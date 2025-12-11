Ökölvívás: négy magyar továbbjutó az U17-es Eb első két napján
Négy magyar nyert mérkőzést a németországi U17-es ökölvívó Európa-bajnokság első két napján.
A németországi Kienbaumban zajlik az U17-es ökölvívó Európa-bajnokság, melyre tizenhárom magyar fiatal nevezett.
A mieink közül a szerdai nyitó napon Czifra István (63 kg) és Turós Levente (66 kg), csütörtökön pedig Kiss Zsófia (57 kg) és Domján Alex (75 kg) nyerte meg mérkőzését, így jutott a nyolc közé.
Szerdán Tallósi Vanessza (60 kg), Horváth András (70 kg) és Herda Kristóf (60 kg) számára véget ért az Eb.
(Kiemelt képünkön: Kiss Zsófia és Domján Alex Forrás: MÖSZ)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik