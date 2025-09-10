Szoboszlai Dominik: Ebben nekem is megvan a felelősségem

Varga Barnabás egyenlítése után Szoboszlai Dominik Kerkez Milosnak passzolt volna, de a portugálok labdaszerzés után Joao Cancelo révén megszerezték a mérkőzést eldöntő gólt. A mérkőzés másnapján Szoboszlai Dominik Instagram-bejegyzésében utalt az ominózus jelenetre is.

„Érzelmekkel teli két meccsen vagyunk túl és úgy érzem, több volt ebben, mint az egy pont. Ebben nekem is megvan a felelősségem, azonban az elejétől a végéig csapatként akartunk, küzdöttünk és erre tudunk majd építeni a következő mérkőzéseken. Köszönjük az elképesztő szurkolást, októberben újra jövünk” – írta Instagram-oldalán Szoboszlai Dominik.