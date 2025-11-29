Nemzeti Sportrádió

Nézze a socca-vb-t az NSO Facebook-oldalán! A brazilokkal kezdünk

2025.11.29. 09:11
A magyar válogatott már a vb helyszínén készül a brazilok elleni első meccsre (Fotó: Socca Hungary)
Mint arról már beszámoltunk, a magyar válogatott magyar idő szerint vasárnap hajnalban kezdi meg a szereplését a brazilok ellen a mexikói socca-vb-n. A mieink meccseit a Nemzeti Sport Online Facebook-oldalán nézhetik élőben.

 

Minden más foci
16 órája

Socca-vb: már kész a brazilok elleni terv

Előfordulhat, hogy a dél-amerikaiaknál a Real Madrid legendás balhátvédje, Marcelo is szóhoz jut majd.

 

A socca vb-ről az első élő közvetítésünk vasárnap, hajnali 3 órakor kezdődik a facebook.com/nsonline-on. A mieink a brazilok ellen kezdik a tornát. A mérkőzés később is visszanézhető lesz.

A jövő héten a magyar válogatott Honduras és Marokkó elleni meccséről is élő közvetítéssel jelentkezünk.

A mexikói vb-ről, Cancúnból Bobory Balázs kollégánk tudósítja a Nemzeti Sportot:

SOCCA-VB, MEXIKÓ
1. forduló. November 30.
3.00: Magyarország–Brazília – élőképes közvetítés,  facebook.com/nsonline
2. forduló. December 2.
0.00: Magyarország–Honduras – élőképes közvetítés, facebook.com/nsonline
3. forduló. December 4.
4.00: Magyarország–Marokkó – élőképes közvetítés, facebook.com/nsonline

A magyar válogatott kerete
Kapusok: Iváncsik Norbert, Szacskó László
Mezőnyjátékosok: Bartucz Martin, Beliczky Gergő, Fekete Olivér, Filkor Benjámin, Petrics Branko, Szabó Bence, Szabó Donát, Szabó Marcell, Szpirulisz Markosz, Tolnay Rokkó, Viscsák György


 

