Vívás: ötödik a férfi tőrcsapat a fukuokai vk-versenyen

Továbbra sem lehet ott vb-bronzérmes társaival Mihályi Andor, a sérülése miatt a Dósa Dániel, Szemes Gergő, Tóth Gergely trióhoz a férfi tőrözők fukuokai világkupaversenyén Bálint Álmos csatlakozott.

A négyes a vasárnapi csapatviadalon egyetlen meccset veszített el, mégpedig a franciák elleni negyeddöntőt – az első asszót leszámítva végig az ellenfél vezetett, bár a végén Szemes Gergő 10:3-as „fellépésével” nagyon megközelítette a világranglista harmadik helyén tanyázó franciákat.

A vereség után jött két győzelem, ezzel az ötödik helyen végzett férfi tőrcsapatunk Fukuokában.

Puszanban, a női tőrözők vk-viadalán egy, korábban még nem látott összetételben lépett pástra a magyar csapat: Pásztor Flóra és Kondricz Kata mellett Papp Jázmin és Wolf Eszter kapott bizalmat – a nyolc közé jutásért egy közvetlen vetélytársat, Ukrajnát verték meg a mieink, az egytusos győzelem után rögvest kijelenthettük, a legnagyobb akadályt átugratta a csapat. Az 5–8. helyért vívott küzdelem során egy vereség és egy győzelem a mérleg, mégpedig ebben a sorrendben, ez meg összességében a hetedik helyet jelenti Pásztor Flóráéknak a puszani vk-viadalon.

VILÁGKUPAVERSENY, FUKUOKA

Tőr. Férfiak. Csapat. Nyolcaddöntő: Magyarország–Belgium 45:43 (Dósa +7, Tóth, Szemes –5).

Negyeddöntő: Franciaország–Magyarország 43:41 (Szemes +4, Dósa –1, Tóth –5).

Az 5–8. helyért: Magyarország–Dél-Korea 45:29 (Tóth +12, Dósa +10, Bálint –6).

Az 5. helyért: Magyarország–Egyiptom 45:32 (Tóth +8, Dósa +5, Bálint 0)

VILÁGKUPAVERSENY, PUSZAN

Tőr. Nők. Csapat. Nyolcaddöntő: Magyarország–Ukrajna 32:31 (Pásztor +6, Wolf +3, Kondricz 0, Papp –8).

Negyeddöntő: Olaszország–Magyarország 44:32 (Pásztor +1, Papp –1, Wolf –6, Kondricz –6).

Az 5–8. helyért: Németország–Magyarország 41:36 (Papp, +3, Kondricz +1, Wolf –1, Pásztor –8).

A 7. helyért: Magyarország–Kína 45:39 (Pásztor +8, Kondricz +3, Papp +1, Wolf –6)