Nemzeti Sportrádió

Pogacarnak duplán kijutott a sikerből Párizsban

J. B. J. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.07. 09:09
null
Pogacar láthatóan nem teljesen egészséges (Fotó: AFP)
Címkék
Pauline Ferrand-Prévot kerékpár Tadej Pogacar
2025 is Tadej Pogacar éve volt, a szlovén kerékpárost rangos díjakkal ismerték el, míg a nőknél a franciák kiválósága, a rutinos Pauline Ferrand-Prévot kapta meg az Aranykerékpárt.

Július vége után december elején is volt mit ünnepelnie a francia fővárosban napjaink legjobb országúti kerékpárosának, a Tour de France-győztes Tadej Pogacar kapta meg ugyanis a 2025-ös Velo d’Or-t, azaz az Aranykerékpár-díjat. Az UAE szlovén bringása 2021 és 2024 után harmadjára gyűjtötte be az elismerést, idén a Francia kör mellett többek között megvédte világbajnoki címét Ruandában, és élete első Európa-bajnoki címét is begyűjtötte.

Pogacar a klasszikus egynaposokon is kiválóan teljesített, a legrangosabbnak számító Monumentumok közül mindegyiken a dobogón végzett. Ötödször diadalmaskodott a Lombardián, de a Párizs–Roubaix-n elért második helye is figyelemre méltó, főként úgy, hogy ezen a kőkemény versenyen először állt rajthoz. Az egynaposokon mutatott nagyszerű teljesítménye miatt őt illette meg a belga kiválóság, Eddy Merckx nevét viselő díj is.

A szlovén klasszis a párizsi díjátadóra nem tudott elutazni, videóüzenetben köszönte meg a díjat.

„Nagy megtiszteltetés, hogy ismét megnyerhettem ezt a kitüntető címet. Ugyanakkor sajnos nem éreztem magam igazán jól, ezért nem tudok személyesen ott lenni Párizsban, hogy együtt ünnepelhessünk. Csalódott vagyok, hogy ki kell hagynom a díjátadót, de muszáj meggyógyulnom.” – fogalmazott Pogacar.

A nőknél a francia Pauline Ferrand-Prévot végzett az élen, az országúti kerékpározásba hosszú idő után visszatért bringás élete első Tour de France-át egyből meg is nyerte. Aligha ért bárkit meglepetésként, hogy ő lett a legjobb női francia kerékpáros, míg a férfiaknál ez az elismerés Kévin Vauquelint illette, aki a Touron összetettben a hetedik helyen végzett. A 24 éves bringás csapata, az Arkéa-B&B Hotels megszűnt az idényt követően, Vauquelin az Ineos színeiben folytatja.

Pauline Ferrand-Prévot kerékpár Tadej Pogacar
Legfrissebb hírek

Nobel-díjas író szülővárosában rajtol a Magyar körverseny jövőre

Kerékpár
2025.12.03. 18:09

Versenyigazgatóként folytatja a Tour de France korábbi győztese

Kerékpár
2025.11.27. 14:08

Hét bringástól is megvált Valter Attila új csapata

Kerékpár
2025.11.19. 10:57

James Jones: Hiszem, hogy a BMX-eseink ott lesznek az olimpián

Kerékpár
2025.11.19. 08:39

NS-elismerés: szerkesztőségünket díjazta a Magyar Kerékpáros-szövetség

Kerékpár
2025.11.15. 22:18

Varga Csaba világbajnoki bronzérmes művészi teremkerékpárban

Kerékpár
2025.11.09. 12:05

Megszűnik a 2016-ban alakult magyar-osztrák kerékpároscsapat

Kerékpár
2025.11.07. 12:59

Schneller Domonkos szerint évről évre fejlődik a magyar kerékpársport

Kerékpár
2025.11.06. 11:14
Ezek is érdekelhetik