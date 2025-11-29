Nézze a socca-vb-t az NSO Facebook-oldalán! A brazilokkal kezdünk

A socca vb-ről az első élő közvetítésünk vasárnap, hajnali 3 órakor kezdődik a facebook.com/nsonline-on. A mieink a brazilok ellen kezdik a tornát. A mérkőzés később is visszanézhető lesz.

A jövő héten a magyar válogatott Honduras és Marokkó elleni meccséről is élő közvetítéssel jelentkezünk.

A mexikói vb-ről, Cancúnból Bobory Balázs kollégánk tudósítja a Nemzeti Sportot:

SOCCA-VB, MEXIKÓ

1. forduló. November 30.

3.00: Magyarország–Brazília – élőképes közvetítés, facebook.com/nsonline

2. forduló. December 2.

0.00: Magyarország–Honduras – élőképes közvetítés, facebook.com/nsonline

3. forduló. December 4.

4.00: Magyarország–Marokkó – élőképes közvetítés, facebook.com/nsonline

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Iváncsik Norbert, Szacskó László

Mezőnyjátékosok: Bartucz Martin, Beliczky Gergő, Fekete Olivér, Filkor Benjámin, Petrics Branko, Szabó Bence, Szabó Donát, Szabó Marcell, Szpirulisz Markosz, Tolnay Rokkó, Viscsák György



