Pogacarnak duplán kijutott a sikerből Párizsban

Július vége után december elején is volt mit ünnepelnie a francia fővárosban napjaink legjobb országúti kerékpárosának, a Tour de France-győztes Tadej Pogacar kapta meg ugyanis a 2025-ös Velo d’Or-t, azaz az Aranykerékpár-díjat. Az UAE szlovén bringása 2021 és 2024 után harmadjára gyűjtötte be az elismerést, idén a Francia kör mellett többek között megvédte világbajnoki címét Ruandában, és élete első Európa-bajnoki címét is begyűjtötte.

Pogacar a klasszikus egynaposokon is kiválóan teljesített, a legrangosabbnak számító Monumentumok közül mindegyiken a dobogón végzett. Ötödször diadalmaskodott a Lombardián, de a Párizs–Roubaix-n elért második helye is figyelemre méltó, főként úgy, hogy ezen a kőkemény versenyen először állt rajthoz. Az egynaposokon mutatott nagyszerű teljesítménye miatt őt illette meg a belga kiválóság, Eddy Merckx nevét viselő díj is.

A szlovén klasszis a párizsi díjátadóra nem tudott elutazni, videóüzenetben köszönte meg a díjat.

„Nagy megtiszteltetés, hogy ismét megnyerhettem ezt a kitüntető címet. Ugyanakkor sajnos nem éreztem magam igazán jól, ezért nem tudok személyesen ott lenni Párizsban, hogy együtt ünnepelhessünk. Csalódott vagyok, hogy ki kell hagynom a díjátadót, de muszáj meggyógyulnom.” – fogalmazott Pogacar.

A nőknél a francia Pauline Ferrand-Prévot végzett az élen, az országúti kerékpározásba hosszú idő után visszatért bringás élete első Tour de France-át egyből meg is nyerte. Aligha ért bárkit meglepetésként, hogy ő lett a legjobb női francia kerékpáros, míg a férfiaknál ez az elismerés Kévin Vauquelint illette, aki a Touron összetettben a hetedik helyen végzett. A 24 éves bringás csapata, az Arkéa-B&B Hotels megszűnt az idényt követően, Vauquelin az Ineos színeiben folytatja.