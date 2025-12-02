Labdarúgás: több mint 1300 fiatalperc az NB I 15. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 15. fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken a Nyíregyháza–Debrecen mérkőzéssel indult a forduló, a vendégek győztek 3–0-ra. A Spartacusban a 20 éves Manner Balázs 88, az 19 esztendős Oláh Benjámin 15 percet játszott, míg a DVSC-ben a 20 éves Szűcs Tamás kezdett, ám egy csúnya ütközést követően a 22. percben le kellett cserélni, a helyére a vele egyidős Cibla Flórián állt be.

Szombaton a Zalaegerszeg 1–0-ra megverte a Paksot. A ZTE-ben a 20 éves Bodnár Gergő végigjátszotta a meccset, akárcsak a túloldalon a 20 esztendős Horváth Kevin. A tolnaiaknál továbbá a 20 éves Pető Milán is a pályán volt az első félidőben.

A Kazincbarcika 1–1-es döntetlent ért el a Diósgyőr ellen. A hazai együttesben kapujában a 20 éves Juhász István Bence állt, valamint a vele egykorú Major Marcell 89 percet játszott. A DVTK-ban a 20 esztendős Mucsányi Miron kezdett, majd a 69. percben a szintén 20 éves Komlósi Bence váltotta.

A Győr 3–0-ra nyert az MTK Budapest ellen. Az ETO-ban

88 percet játszott és gólt szerzett a 20 éves Bánáti Kevin,

valamint az egyaránt 20 esztendős Vingler László 16, Huszár Marcell 2 percet kapott. A fővárosiaknál végigjátszotta a meccset a 20 éves Kovács Patrik.

Vasárnap a Kisvárda 3–0-ra múlta felül az Újpestet. A hazai csapat kapuját a 20 éves Ilya Popovich védte, illetve a 20 esztendős Pintér Filip 18, a 18 éves Szikszai Hennadij 7 percet játszott. A liláknál ezúttal nem szerepelt korosztályos futballista.

A Puskás Akadémia 2–1-re kikapott a Ferencvárostól a Pancho Arénában. A felcsúti alakulatban végig a pályán volt a 20 éves Markgráf Ákos, míg a vele egyidős Michael Okeke 60, Vékony Bence 30 percet töltött a pályán. Az FTC-ben az egész meccsen játszott a 20 éves Tóth Alex, s a végjátékra beállt a 18 esztendős Madarász Ádám.

*Az 5. fordulóban a Kisvárda–Ferencváros és a Kazincbarcika–Győri ETO mérkőzést december 3-ra halasztották.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025–2026-OS ÉVADÁNAK 15. FORDULÓJÁBAN: 1365

Csapatok:

MTK Budapest: 90+45+43+8=186

Puskás Akadémia: 90+60+30=180

Kazincbarcika: 90+89=179

Paks: 90+45=135

Kisvárda: 90+18+7=115

Győri ETO: 88+16+2=106

Nyíregyháza: 88+15=103

Ferencváros: 90+1=91

Debrecen: 68+22=90

Zalaegerszeg: 90

Diósgyőr: 69+21=90

Újpest: 0



Játékosok:

Ilya Popovich (Kisvárda): 90

Kovács Patrik (MTK Budapest): 90

Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90

Bodnár Gergő (Zalaegerszeg): 90

Tóth Alex (Ferencváros): 90

Juhász István Bence (Kazincbarcika): 90

Horváth Kevin (Paks): 90

Major Marcell (Kazincbarcika): 89

Manner Balázs (Nyíregyháza): 88

Bánáti Kevin (Győri ETO): 88

Mucsányi Miron (Diósgyőr). 69

Cibla Flórián (Debrecen): 68

Michael Okeke (Puskás Akadémia): 60

Pető Milán (Paks): 45

Átrok Zalán (MTK Budapest): 45

Németh Hunor (MTK Budapest): 43

Vékony Bence (Puskás Akadémia): 30

Szűcs Tamás (Debrecen): 22

Komlósi Bence (Diósgyőr): 21

Pintér Filip (Kisvárda): 18

Vingler László (Győri ETO): 16

Oláh Benjámin (Nyíregyháza): 15

Szűcs Péter (MTK Budapest): 8

Szikszai Hennadij (Kisvárda): 7

Huszár Marcell (Győri ETO): 2

Madarász Ádám (Ferencváros): 1

(Kiemelt képünkön: A 20 éves Bánáti Kevin (Győri ETO) betalált az MTK elleni bajnokin Forrás: Győri ETO)