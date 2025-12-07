Porter, Johnson és LaVine is nagyot játszott, Harden már legjobb tízben az örökranglistán

A Brooklyn Nets fölényesen, 119–101-re győzte le a liga utolsó helyén álló New Orleans Pelicanst, a hazaiaknál Michael Porter Jr. idénycsúcs-beállító 35 ponttal dominált. Washingtonban Jalen Johnson újabb tripla duplát ért el (30 pont, 12 lepattanó, 12 gólpassz) – az Atlanta Hawks 131–116-tal szakította meg hárommeccses vereségszériáját.

A Golden State Warriors szoros végjátékban 99–94-re múlta felül a Cleveland Cavalierst, Pat Spencer első NBA-kezdésén karriercsúcsot döntött 19 ponttal, a záró negyedben különösen fontos találatokkal. Detroitban a Pistons 124–112-re megverte a Milwaukee Bucksot: hét játékos is tíz pont fölé jutott, élükön Cade Cunningham 23 pontjával és 12 gólpasszával.



A Sacramento Kings Miamiban aratott meggyőző, 127–111-es győzelmet Zach LaVine 42 pontos parádéjával (29-et már az első félidőben szerzett). A Minnesota Timberwolves Jaden McDaniels 27 pontjának köszönhetően 109–106-ra fordított a Los Angeles Clippers ellen – James Harden a tizedik helyre lépett elő az NBA-történet legeredményesebb játékosai között –, míg a Dallas Mavericks a harmadik negyedben kapcsolt magasabb fokozatra, és Anthony Davis 29 pontjával 122–109-re legyőzte a Houston Rocketset.



NBA

ALAPSZAKASZ

Brooklyn Nets–New Orleans Pelicans 119–101

Washington Wizards–Atlanta Hawks 116–131

Cleveland Cavaliers–Golden State Warriors 94–99

Detroit Pistons–Milwaukee Bucks 124–112

Miami Heat–Sacramento Kings 111–127

Minnesota Timberwolves–Los Angeles Clippers 109–106

Dallas Mavericks–Houston Rockets 122–109