Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: kikaptak a spanyoloktól az U17-es lányok Eb-selejtezőn

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.11.29. 14:51
null
Címkék
labdarúgás U17-es leányválogatott utánpótlás utánpótlássport
Kétgólos vereséget szenvedett a spanyoloktól az U17-es leány labdarúgó-válogatott a portugáliai Eb-selejtezőtorna második fordulójában.

A házigazda portugálok elleni 1–0-s vereség után szombaton a spanyolok következtek a Makrai László vezette U17-es leány labdarúgó-válogatottnak az Eb-selejtezőtornán. Érvényesült a papírforma: az ötszörös Eb-győztes és kétszeres vb-győztes Spanyolország 2–0-ra nyert a mieinkkel szemben.

Folytatás kedden a bolgárok ellen.

Válogatottunk Eb-selejtezős programja:
November 26. 17.00: Magyarország–Portugália 0–1
November 29. 12.00: Magyarország–Spanyolország 0–2
December 2. 12.00: Magyarország–Bulgária
Az U17-es leányválogatott kerete:
Kapusok
Árokszállási Sophie (MTK)
Galambvári Olívia (DVTK)
Hollósi Eszter (PMFC)
Védők
Árvay Sára (FTC)
Gyurátz Eszter (MTK)
Licskai Léna (Illés Akadémia)
Sági Panna (PAFC)
Tóth Adél (FTC)
Vadász Lara (St. Pölten)
Veres Stefánia (CD Castellon)
Középpályások
Csanádi Kata Róza (Illés Akadémia)
Érsek Eszter (PAFC)
Farkas Panna (MTK)
Kovács Petra (FTC)
Oszlánczi Sophie (Florida)
Támadók
Faggyas Jázmin (PAFC)
Filep Zsuzsa (Szekszárd)
Oleksza Korina (FTC)
Perjési Lilla (Újpest)
Pethe Olivia (Valencia CF)
Tóth Ramóna (FTC)

(Kiemelt kép forrása: mlsz.hu)

labdarúgás U17-es leányválogatott utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Áts Bertalan: Teret kell adni az ígéreteknek

Utánpótlássport
5 órája

Gerevich-díj: Módos Viktória nem munkaként tekint az edzői szakmára

Utánpótlássport
9 órája

Ökölvívás: Gémes Levente döntős az U23-as Európa-bajnokságon

Utánpótlássport
23 órája

Úszás: Gyermekviadal Sopronban tíz ország versenyzőivel

Utánpótlássport
Tegnap, 15:53

Ennyi volt: már nem Peter Stöger irányítja Bolláékat – hivatalos

Európa-konferencialiga
Tegnap, 13:25

Utánpótlás-konferencia: már csak öt nap!

Utánpótlássport
Tegnap, 12:32

Vb 2026: az irániak nem utaznak el a sorsolásra

Foci vb 2026
Tegnap, 12:07

Sallai kétmeccses eltiltást kapott, nem játszik a Fenerbahce ellen

Légiósok
Tegnap, 10:46
Ezek is érdekelhetik