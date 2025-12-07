Kuttor Attila: Nem feltett kézzel lépünk pályára

A HÉTEN MÁSODSZOR találkozik egymással az ETO FC és a Kazincbarcika, szerdán az 5. forduló elhalasztott mérkőzésén a vendég győriek 3–1-re nyertek, és felléptek a dobogó harmadik helyére. Az ősszel nyújtott teljesítménye alapján helye is van az élmezőnyben a csapatnak, és ha figyelembe vesszük azt is, hogy a Kazincbarcika vendégként hét meccsen csak kétszer szerzett pontot (2–2-es döntetlen a DVTK, 1–0-s győzelem a Nyíregyháza ellen) a bajnoki idényben, az ETO vasárnapi győzelme akár papírformának is tekinthető. Az újonccsapat célja persze, hogy a kedvezőtlennek tűnő előjelek ellenére is pontot szerezzen.

„Szerdán sokáig meccsben voltunk az ETO ellen, egyenlítettünk, kis szerencsével a vezetést is megszerezhettük volna, azonban ellenfelünk a hajrában jobban használta ki a kapu előtt adódó lehetőségeit – nyilatkozta a klub honlapjának Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője. – Szerencsére nincs sok időnk búslakodni, tanulnunk kell a hibáinkból és meg kell mutatnunk, hogy minden mérkőzésen képesek vagyunk pontot, pontokat szerezni. Győrött sem feltartott kézzel lépünk pályára.”

NB I

16. FORDULÓ

December 7., vasárnap

13.15: ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották:

December 6., szombat

Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC FC 2–0

Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC 0–1

Paksi FC–MTK Budapest 3–1