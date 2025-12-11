FIA: pénteken minden bizonnyal újraválasztják elnöknek Ben-Szulajemet

A jelöltállítási folyamat az elmúlt hónapokban komoly vitákat generált, múlt héten a svájci Laura Villars által benyújtott petícióról döntött egy francia bíróság, amely nem függesztette fel a tisztújító közgyűlést, de tárgyalást rendelt el az azt megelőző folyamat kivizsgálására. Villars szintén indulni akart az FIA elnöki posztjáért, de nem felelt meg a jelöltállításra vonatkozó követelményeknek.

„A gyorsított eljárásban a bíró úgy foglalt állást, hogy az ügy összetettsége miatt alaposabb vizsgálat szükséges, ezért további tárgyalások lesznek. Az elsőt február 16-ra tűzték ki – nyilatkozott Robin Binsard, Laura Villars ügyvédje. – A pénteki, egyetlen elnökjelöltről szóló választásra a tervek szerint sor kerül. Ugyanakkor, tekintettel a felvetődött kifogásokra, a bíróság megvizsgálhatja, megkérdőjelezheti vagy érvénytelenítheti a választás eredményét” – tette hozzá.

A 64 éves, emirátusokbeli Mohammed ben-Szulajem 2021 óta vezeti az FIA-t, amely a Forma-1 mellett sok egyéb világ- és Európa-bajnoki versenysorozatot – köztük a rali-vb-t (WRC) és a hosszútávú-vb-t (WEC) – is szabályozó nemzetközi testület.