Socca-vb: Marokkó is kipipálva, jönnek a németek

A magyar válogatott magyar idő szerint csütörtök hajnalban korábban ment ki a stadionba, a játékosok kíváncsiak voltak a Németország–Kolumbia mérkőzésre, amelyen az dőlt el, melyik együttes lehet az ellenfelünk a nyolcaddöntőben. Végül a németek simán nyertek és magyar idő szerint szombat hajnalban velük csapunk össze a legjobb tizenhat között.

Persze ehhez az is kellett, hogy a mieink – Iváncsik – Szpirulisz, Bartucz, Viscsák, Tolnay, Filkor. Csere: Szabó M., Petrics, Szabó D., Fekete, Szabó B., Beliczky – ne szenvedjenek kiütéses, kétszámjegyű vereséget Marokkótól. Ehelyett nagyon koncentráltan, lendületesen kezdett a magyar csapat, és az U20-as válogatottból bekerült Filkor Benjámin már a második percben betalált. Az első félidőben más sebességben futballozott Rozman Sándor együttese, jöttek is egymás után a szebbnél szebb gólok, Tolnay Rokkó, Szabó Marcell is betalált, végül a fordulás előtt Filkor duplázott.

A második félidőben is maradt a mezőnyfölény, a lövések pontatlanabbak lettek, közben a marokkói félnek egyre jobban elgurult a gyógyszere, a hajrában Szpirulisz Markosznak csúsztak be piros lapot érően. Az emberelőnyt még Szabó Marcell kihasználta és 5–0 lett a végeredmény.

„Először sikerült beverekednem magam a kezdőcsapatba, ennek nagyon örültem, és talán sikerült a gólokkal meghálálni a bizalmat – értékelt a meccs után Filkor Benjámin. – Sikerült végrehajtani, amit az edző kért tőlünk, az első pillanattól rájuk mentünk, de figyelni is kellett, mert volt minőség a marokkóiakban, kontráztak is, de a védelmünk is jól működik. Nincs megállás, szeretnénk a legjobb nyolcba is bejutni.”

A Magyarország–Németország meccset magyar idő szerint szombat hajnalban, 4.35-kor kezdik, a mérkőzést a Nemzeti Sport Facebook-oldalán lehet élőben nézni.

SOCCA-VILÁGBAJNOKSÁG, CANCÚN

H-csoport. 3. forduló

Magyarország–Marokkó 5–0 (4–0)

Gólszerző: Filkor (2., 20.), Tolnay (5.), Szabó M. (12., 40.)

A Brazília–Honduras meccset csütörtökön játsszák

A csoport állása

1. Magyarország 9 pont

2. Honduras 3 pont (3–2; 2. mérk.)

3. Brazília 3 pont (3–10; 2 mérk.)

4. Marokkó 0 pont