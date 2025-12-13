Szoboszlai Dominik a kihívásnak megfelelt; Arne Slot tizenkilencre lapot húzott?
Szoboszlai, Szalah, Slot, Kerkez, Liverpool, Brighton – asszociációs játékra hívtuk a Spíler TV Premier League-kommentátorait. Márkus Ádám és Somos Ákos vállalkozott arra, hogy az NSO Tv kérdéseire válaszoljon, olyan kérdésekre, amelyek többsége nagy eséllyel foglalkoztatja a Liverpool magyar szurkolóit.
A Liverpool–Brighton összecsapás ma (szombaton) 16 órakor kezdődik az Anfieldben.
ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ
SZOMBAT
16.00: Chelsea–Everton (Tv: Match4)
16.00: Liverpool–Brighton (Tv: Spíler1)– élőben az NSO-n!
18.30: Burnley–Fulham (Tv: Spíler1)
21.00: Arsenal–Wolverhampton (Tv: Spíler1)
VASÁRNAP
15.00: Crystal Palace–Manchester City (Tv: Match4)
15.00: Nottingham–Tottenham
15.00: Sunderland–Newcastle (Tv: Spíler1)
15.00: West Ham–Aston Villa
17.30: Brentford–Leeds United (Tv: Spíler1)
HÉTFŐ
21.00: Manchester United–Bournemouth (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|15
|10
|3
|2
|28–9
|+19
|33
|2. Manchester City
|15
|10
|1
|4
|35–16
|+19
|31
|3. Aston Villa
|15
|9
|3
|3
|22–15
|+7
|30
|4. Crystal Palace
|15
|7
|5
|3
|20–12
|+8
|26
|5. Chelsea
|15
|7
|4
|4
|25–15
|+10
|25
|6. Manchester United
|15
|7
|4
|4
|26–22
|+4
|25
|7. Everton
|15
|7
|3
|5
|18–17
|+1
|24
|8. Brighton & Hove Albion
|15
|6
|5
|4
|25–21
|+4
|23
|9. Sunderland
|15
|6
|5
|4
|18–17
|+1
|23
|10. Liverpool
|15
|7
|2
|6
|24–24
|0
|23
|11. Tottenham
|15
|6
|4
|5
|25–18
|+7
|22
|12. Newcastle
|15
|6
|4
|5
|21–19
|+2
|22
|13. Bournemouth
|15
|5
|5
|5
|21–24
|–3
|20
|14. Brentford
|15
|6
|1
|8
|21–24
|–3
|19
|15. Fulham
|15
|5
|2
|8
|20–24
|–4
|17
|16. Leeds United
|15
|4
|3
|8
|19–29
|–10
|15
|17. Nottingham Forest
|15
|4
|3
|8
|14–25
|–11
|15
|18. West Ham
|15
|3
|4
|8
|17–29
|–12
|13
|19. Burnley
|15
|3
|1
|11
|16–30
|–14
|10
|20. Wolverhampton
|15
|–
|2
|13
|8–33
|–25
|2
