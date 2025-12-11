A magyar női válogatott Japán legyőzésével indított a Négy Nemzet Tornáján

A-csoportos és egyben olimpiai résztvevővel találkozott a nyitányon az áprilisi, hazai divízió I/A-világbajnokságra készülő magyar együttes. A válogatott hétfőn utazott el Dunkerque-be, ahol kedden és szerdán összesen három edzése volt, csütörtökön pedig megkezdte szereplését a négycsapatos tornán.

Az ázsiaiak elleni mérkőzésen a második harmadban sikerült megszerezni a vezetést Odnoga Lotti jóvoltából, majd a találkozó végéhez közeledve Pázmándi Zsófia biztosította be a győzelmet üres kapus góllal.

Pénteken a franciákkal, szombaton a szlovákokkal játszik a magyar válogatott. Mindkét csapat ellenfél lesz a jövő évi divízió I/A-vb-n is.

JÉGKORONG

NŐI NÉGY NEMZET TORNÁJA, DUNKERQUE

1. FORDULÓ

Magyarország–Japán 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

19.30: Franciaország–Szlovákia