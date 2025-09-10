Varga Barnabás és Tóth Balázs volt a mieink legjobbja a portugálok ellen – Nemzeti Sport-osztályzatok

TÓTH BALÁZS 7

Higgadt passzal indított, egy jó ütemű kilépéssel folytatta, a gólunk után jól lépett ki, azért nagy tapsot kapott. Nyugodtnak tűnt, és éppen félóra telt el, amikor Cristiano Ronaldo közelről megcélozta a sarkot, és mekkorát védett! Hatalmas reflex, gyors mozdulat, abban a pillanatban senki nem vitatta, miért ő került Dibusz Dénes helyére. Két perc múlva megint védett, meg is jött az önbizalma, igaz, a gólnál semmi esélye nem volt. A tizenegyesnél több, majdnem elérte a labdát, a 69. percben is szépen védett.

LOIC NEGO 5

Igyekezett fegyelmezetten védekezni, gyors és technikás támadókra kellett figyelnie, így mindvégig koncentráltan kellett tennie a dolgát, megbízhatóan teljesített az első félidőben. A szünet előtt borzasztó ütemben passzolt oldalra, Nuno Mendes elcsípte a labdát, miközben a magyar csapat kifelé mozgott, abból komoly gond lehetett volna. Nagy bajt okozott viszont a tizenegyessel, nem érezte az ütemet, nem szorította le a kezét, jogos volt a büntető. Aztán viszont javított, ő adta a gólpasszt Varga Barnabás második gólja előtt.

WILLI ORBÁN 6

Jó keresztezéssel nyitotta a meccset, a levegőben négy, a földön két párharcát nyerte meg, az összeset. Ez pedig nagyon kellett, hogy nyugodtan védekezzen a magyar csapat, ő adta a stabilitást, irányította a társakat, a szünet előtt egy könnyelmű passzába beleléptek, de kiment a labda, baj nem lett belőle. Végig követte a közelében felbukkanó portugálokat, megbízhatóan, jól teljesített.

SZALAI ATTILA 5

Jó tíz perc után több jó villanással jelentkezett, blokkolta Nuno Mendes lövését, és néhány beadásnál tisztázott, fejjel és lábbal is. Amikor jobb lábbal indított hosszan, akkor az nem mindig volt jó ötlet, a szünet előtt fejjel bravúrral mentett, majd a visszakapott labdát megint hosszan előrevágta, de az nagyon nem sikerült, a vállalkozókedv dicsérhető, a kivitelezés ekkor éppen nem.

KERKEZ MILOS 5

A biztonságra törekedett, fél óra után indult csak be üres területre, de akkor nem kapta meg a labdát. Az óvatosság érthető volt, hiszen a legtöbbször Bernardo Silvára kellett figyelnie, az első gól előtt nem tudta követni a City támadóját, lemaradt róla, de ki sem lépett, aztán helyzetbe került, de nem tudta helyezni a labdát, de jól érkezett a kapu elé. A párharcai többségét megnyerte, de tudjuk, sokkal többre képes. Bántóan könnyen szerelte Joao Cancelo a harmadik portugál gól előtt, veszélyes pozícióban kérte és vesztette el a labdát.

SZOBOSZLAI DOMINIK 6

A szokottnál mélyebben kezdett, így sokszor volt játékban, kicsiben próbált játszani, rövid passzaival ki tudott jönni a csapatunk a tizenhatos előteréből, a becsúszásért tapsot kapott. A magyar gól előtt ragyogóan indította Nagy Zsoltot, a szünetig harminc labdaérintés, kilencven százalékos pontossággal. Irányítókészsége kiemelkedő, de előrébb játszana, több helyzetünk lehetne, nagyon messze volt Varga Barnabástól. Vastaps fogadta az 50. percben bemutatott tisztázását. Nagy hiba volt az intenzív letámadás közben Kerkez Milos felé passzolnia a harmadik portugál gól előtt.

CALLUM STYLES 5

Szépen, okosan szerelt az ötödik percben, sokat mozgott, erőszakosan védekezett, de amikor a 34. percben nem Kerkez Milost próbálta indítani, morgott a közönség, az hiba volt. Ezzel együtt rengeteget dolgozott, a pálya középső részén sokszor feltűnt ott, ahol szükség volt rá, de szürkébb volt, mint az írek elleni mérkőzésen. Hasznosan futballozott, de sokszor eltűnt a mezőnyben.

BOLLA BENDEGÚZ 5

Ezúttal kevesebbet volt játékban, sokszor kellett fejelnie, több pontatlanság volt a játékában, és sajnos miatta sem volt lesen Bernardo Silva a gólja előtt, a 43. percben szépen szerelte Nuno Mendest, a 48. percben látványosan lecsúszott a lábáról a labda, de egy jó beadással kompenzált. Huszonegy labdaérintés, 55 százalékos pontossággal, nem ez volt a legjobb mérkőzése.

TÓTH ALEX 5

Rengeteget mozgott, és kereste Szoboszlai Dominikkal az összjátékot. Sokat mozgott oldalra, mindenhol igyekezett kisegíteni a társait, tizenkét labdaérintése volt a szünetig, ez ezen a poszton nem túl sok, de az ellenfél ismeretében labda nélkül kellett futballoznia, nyolcvan százalékos pontossággal passzolt. A szünet után sem tudott aktívan beleszólni a mérkőzés menetébe, le is cserélte a kapitány, de nem baj: a következő tizenöt évben hasznos lesz, amit kedden tapasztalt.

NAGY ZSOLT 6

Aktívan kezdett, eleinte kereste a helyét és a kapcsolatot Kerkez Milossal, aztán nagyszerűen indult be, és még szebben ívelte Varga Barnabás fejére a labdát, precíz átadás volt, tökéletesen adta a legjobb helyre. Sajnálhatta, hogy a 35. percben a jobb lábán volt a labda, ballal eltalálta volna a kaput, ez így gyenge lövés lett. A 49. percben szépen mentett veszélyes szituációban. A gólpassz emeli az osztályzatot.

VARGA BARNABÁS 7

Frusztráltnak tűnt, amikor a 16. percben a lábáról a pályán kívülre pattant a labda: addig nem sokat találkozott vele, sokszor elrúgták a társak a feje felett, és ahogy várni lehetett, a kapunktól harminc méterre védekezett – és ő volt legelöl. Aztán elmozgott az előtte állótól, és csodálatos mozdulattal fejelte a sarokba a labdát. Erősen, pontosan, Diogo Costának esélyt sem hagyva. Butaság volt sárga lapot kapni, kireklamálta magát az örmény meccsről, igaz, utána mindent megtett az egyenlítésért, és újabb gólt szerzett.

A CSERÉK KÖZÜL

ÖTVÖS Bence (5) nyugodtan szállt be, adott egy nagy kötényt, vagyis nem volt megszeppenve, sokat volt játékban, jól passzolt, LUKÁCS Dániel (5) világsztárok ellen futballozhatott, és bátor csellel hívta fel magára a figyelmet, a beadásai nem voltak hibátlanok.