Bódog Tamás a DVTK-tól elszenvedett vereség után: Gyerekfutballban sem látunk ilyeneket

DIÓSGYŐRI VTK–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 2–0 (1–0)

Miskolc, DVTK Stadion, 5052 néző. Vezette: Antal P.

Gólszerző: Kovács D. (5. – öngól), Acolatse (70.)

Kiállítva: Katona L. (47., Nyíregyháza)

Vladimir RADENKOVICS, a DVTK vezetőedzője

– Elég egy gól az első félidő elején és egy kiállítás a második játékrész elején?

– Olyan okosan játszott a csapat ezen a meccsen, mint egy sakkjátszmában. A letámadás működött, sikerült megszerezni a vezető gólt – talán érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy középen három játékosunk is érkezett, és ez az, amin rengeteget dolgoztunk az elmúlt időszakban. A folytatásban a mentális rész emelkedett ki, az ellenfélnek az első félidő második részében több helyzete adódott, elsősorban szögletek, szabadrúgások, hosszú bedobások után. A második félidő is jól kezdődött, újabb remek gól született, csak gratulálni lehetett a játékosoknak.

– Mi lenne a DVTK-val Karlo Sentic és Elton Acolatse nélkül?

– Egyetértek azzal, hogy jól teljesítettek most is. Ugyanakkor a jó csapatszellem kellett a győzelemhez. A DVTK nagy család, ennek köszönhetjük, amit sikerült elérni. Persze tisztában vagyok vele, hogy a csapat nem szerzett még annyi pontot, mint amennyit szerettünk volna.

– A hőn áhított győzelem megszerzése után minden szép és jó?

– Úgy tűnik, jót tesz nekünk, ha nyomás alatt kell játszani. Hívnom kellene a szurkolókat, hogy jöjjenek ki az edzésre… Az öltözőben, a meccs után azt mondtam, semmi eufória, van még két meccs az idényből, még hat pontot lehet szerezni.

BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője

– Ebben a meccsben több volt?

– Túl gyorsan kaptunk gólt. Amit tudunk, amire készültünk, nem sikerült hozni. Elton Acolatse a bajnokság átlag feletti játékosa, de az, hogy öt az egy ellen nem tudjuk levédekezni, nem fér bele. A gól után tíz percig kerestük magunkat, majd sok helyzetet alakítottunk ki, egy méterről be kell tudni rúgni a kapuba a labdát. A második félidőben a kiállítás sok mindent átírt. Hogy a kis lökés ért-e sárgát, az kérdés, a játékvezető ott volt három-négy méterre, így látta. Emberhátrányban nehezebb dolgunk volt, próbálkoztunk, ám az egyéni hibák visszaköszöntek. Sajnálom, mást terveztünk, mást gondoltunk, nem úgy sikerült ez a meccs, ahogy szerettük volna.

– Mi lett volna a terv a második félidőre, ha nincs a kiállítás?

– A biztonságos védekezésből indulva tíz-tizenöt perc után szerettük volna feljebb tolni a játékot. Egyértelműen a támadófutballt akartuk erősíteni, persze nulla egyes állásnál minden edző, csapat ezt tette volna.

– Volt a meccsben pozitívum?

– Akartak a játékosok, de a gyerekfutballban fordul elő olyasmi olyan, mint amilyeneket láttunk. Nem lehet a párharcokba úgy belemenni, mintha kutyát sétáltatnánk. Ezeket a hibákat nem szabad elkövetni. Isten ments, nem akarok senkit keresztre feszíteni, ám nem véletlenül állunk ott, ahol. Dolgozni kell, van bőven teendő.

Csalódott debreceni arcok... (Fotó: Czinege Melinda)

DEBRECENI VSC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–1 (0–1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4767 néző. Vezette: Zierkelbach

Gólszerző: Nagy Zs. (37.)

Sergio NAVARRO, a DVSC vezetőedzője

– Csalódott a vereség miatt?

– Tudtam, hogy nehéz mérkőzés vár a csapatra, hiszen a Puskás Akadémia az egyik legerősebb a bajnokságban, és persze ennek megfelelően is készültünk. Látszott, hogy a futballistáink próbálták megtalálni az üres tereket, de az első félidőben nem jött össze, amit terveztünk.

– Mivel érte el, hogy szünet után egy más felfogású, sokkal harcosabb DVSC-t láthattak a nézők?

– Titok… Komolyra fordítva: a játékosok megértették, mi helyzet, s nagyon biztató, amit a második félidőben produkáltak. Közel álltunk az egyenlítéshez, talán meg is érdemeltünk volna a pontszerzést.

– A szezon egészét tekintve annak ellenére is elégedett lehet, hogy ezúttal pont nélkül maradtak?

– Mérkőzésről mérkőzésre próbálunk építkezni, fejlődni. Most nagyon jó csapattól kaptunk ki, s készülünk a következő feladatra, a Ferencváros elleni bajnoki – talán mondani sem kell – szintén nagyon nehéz lesz.

HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Győztek Debrecenben, ez a siker a mostani bajnokságban szép eredmény. Ön is így érzi?

– Nagyon értékes három pontot szereztünk abban a stadionban, ahol mindig nehéz nyerni. Az első félidőben sikerült meglepni az ellenfelet, ekkor el is dőlhetett volna a meccs, de kimaradtak a helyzetek, így a második félidő nagyon nehéz volt. Beszorult a csapat, többet kellett védekeznie, de a játékosok férfiasan küzdöttek.

– Elmondhatjuk, hogy a kimaradt helyzeteket leszámítva tökéletesen működött a terve?

– A Debrecen játékában a gyenge pont a lassú védekező játék, s ebben ott a mélységi indulás lehetősége. Ez működött, ennek köszönhetően alakultak ki a helyzeteink.

– Az eddig jól teljesítő DVSC otthonában szerzett három pont lökést, erőt adhat a folytatásra?

– Van bennünk erő, csak a helyzetkihasználáson kell javítani. Nem minden meccsen lesz öt-hat komoly ziccerünk.

Elsősorban Böde Dánielről szólt a meccs (Fotó: Dömötör Csaba)

PAKSI FC–MTK BUDAPEST 3–1 (1–0)

Paks, Fehérvári úti Stadion, 2011 néző. Vezette: Karakó

Gólszerző: Osváth (20.), Böde (67., 69.), ill. Polievka (55.)

BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője

– Két vesztes meccs után benne volt- a csapatában, hogy legyőzi az egyébként jó erőkből álló MTK-t?

– Ebben a meccsben minden benne volt. Az is, hogy több góllal nyerhetünk, ugyanis mentálisan és csapatszinten is sokat javult a teljesítményünk. Ennek köszönhetjük, hogy siker lett a vége.

– Az ellenfél egyenlítése után meg sem fordult a fejében, hogy akár fordíthat is az MTK?

– Nem, nem gondoltam rá, mert tulajdonképpen a rövid kihagyás ellenére az történt a pályán, amit akartunk, amit elterveztünk.

– Talán az is a taktika része volt, hogy Böde Dánielt és Balogh Balázst az utolsó harminc percre pályára küldi?

– Hát persze! Azért megemlíteném a sérülésből felépülő Tóth Barna teljesítményét, s azon voltam, hogy a két csatár legalább húsz percet együtt játszhasson. Sikerült. Böde Dániel rúgott két gólt, de a játékában több is benne volt. Balogh Balázs labdabiztonsága pedig a középpályán jelentett stabilitást.

HORVÁTH Dávid, az MTK vezetőedzője

– Csapata jól kezdett és egy ideig úgy tűnt, kiegyenlített meccs lesz a vége felé is…

– Valóban jól játszottunk a mérkőzés elején, többször is esélyünk volt arra, hogy előnyhöz jussunk. Sajnos, nem sikerült, s aztán jött a szerencsétlen gól, ami kicsit megfogta a csapatot.

– A szünet után hatalmas lendülettel kezdtek, s úgy tűnt, valóban esély lehet a győzelemre, mégsem sikerült nyerni: miért?

– Az igaz, hogy bátrabban játszottunk s jól jöttünk ki az öltözőből, az egyenlítés is sikerült, a középpályán fölénybe kerültünk, azonban a második kapott gól megfogta a csapatot, s tulajdonképpen ott már fejben eldőlt a három pont sorsa.

– Milyen lelki nyomást jelenthet önnek és a játékosoknak az, hogy sorozatban a harmadik meccsen veszítenek?

– Régebben is voltak hasonló hullámvölgyek, sikerek s aztán kudarcok. Most is ezt éljük át, mivel meghatározó labdarúgók hiányoznak, nehéz talpra állni. Akik pályán voltak, a vereség ellenére jól teljesítettek. Két meccs van még hátra, s a mérkőzésen tapasztalt pozitív jelekből kiindulva, úgy hiszem, véget ér ez a széria.