Vasárnapi sportműsor: magyar–dán a kézi-vb-n, F1-es idényzáró

DECEMBER 7., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

16. FORDULÓ

13.15: ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

15. FORDULÓ

15.00: Brighton & Hove Albion–West Ham United (Tv: Spíler1)

17.30: Fulham–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

15. FORDULÓ

15.00: Nice–Angers

17.15: Auxerre–Metz

17.15: Le Havre–Paris FC

20.45: Lorient–Lyon

HORVÁT 1. HNL

16. FORDULÓ

17.30: NK Osijek–Istra 1961

NÉMET BUNDESLIGA

13. FORDULÓ

15.30: Hamburg–Werder Bremen (Tv: Arena4)

17.30: Borussia Dortmund–Hoffenheim

NÉMET 2. BUNDESLIGA

13.30: Hertha BSC–Magdeburg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

14. FORDULÓ

12.30: Cremonese–Lecce (Tv: Match4)

15.00: Cagliari–Roma (Tv: Match4)

18.00: Lazio–Bologna (Tv: Match4)

20.45: Napoli–Juventus (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ

14.00: Elche–Girona (Tv: Spíler2)

16.15: Valencia–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Espanyol–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

17. FORDULÓ

18.00: DAC–Trnava – élőben az NSO-n!

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

21.30: Tondela–Porto (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

14. FORDULÓ

19.00: Atlanta Falcons–Seattle Seahawks

19.00: Baltimore Ravens–Pittsburgh Steelers

19.00: Cleveland Browns–Tennessee Titans

19.00: Green Bay Packers–Chicago Bears (Tv: Arena4)

19.00: Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts (Tv: Max4)

19.00: Minnesota Vikings–Washington Commanders

19.00: New York Jets–Miami Dolphins

19.00: Tampa Bay Buccaneers–New Orleans Saints

22.05: Las Vegas Raiders–Denver Broncos

22.25: Arizona Cardinals–Los Angeles Rams

22.25: Buffalo Bills–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.20: Kansas City Chiefs–Houston Texans (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

Top 10-bajnokság, Budapest (Ormai László Csarnok)

10.00: 6–9. forduló

ATLÉTIKA

8.00: valenciai maratoni (Tv: Eurosport2)

CSELGÁNCS

9.00: Grand Slam-verseny, Tokió (Tv: Sport1)

DARTS

WDF-világbajnokság, Frimley Green

15.00: lányok, döntő

17.00: fiúk, döntő

19.00: nők, döntő

21.00: férfiak, döntő

FORMULA–1

ABU-DZABI NAGYDÍJ, ABU-DZABI

10.10: F2, főfutam (Tv: M4 Sport)

14.00: F1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA TOUR

18.00: World Challenge, Bahama-szigetek, 4. nap (Tv: Eurosport2)

GYORSKORCSOLYA

14.15: olimpiai kvalifikációs világkupa, Heerenveen

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

14.00: FTC-Telekom–HCB Südtirol Alperia (olasz), Tüskecsarnok

16.00: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19, Feldkirch

16.30: Vienna Capitals (osztrák)–RB Salzburg (osztrák)

17.30: EC KAC (osztrák)–Graz 99ers (osztrák)

17.30: TWK Innsbruck (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

ERSTE LIGA

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK

18.00: DVTK Jegesmedvék–DEAC

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ

I. CSOPORT (ROTTERDAM)

15.30: Szenegál–Japán

18.00: Svájc–Románia

20.30: MAGYARORSZÁG–Dánia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

IV. CSOPORT (DORTMUND)

15.30: Dél-Korea–Csehország (Tv: M4 Sport+)

18.00: Angola–Svédország

20.30: Norvégia–Brazília

FÉRFI NB I

17.30: One Veszprém HC–ETO University HT (Tv: M4 Sport+)

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–CYEB-Budakalász

NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA

14.45: Hannover-Burgdorf–Füchse Berlin (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

NBA, ALAPSZAKASZ

18.00: New York Knicks–Orlando Magic (Tv: Sport1)

21.30: Toronto Raptors–Boston Celtics (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

14.00: Swissten Dág KSE–Vidux-Szegedi RSE

16.00: Szolnoki RK-SC SI–Prestige Fitness PSE

17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–MAFC

19.00: MÁV Előre Foxconn–Kecskeméti RC

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

16.00: Vasas Óbuda–MBH-Békéscsaba

19.00: Vasas SC–MÁV Előre Foxconn

SÍSPORTOK

VILÁGKUPAVERSENYEK

Alpesi sí

16.05: női óriás-műlesiklás, 1. futam, Tremblant (Tv: Eurosport2)

18.00: férfi óriás-műlesiklás, 1. futam, Beaver Creek (Tv: Eurosport1)

19.00: női óriás-műlesiklás, 2. futam, Tremblant (Tv: Eurosport1)

Északi összetett, Trondheim

9.20: női 10 km-es sífutás, szabad stílus (Tv: Eurosport1)

10.50: férfi HS 138 síugrás (Tv: Eurosport1)

11.45: férfi, 10 km-es sífutás, szabad stílus (Tv: Eurosport1)

Sílövészet, Östersund

13.00: női üldözőverseny (Tv: Eurosport2)

15.15: férfi üldözőverseny (Tv: Eurosport2)

Síugrás, Wisla

14.10: férfiak, HS 134, 1. forduló (Tv: Eurosport2)

SZÁNKÓ

12.15: világkupa, egyéni, 2. futam, Innsbruck (Tv: Eurosport2)

SZNÚKER

UK CHAMPIONSHIP, YORK

Döntő

13.30 és 20.00: Judd Trump (angol)–Mark Selby (angol) (Tv: Eurosport1)

ÚSZÁS

RÖVID PÁLYÁS EURÓPA-BAJNOKSÁG, LUBLIN

10.00: előfutamok (Tv: M4 Sport+)

Benne: női 400 m vegyes (Szabó-Feltóthy Eszter), férfi 400 m vegyes (Holló Balázs, Sárkány Zalán, Zombori Gábor), női 4x50 m vegyes váltó (Magyarország), férfi 4x50 m vegyes váltó

19.00: döntők (Tv: M4 Sport)

Benne: női 50 m hát (Komoróczy Lora), férfi 50 m hát, női 50 m mell, férfi 50 m mell, női 50 m gyors, férfi 50 m gyors (Szabó Szebasztián), női 200 m pillangó, férfi 200 m pillangó (Márton Richárd), női 1500 m gyors (Késely Ajna), női 400 m vegyes, férfi 400 m vegyes, női 4x50 m vegyes váltó, férfi 4x50 m vegyes váltó

VÍVÁS

Párbajtőr-világkupaverseny, Vancouver

17.00: férfi és női csapatverseny

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Kovács Erika, Szabó Szilvia, Gyurta Gergely. Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Hétvégi sportesemények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Rövid pályás úszó Európa-bajnokság. A labdarúgó NB I 16. fordulójáról és a Liverpool e heti produkciójáról

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti Sportkrónika. Kiss Norbert a Formula–1-es szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj esélyeiről

9.00: Vendég: Hajdu János, a női kézilabda-vb-ről

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti Sportkrónika

Körkapcsolás. Műsorvezető: Bera Emese. Szerkesztő: Tóth Béla

13.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Győr–Kazincbarcika NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Bene Ferenc

14.00: Formula–1, élő eseménykövetés az Abu-dzabi Nagydíjról

16.00: Röplabda, tudósítás a Vasas–Békéscsaba női Extraliga-mérkzőésről. Kommentátor: Cserjés Bendegúz

17.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Kisvárda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, Virányi Zsolt. Szakértő: Bene Ferenc

17.20: Nemzeti sportkrónika

19.00: Úszás, tudósítás a rövid pályás Európa-bajnokságról. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Gyurta Gergely

19.30: Labdarúgás, élő közvetítés az Újpest–Zalaegerszeg NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Wukovics László

20.30: Kézilabda, élő közvetítés a Magyarország–Dánia női vb-középdöntő mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

22.30: Sportvilág