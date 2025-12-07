Nemzeti Sportrádió

Porter, Johnson és LaVine is nagyot játszott, Harden már legjobb tízben az örökranglistán

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.07. 09:40
null
Jalen Johson kiváló formát hozott, újra (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA Jalen Johnson eredmények
A szombati játéknapon (magyar idő szerint vasárnap hajnalban) több kiemelkedő egyéni teljesítményt is láthattunk az NBA-ben: Michael Porter Jr. 35 ponttal vezette győzelemre a Netset, Jalen Johnson újabb tripla duplát szállított, Zach LaVine pedig 42 pontos teljesítménnyel segítette győzelemhez a Kingset. A Warriors, a Pistons, a Timberwolves és a Mavericks is fontos sikert ünnepelhetett.

A Brooklyn Nets fölényesen, 119–101-re győzte le a liga utolsó helyén álló New Orleans Pelicanst, a hazaiaknál Michael Porter Jr. idénycsúcs-beállító 35 ponttal dominált. Washingtonban Jalen Johnson újabb tripla duplát ért el (30 pont, 12 lepattanó, 12 gólpassz) – az Atlanta Hawks 131–116-tal szakította meg hárommeccses vereségszériáját.

A Golden State Warriors szoros végjátékban 99–94-re múlta felül a Cleveland Cavalierst, Pat Spencer első NBA-kezdésén karriercsúcsot döntött 19 ponttal, a záró negyedben különösen fontos találatokkal. Detroitban a Pistons 124–112-re megverte a Milwaukee Bucksot: hét játékos is tíz pont fölé jutott, élükön Cade Cunningham 23 pontjával és 12 gólpasszával.


A Sacramento Kings Miamiban aratott meggyőző, 127–111-es győzelmet Zach LaVine 42 pontos parádéjával (29-et már az első félidőben szerzett). A Minnesota Timberwolves Jaden McDaniels 27 pontjának köszönhetően 109–106-ra fordított a Los Angeles Clippers ellen – James Harden a tizedik helyre lépett elő az NBA-történet legeredményesebb játékosai között –, míg a Dallas Mavericks a harmadik negyedben kapcsolt magasabb fokozatra, és Anthony Davis 29 pontjával 122–109-re legyőzte a Houston Rocketset.


NBA
ALAPSZAKASZ
Brooklyn Nets–New Orleans Pelicans 119–101
Washington Wizards–Atlanta Hawks 116–131
Cleveland Cavaliers–Golden State Warriors 94–99
Detroit Pistons–Milwaukee Bucks 124–112
Miami Heat–Sacramento Kings 111–127
Minnesota Timberwolves–Los Angeles Clippers 109–106
Dallas Mavericks–Houston Rockets 122–109

 

NBA Jalen Johnson eredmények
Legfrissebb hírek

NBA: száguld az Oklahoma, elképesztően kezdett a New York, Jokicsék nagyot fordítottak

Amerikai sportok
Tegnap, 9:30

1297 mérkőzés után nem dobott legalább tíz pontot LeBron James, az asszisztjával nyert a Lakers – videó

Amerikai sportok
2025.12.05. 07:38

Dől a lé, de kidőlnek – Moncz Attila publicisztikája

Amerikai sportok
2025.12.04. 23:34

NBA: Janisz megsérült; vége a Trail Blazers és a Clippers rossz szériájának

Amerikai sportok
2025.12.04. 07:56

Nyert a Warriors otthonában, és továbbra is hasít a címvédő OKC – videó

Amerikai sportok
2025.12.03. 08:57

Hiába Jokics újabb tripla duplája, odahaza átok ül a Denveren – megint kikapott

Amerikai sportok
2025.12.02. 08:27

Luka Doncic és Austin Reaves is remekelt, a Lakers simán legyőzte Pelicanst

Amerikai sportok
2025.12.01. 08:38

NBA: Nikola Jokics 26 ponttal segítette a Sunst legyőző Nuggetset

Amerikai sportok
2025.11.30. 09:02
Ezek is érdekelhetik