Nézze a socca-vb-t az NSO Facebook-oldalán! A brazilokkal kezdünk
Socca-vb: már kész a brazilok elleni terv
A socca vb-ről az első élő közvetítésünk vasárnap, hajnali 3 órakor kezdődik a facebook.com/nsonline-on. A mieink a brazilok ellen kezdik a tornát. A mérkőzés később is visszanézhető lesz.
A jövő héten a magyar válogatott Honduras és Marokkó elleni meccséről is élő közvetítéssel jelentkezünk.
A mexikói vb-ről, Cancúnból Bobory Balázs kollégánk tudósítja a Nemzeti Sportot:
SOCCA-VB, MEXIKÓ
1. forduló. November 30.
3.00: Magyarország–Brazília – élőképes közvetítés, facebook.com/nsonline
2. forduló. December 2.
0.00: Magyarország–Honduras – élőképes közvetítés, facebook.com/nsonline
3. forduló. December 4.
4.00: Magyarország–Marokkó – élőképes közvetítés, facebook.com/nsonline
A magyar válogatott kerete
Kapusok: Iváncsik Norbert, Szacskó László
Mezőnyjátékosok: Bartucz Martin, Beliczky Gergő, Fekete Olivér, Filkor Benjámin, Petrics Branko, Szabó Bence, Szabó Donát, Szabó Marcell, Szpirulisz Markosz, Tolnay Rokkó, Viscsák György