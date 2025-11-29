Labdarúgás: kikaptak a spanyoloktól az U17-es lányok Eb-selejtezőn
Kétgólos vereséget szenvedett a spanyoloktól az U17-es leány labdarúgó-válogatott a portugáliai Eb-selejtezőtorna második fordulójában.
A házigazda portugálok elleni 1–0-s vereség után szombaton a spanyolok következtek a Makrai László vezette U17-es leány labdarúgó-válogatottnak az Eb-selejtezőtornán. Érvényesült a papírforma: az ötszörös Eb-győztes és kétszeres vb-győztes Spanyolország 2–0-ra nyert a mieinkkel szemben.
Folytatás kedden a bolgárok ellen.
Válogatottunk Eb-selejtezős programja:
November 26. 17.00: Magyarország–Portugália 0–1
November 29. 12.00: Magyarország–Spanyolország 0–2
December 2. 12.00: Magyarország–Bulgária
Az U17-es leányválogatott kerete:
Kapusok
Árokszállási Sophie (MTK)
Galambvári Olívia (DVTK)
Hollósi Eszter (PMFC)
Védők
Árvay Sára (FTC)
Gyurátz Eszter (MTK)
Licskai Léna (Illés Akadémia)
Sági Panna (PAFC)
Tóth Adél (FTC)
Vadász Lara (St. Pölten)
Veres Stefánia (CD Castellon)
Középpályások
Csanádi Kata Róza (Illés Akadémia)
Érsek Eszter (PAFC)
Farkas Panna (MTK)
Kovács Petra (FTC)
Oszlánczi Sophie (Florida)
Támadók
Faggyas Jázmin (PAFC)
Filep Zsuzsa (Szekszárd)
Oleksza Korina (FTC)
Perjési Lilla (Újpest)
Pethe Olivia (Valencia CF)
Tóth Ramóna (FTC)
(Kiemelt kép forrása: mlsz.hu)
