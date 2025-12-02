Ilyet még nem látott: nyomkövetővel a lábán lépett pályára a börtönből szabadult brazil futballista

A barcelonai Sport írta meg, hogy Yuri de Carvalho világszerte a címlapokra került azzal, hogy csapata legutóbbi összecsapásán nyomövetős lábbilinccsel lépett pályára. A 30 éves középpályás a második félidőben csereként állt be az alacsonyabb osztályú brazil bajnokin, és nagyjából húsz percet játszott az elektronikus eszközt viselve.

Természetesen felvetődött a kérdés, hogy egyáltalán szabályos-e, ha valaki ilyen vagy ehhez hasonló eszközt visel valamelyik testrészén, miközben futballozik. Nos, a válasz erre az, hogy szabály nem tiltja – árulta el egy a brazil klubhoz közel álló forrás, aki szerint a nyomkövető nem akadályozza meg a játékost a pályára lépésben, és a Rio de Janeiro-i Állami Labdarúgó-szövetség versenyszabályzata sem tartalmaz olyan záradékot, amely megtiltaná, hogy egy futballista elektronikus eszközzel a testén lépjen pályára.

Yuri de Carvalhót még 2018-ban tartóztatták le kábítószer-kereskedelem miatt, emiatt az elmúlt hét évet a Dalton Crespo de Castro fogvatartási központban töltötte. Idén májusban szabadult a rácsok mögül, mivel a bíróság hozzájárult, hogy a büntetése fennmaradó részét szabadlábon, egy nyomkövetővel a lábán töltse le. Az amerikai akciófilmekből is ismert szerkezet segítségével figyelemmel tudják követni a mozgását, és könnyedén meg tudják határozni a tartózkodási helyét.

A játékos ismerősei szerint egyébként Yuri nyugodt, higgadt ember, és a klubja is tisztelettel bánik vele – dacára a büntetett előéletének. Olyannyira, hogy az idény végén szeretnék meghosszabbítani a szerződését.