Erős és agresszív védekezés kell a dánok ellen; Szoboszlai „majdnem” győztes gólja Leedsben

2025.12.06. 23:55
A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

A csoportgyőzelem a tét a vasárnap esti magyar–dán meccsen. A női kézilabda-világbajnokság középdöntőjében majd csak hétfőn derül ki, hogy a már továbbjutó Magyarország és Dánia kivel is játszhat negyeddöntőt – de ez mindegy is: Tóvizi Petra szerint az agresszív védekezés lesz a kulcs, Kovács Anett pedig felszabadult kézilabdát vár a dánok ellen. Golovin Vlagyimir ugyanakkor az egyre növekvő fáradtságot hangsúlyozta. Kétoldalas címlapsztori egyenesen Rotterdamból.

Böde-duplával nyert az MTK ellen a Paks. A Puskás elvitte a három pontot az éllovas Debrecen otthonából, a DVTK pedig simán megverte a Nyíregyházát. Vasárnap újabb három meccs következik. Értékelések, osztályzatok, elemzések és nyilatkozatok a labdarúgó NB I 16. fordulójából négy oldalon.

Szoboszlai Dominik lehetett volna a hős, mégsem lett az… A kétgólos előnyét leadó, a hajrában a magyar karmester góljával mégis újra vezető Liverpool a hosszabbítás végén mégis elbukott két pontot – Gyenge Balázs helyszíni beszámolója Leedsből.

és még: Imre Bence nyártól Veszprémben, F1-es idényzáró krimi Abu-Dzabiban, Fradi-siker a női vízilabda MK-ban, Sárkány Zalán rövid pályás aranya a lublini úszó Eb-n, kardbravúrok Orléans-ban.

