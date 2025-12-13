Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Dominik a kihívásnak megfelelt; Arne Slot tizenkilencre lapot húzott?

2025.12.13. 09:39
Vajon látjuk-e még őket együtt játszani a Liverpoolban? (Fotó: Getty)
Szoboszlai Dominik Arne Slot Szalah Spíler Tv Liverpool Brighton Premier League Kerkez Milos
Szoboszlai, Szalah, Slot, Kerkez, Liverpool, Brighton – asszociációs játékra hívtuk a Spíler TV Premier League-kommentátorait. Márkus Ádám és Somos Ákos vállalkozott arra, hogy az NSO Tv kérdéseire válaszoljon, olyan kérdésekre, amelyek többsége nagy eséllyel foglalkoztatja a Liverpool magyar szurkolóit.

A Liverpool–Brighton összecsapás ma (szombaton) 16 órakor kezdődik az Anfieldben.

ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ
SZOMBAT
16.00: Chelsea–Everton (Tv: Match4)
16.00: Liverpool–Brighton (Tv: Spíler1)– élőben az NSO-n!
18.30: Burnley–Fulham (Tv: Spíler1)
21.00: Arsenal–Wolverhampton (Tv: Spíler1)
VASÁRNAP
15.00: Crystal Palace–Manchester City (Tv: Match4)
15.00: Nottingham–Tottenham
15.00: Sunderland–Newcastle (Tv: Spíler1)
15.00: West Ham–Aston Villa
17.30: Brentford–Leeds United (Tv: Spíler1)
HÉTFŐ
21.00: Manchester United–Bournemouth (Tv: Match4)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal15103228–9+19 33 
2. Manchester City15101435–16+19 31 
3. Aston Villa1593322–15+7 30 
4. Crystal Palace1575320–12+8 26 
5. Chelsea1574425–15+10 25 
6. Manchester United1574426–22+4 25 
7. Everton1573518–17+1 24 
8. Brighton & Hove Albion1565425–21+4 23 
9. Sunderland1565418–17+1 23 
10. Liverpool1572624–2423 
11. Tottenham1564525–18+7 22 
12. Newcastle1564521–19+2 22 
13. Bournemouth1555521–24–3 20 
14. Brentford1561821–24–3 19 
15. Fulham1552820–24–4 17 
16. Leeds United1543819–29–10 15 
17. Nottingham Forest1543814–25–11 15 
18. West Ham1534817–29–12 13 
19. Burnley15311116–30–14 10 
20. Wolverhampton152138–33–25 
