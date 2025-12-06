Vasárnapi sportműsor: magyar–dán a kézi-vb-n, F1-es idényzáró
DECEMBER 7., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
16. FORDULÓ
13.15: ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
15. FORDULÓ
15.00: Brighton & Hove Albion–West Ham United (Tv: Spíler1)
17.30: Fulham–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
15. FORDULÓ
15.00: Nice–Angers
17.15: Auxerre–Metz
17.15: Le Havre–Paris FC
20.45: Lorient–Lyon
HORVÁT 1. HNL
16. FORDULÓ
17.30: NK Osijek–Istra 1961
NÉMET BUNDESLIGA
13. FORDULÓ
15.30: Hamburg–Werder Bremen (Tv: Arena4)
17.30: Borussia Dortmund–Hoffenheim
NÉMET 2. BUNDESLIGA
13.30: Hertha BSC–Magdeburg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
14. FORDULÓ
12.30: Cremonese–Lecce (Tv: Match4)
15.00: Cagliari–Roma (Tv: Match4)
18.00: Lazio–Bologna (Tv: Match4)
20.45: Napoli–Juventus (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ
14.00: Elche–Girona (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Espanyol–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
17. FORDULÓ
18.00: DAC–Trnava – élőben az NSO-n!
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
21.30: Tondela–Porto (Tv: Sport2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
14. FORDULÓ
19.00: Atlanta Falcons–Seattle Seahawks
19.00: Baltimore Ravens–Pittsburgh Steelers
19.00: Cleveland Browns–Tennessee Titans
19.00: Green Bay Packers–Chicago Bears (Tv: Arena4)
19.00: Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts (Tv: Max4)
19.00: Minnesota Vikings–Washington Commanders
19.00: New York Jets–Miami Dolphins
19.00: Tampa Bay Buccaneers–New Orleans Saints
22.05: Las Vegas Raiders–Denver Broncos
22.25: Arizona Cardinals–Los Angeles Rams
22.25: Buffalo Bills–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.20: Kansas City Chiefs–Houston Texans (Tv: Arena4)
ASZTALITENISZ
Top 10-bajnokság, Budapest (Ormai László Csarnok)
10.00: 6–9. forduló
ATLÉTIKA
8.00: valenciai maratoni (Tv: Eurosport2)
CSELGÁNCS
9.00: Grand Slam-verseny, Tokió (Tv: Sport1)
DARTS
WDF-világbajnokság, Frimley Green
15.00: lányok, döntő
17.00: fiúk, döntő
19.00: nők, döntő
21.00: férfiak, döntő
FORMULA–1
ABU-DZABI NAGYDÍJ, ABU-DZABI
10.10: F2, főfutam (Tv: M4 Sport)
14.00: F1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA TOUR
18.00: World Challenge, Bahama-szigetek, 4. nap (Tv: Eurosport2)
GYORSKORCSOLYA
14.15: olimpiai kvalifikációs világkupa, Heerenveen
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
14.00: FTC-Telekom–HCB Südtirol Alperia (olasz), Tüskecsarnok
16.00: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19, Feldkirch
16.30: Vienna Capitals (osztrák)–RB Salzburg (osztrák)
17.30: EC KAC (osztrák)–Graz 99ers (osztrák)
17.30: TWK Innsbruck (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)
ERSTE LIGA
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK
18.00: DVTK Jegesmedvék–DEAC
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
15.30: Szenegál–Japán
18.00: Svájc–Románia
20.30: MAGYARORSZÁG–Dánia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
IV. CSOPORT (DORTMUND)
15.30: Dél-Korea–Csehország (Tv: M4 Sport+)
18.00: Angola–Svédország
20.30: Norvégia–Brazília
FÉRFI NB I
17.30: One Veszprém HC–ETO University HT (Tv: M4 Sport+)
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–CYEB-Budakalász
NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA
14.45: Hannover-Burgdorf–Füchse Berlin (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
NBA, ALAPSZAKASZ
18.00: New York Knicks–Orlando Magic (Tv: Sport1)
21.30: Toronto Raptors–Boston Celtics (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
14.00: Swissten Dág KSE–Vidux-Szegedi RSE
16.00: Szolnoki RK-SC SI–Prestige Fitness PSE
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–MAFC
19.00: MÁV Előre Foxconn–Kecskeméti RC
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
16.00: Vasas Óbuda–MBH-Békéscsaba
19.00: Vasas SC–MÁV Előre Foxconn
SÍSPORTOK
VILÁGKUPAVERSENYEK
Alpesi sí
16.05: női óriás-műlesiklás, 1. futam, Tremblant (Tv: Eurosport2)
18.00: férfi óriás-műlesiklás, 1. futam, Beaver Creek (Tv: Eurosport1)
19.00: női óriás-műlesiklás, 2. futam, Tremblant (Tv: Eurosport1)
Északi összetett, Trondheim
9.20: női 10 km-es sífutás, szabad stílus (Tv: Eurosport1)
10.50: férfi HS 138 síugrás (Tv: Eurosport1)
11.45: férfi, 10 km-es sífutás, szabad stílus (Tv: Eurosport1)
Sílövészet, Östersund
13.00: női üldözőverseny (Tv: Eurosport2)
15.15: férfi üldözőverseny (Tv: Eurosport2)
Síugrás, Wisla
14.10: férfiak, HS 134, 1. forduló (Tv: Eurosport2)
SZÁNKÓ
12.15: világkupa, egyéni, 2. futam, Innsbruck (Tv: Eurosport2)
SZNÚKER
UK CHAMPIONSHIP, YORK
Döntő
13.30 és 20.00: Judd Trump (angol)–Mark Selby (angol) (Tv: Eurosport1)
ÚSZÁS
RÖVID PÁLYÁS EURÓPA-BAJNOKSÁG, LUBLIN
10.00: előfutamok (Tv: M4 Sport+)
Benne: női 400 m vegyes (Szabó-Feltóthy Eszter), férfi 400 m vegyes (Holló Balázs, Sárkány Zalán, Zombori Gábor), női 4x50 m vegyes váltó (Magyarország), férfi 4x50 m vegyes váltó
19.00: döntők (Tv: M4 Sport)
Benne: női 50 m hát (Komoróczy Lora), férfi 50 m hát, női 50 m mell, férfi 50 m mell, női 50 m gyors, férfi 50 m gyors (Szabó Szebasztián), női 200 m pillangó, férfi 200 m pillangó (Márton Richárd), női 1500 m gyors (Késely Ajna), női 400 m vegyes, férfi 400 m vegyes, női 4x50 m vegyes váltó, férfi 4x50 m vegyes váltó
VÍVÁS
Párbajtőr-világkupaverseny, Vancouver
17.00: férfi és női csapatverseny
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Kovács Erika, Szabó Szilvia, Gyurta Gergely. Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: Hétvégi sportesemények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Rövid pályás úszó Európa-bajnokság. A labdarúgó NB I 16. fordulójáról és a Liverpool e heti produkciójáról
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti Sportkrónika. Kiss Norbert a Formula–1-es szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj esélyeiről
9.00: Vendég: Hajdu János, a női kézilabda-vb-ről
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti Sportkrónika
Körkapcsolás. Műsorvezető: Bera Emese. Szerkesztő: Tóth Béla
13.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Győr–Kazincbarcika NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Bene Ferenc
14.00: Formula–1, élő eseménykövetés az Abu-dzabi Nagydíjról
16.00: Röplabda, tudósítás a Vasas–Békéscsaba női Extraliga-mérkzőésről. Kommentátor: Cserjés Bendegúz
17.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Kisvárda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, Virányi Zsolt. Szakértő: Bene Ferenc
17.20: Nemzeti sportkrónika
19.00: Úszás, tudósítás a rövid pályás Európa-bajnokságról. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Gyurta Gergely
19.30: Labdarúgás, élő közvetítés az Újpest–Zalaegerszeg NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Wukovics László
20.30: Kézilabda, élő közvetítés a Magyarország–Dánia női vb-középdöntő mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
22.30: Sportvilág