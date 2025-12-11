Gróf a kapuban, Yusuf és Varga Barnabás kezd elöl a Rangers elleni El-mérkőzésen

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Rangers FC (skót) – élőben az NSO-n!

Budapest, Groupama Aréna, 18.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Anasztasztiosz Papapetru (Trifon Petropulosz, Jordanisz Aptoszoglu) – görögök

FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Ötvös – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki, O'Dowda – Yusuf, Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane

A kispadon: Radnóti (kapus), Cadu, Gólik, Gruber, Joseph, Lakatos Cs., Levi, Madarász Á., Nagy B., Pesics, Júlio Romao, Zachariassen

Rangers: Butland – Tavernier, E. Fernandez, Djiga, Aarons – Barron, Raskin – Danilo, Meghoma, Gassama – Miovszki. Vezetőedző: Danny Röhl

A kispadon: L. Kelly (kapus), Aasgaard, Adamson, Cameron, Chermiti, Curtis, M. Moore, D. Sterling, Stewart