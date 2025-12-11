Nemzeti Sportrádió

A magyar női válogatott Japán legyőzésével indított a Négy Nemzet Tornáján

Vágólapra másolva!
2025.12.11. 17:19
null
Győzelemmel kezdett a magyar válogatott (Fotó: jegkorongszovetseg.hu)
Címkék
Négy Nemzet Tornája magyar női jégkorong-válogatott női jégkorong
A magyar női jégkorong-válogatott 2–0-ra legyőzte Japánt a Dunkerque-ben rendezett Négy Nemzet Tornája 1. fordulójában.

A-csoportos és egyben olimpiai résztvevővel találkozott a nyitányon az áprilisi, hazai divízió I/A-világbajnokságra készülő magyar együttes. A válogatott hétfőn utazott el Dunkerque-be, ahol kedden és szerdán összesen három edzése volt, csütörtökön pedig megkezdte szereplését a négycsapatos tornán.

Az ázsiaiak elleni mérkőzésen a második harmadban sikerült megszerezni a vezetést Odnoga Lotti jóvoltából, majd a találkozó végéhez közeledve Pázmándi Zsófia biztosította be a győzelmet üres kapus góllal.

Pénteken a franciákkal, szombaton a szlovákokkal játszik a magyar válogatott. Mindkét csapat ellenfél lesz a jövő évi divízió I/A-vb-n is.

JÉGKORONG
NŐI NÉGY NEMZET TORNÁJA, DUNKERQUE 
1. FORDULÓ
Magyarország–Japán 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)
19.30: Franciaország–Szlovákia

 

Négy Nemzet Tornája magyar női jégkorong-válogatott női jégkorong
Legfrissebb hírek

Négy Nemzet Torna: 12 légiós szerepel a magyar női jégkorong-válogatott keretében

Jégkorong
2025.12.04. 16:09

Németország-kupa: a harmadik helyen zárt a magyar női válogatott

Jégkorong
2025.11.08. 17:29

A magyar női jégkorong-válogatott legyőzte a franciákat

Jégkorong
2025.11.07. 17:38

Kétgólos előnyről kapott ki a női jégkorong-válogatott Szlovákiától

Jégkorong
2025.11.05. 19:17

Három újonccal indul Németországba a női jégkorong-válogatott

Jégkorong
2025.10.29. 12:49

Elkészült a női divízió 1/A jégkorong-világbajnokság programja

Jégkorong
2025.10.22. 17:57

Huszák Alexandra ott lesz az Ottawa edzőtáborában

Jégkorong
2025.10.17. 12:03

Jégkorong: 2027-ben női Európa-bajnokságot rendeznek

Jégkorong
2025.10.07. 15:51
Ezek is érdekelhetik