Könnyes lett a búcsú: Messi duplázott utolsó hazai vb-selejtezőjén

Hazai közönség előtt utoljára lépett pályára világbajnoki selejtezőn Lionel Messi – a nyolcszoros aranylabdás emlékezetessé tette a búcsútalálkozóját, hiszen két gólt is szerzett a Venezuela elleni, Buenos Airesben megrendezett összecsapáson, amelyet a papírformának megfelelően Argentína 3–0-ra megnyert.

A 38 éves klasszis először a 39. percben volt eredményes egy hétméteres, közeli emelést követően, majd a 80. percben is betalált. A két gól között még Lautaro Martínez volt eredményes.

Messi a meccs után könnyes búcsút vett a Buenos Aires-i közönségtől, majd úgy fogalmazott: mindig is hasonló búcsúról álmodott, a válogatottban pedig mindig nagy örömmel lépett pályára.

Argentína számára egyébként tét nélküli volt a Venezuela elleni összecsapás, a vb-címvédő ugyanis már korábban biztossá tette helyét a világbajnokságon.

A nagy rivális brazil válogatott is fölényes győzelmet aratott – az ötszörös világbajnok Chile ellen győzött 3–0-ra hazai pályán, és háromgólos különbséggel nyert Kolumbia is, amely ezzel a sikerrel biztossá tette világbajnoki részvételét – hasonlóan Uruguayhoz és Paraguayhoz.

A kétszeres világbajnok (1930, 1950) uruguayiak sorozatban ötödször, összességében tizenötödször indulnak a vb-n. Paraguay 2010 után jutott ki ismét a világbajnokságra, akkor érte el legjobb eredményét is, negyeddöntős volt. Összességében nyolcadszor résztvevő. Kolumbia 2018-at követően szerepel ismét a sportág legnagyobb seregszemléjén, összességében pedig hetedszer, a kolumbiaiak legjobban 2014-ben, Brazíliában szerepeltek, amikor a legjobb nyolc közé jutottak.

VB-SELEJTEZŐK

Argentína–Venezuela 3–0 (Messi 39., 80., L. Martínez 76.)

Brazília–Chile 3–0 (Estevao 38., Paqueta 72., B. Guimaraes 76.)

Uruguay–Peru 3–0 (Aguirre 14., De Arrascaeta 58, Vinas 80.)

Kolumbia–Bolívia 3–0 (J. Rodríguez 31., Córdoba 74., Quintero 83.)

Paraguay–Ecuador 0–0