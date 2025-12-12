Kerkez Szoboszlairól: Még soha nem láttam játékost ennyi poszton játszani

Kerkez Milos élvezi a kezdőcsapatba kerülésért zajló versenyt Andy Robertsonnal.

„Ha nincs versenyhelyzet, akkor bár lehetséges csúcsformában játszani, ha a teljesítményed elkezd visszaesni, szükséged van valakire, aki felemel” – mondta el az interjúban Kerkez Milos.

A 29-szeres magyar válogatott hátvéd beszélt csapattársáról és barátjáról, Szoboszlai Dominikról is.

„Idén új szintre lépett. Még soha nem láttam játékost ennyi poszton játszani. Nagyon örülök neki, hogy megállja a helyét. Sokat segít a csapatnak, és amikor nem játszottunk olyan jól, akkor is arra buzdított minket, hogy zárkózzunk fel, segítsünk egymást és legyünk jobbak. Sokat fut, védekezik, támad, és minden munkát elvégez a pályán. Jó, hogy velünk van, és remélhetőleg folytatni fogja azt, amit most tesz – az egész idény során és remélhetőleg még sok éven át is szükségünk lesz rá. Nagyon jó barátom, akivel 17-18 éves koromban találkoztam először, szóval jól ismerem. A válogatottban is nagyszerű csapatkapitány, remek személyiség” – fogalmazott a 22 esztendős szárnyvédő.