fokozódott a helyzet”, s az elődöntő jelentette Muhari Eszter számára a végállomást – ha Siklósi kapcsán élmezőnyt és stabilitást emlegettünk, ez okvetlenül igaz Muharira is a párizsi játékok óta.

VILÁGKUPAVERSENY, VANCOUVER

Párbajtőr, egyéni, férfiak

A 32 közé jutásért: Siklósi–Gally (francia) 13:9, Koch–Jean Joseph (francia) 13:12, Andrásfi–Bardenet 14:13, Nagy D.–Rodriguez (kolumbiai) 13:7, Kovács G.–Jorgensen (dán) 15:8, Knysh (amerikai)–Fenyvesi 15:7, Lambrey Messika (izraeli)–Keszthelyi 15:14

A 16 közé jutásért: Siklósi–Prokhodov (kazah) 15:12, Koch–Rubin (kanadai) 14:11, Andrásfi–Knsyh 15:12, Mo. Elsayed (egyiptomi)–Nagy D. 15:10, Szvelidze (orosz)–Kovács G. 15:12

Nyolcaddöntő: Siklósi–Stange (német) 15:8, Koch–Jamada (japán) 13:9, Andrásfi–Michalak (lengyel) 15:6

Negyeddöntő: Siklósi–Schembri (amerikai Virgin-szigeteki) 15:12, Galassi (olasz)–Koch 15:12, Vilensky (izraeli)–Andrásfi 15:12

Elődöntő: Mo. Elsayed–Siklósi 15:13

Döntő: Mo. Elsayed–Vilensky 15:5

Végeredmény: 1. Mohamed Elsayed, 2. Vilensky, 3. Siklósi Gergely és Galassi, …5. Koch Máté, …8. Andrásfi Tibor, …28. Nagy Dávid, …31. Kovács Gergely, …49. Fenyvesi Csaba, 50. Keszthelyi Zsombor

Nők

A 32 közé jutásért: Muhari–Csu Ka Mong (hongkongi) 15:7, Sont (román)–Büki 13:12

A 16 közé jutásért: Muhari–Emery (svájci) 15:7

Nyolcaddöntő: Muhari–Csoj In Dzsong (dél-koreai) 15:7

Negyeddöntő: Muhari–Bavuge Habimana (orosz) 15:13

Elődöntő: Candassamy (francia)–Muhari 15:13

Döntő: Rizzi (olasz)–Candassamy 13:12

Végeredmény: Giulia Rizzi, 2. Candassamy, 3. Muhari Eszter és Kim Te Hi (dél-koreai), …42. Büki Lili