Tényleg egy harmatgyenge brazil csapatot vertünk meg a mexikói vb előtt?

Tény és való, sűrűre sikeredett a brazilok márciusi európai villámtúrája 1986-ban, 12-én az NSZK-val, 16-án a magyarokkal játszottak. Frankfurtban Tele Santana a Carlos – Édson, Oscar, Mozer, Dida – Sócrates, Falcao, Sidney (Éder) – Müller (Marinho, 74.), Careca, Casagrande csapattal operált, a Népstadionban a Leao – Édson, Oscar, Mozer, Dida – Elzo, Alemao, Silas – Renato, Casagrande, Sidney (Müller, 65.) „tizenkettő” kapott ki három góllal.

De tényleg olyan rossz csapat volt ez?

8:29-től Sócrates és a magyar gyerekek

Sócrates sérült volt állítólag, Falcao és Careca is pihenőt kapott, a kapuba a gombfocizók által jól ismert, jellegzetes frizurát hordó Carlos helyére a veterán Émerson Leao ugrott be, aki 1970-es világbajnok, én nem a budapesti volt az utolsó mérkőzése a címeres mezben! Ott volt később a mexikói vébén is, egyébként a FIFA szerint minden idők második legjobb brazil kapusa.

Csak nyilatkozott Budapesten minden idők egyik legjobb futballistája (Fotó: Getty Images)

Miként a jobbhátvéd Édson (az ő sérülése nyitotta meg ott az utat a torna egyik felfedezettjének, Josimarnak) és a rutinos Oscar, a később a Marseille-ben is bizonyító Carlos Mozer csak sérülése miatt maradt távol. A „kakukktojás” a balbekk Marco Aurélio Morais dos Santos, azaz Dida, neki összesen három mérkőzés jutott a válogatottban, de a kispadon tartotta ezen a túrán azt a Júlio Césart, aki később a Dortmunddal és a Juventussal meghódította Európát, és 2000-ben még játszott a Werder Bremenben! Dida 1985-ben U20-as világbajnok lett, és nemhogy jól futballozott a tornán, de egyenesen balhátvéd létére ezüstcipős lett!

Tény, Sócrates és Falcao brazil futballistenek voltak, a náluk is jobb Zico sérülés miatt el sem utazott Európába, később éppen csak összedrótozzák a vb-re. Elzo hatalmas tehetség volt, a szűrő játszott később a Benficában, megjárta Mexikót is. Paulo Silas sem akárki: az 1985-ös U20-as vb aranylabdása, a Sporting CP és a Sampdoria leendő ásza, és nemcsak a mexikói, de az olaszországi vb-n is játszott; 1989-ben Copa América-aranyérmes, 38-szoros válogatott. Futottak még? Nem mondhatjuk ezt akkor sem, ha Elzo éppen Budapesten debütált (tíz szereplés követte még ezt), Silas pedig nem villogott.

Az 1989–1990-es Serie A-szezonban Diego Maradona 16 gólt szerzett, Careca tízet – mégis Alemao és a csapatorvos párosa hozta meg az aranyérmet azzal, hogy előbbit az Atalanta elleni bajnokin megdobták egy százlírás pénzérmével, majd utóbbi rábeszélésére és némi vicces színjáték után a földön maradt. A vérző fejű brazilt kórházba vitték, miközben a bajnoki 0–0-ra végződött. Az orvosok szerint nagy baja nem volt a légiósnak, de elnöke, Ferlaino azt vallotta, hogy a brazil meg sem ismerte őt a dobás után. A győztesnek járó két pontot a Napoli kapta meg, és ez elég volt ahhoz, hogy a déliek a Milan előtt maradjanak. Azóta is mondogatják: egy százlíráson dőlt el líramilliárdok sorsa... LÍRAPAPA

Alemaót mindennek lehetett nevezni, csak vésztartaléknak sem: Nápolyban az isteni Diego Maradona jobbkeze és vízhordója, 39-szeres válogatott, légióskodott az Atlético Madridban és az Atalantában, az 1986-os és az 1990-es vébéken összesen kilenc meccsen játszott, az utolsón cserélték csak le, akkor is a hajrában, a csatár Renato Gaúchóra.

Fotó: David Cannon

Aki világklasszis lehetett volna megfelelő erőnléttel és hozzáállással, és halmozottan igaz ez a nők másik kedvencére, a szemtelenül jóképű Casagrandére, akiről később kiderült, hogy kábítószergondjai voltak, ezért nem sikerült neki a nagy áttörés. Renatót majdnem kétszer annyiért vette meg az AS Roma, mint amennyit Marco van Bastenért fizetett a Milan, Casagrandéért pedig nála is sokkal többet utalt a Torino az Ascolinak – ne feledjük, ez volt a Serie A aranykora!