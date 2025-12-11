Nemzeti Sportrádió

Női röplabda Extraliga: elszakadt a Nyíregyháza válogatott játékosának a keresztszalagja

T. Z.T. Z.
2025.12.11. 18:26
Lászlop Alexandra (Fotó: Fatum Nyíregyháza)
Lászlop Alexandra Nyíregyháza Női röplabda Extraliga Fatum Nyíregyháza
A mostani idényben már nem számíthat válogatott centerére, Lászlop Alexandrára a Fatum Nyíregyháza női röplabdacsapata.

A nyírségi klub csütörtökön a Facebook-oldalán közölte, hogy 31 éves játékosa edzés közben súlyos sérülést szenvedett.

„Az egyik edzésen egy blokk után megcsúszott a bokám, és a teljes terhelést a térdem kapta. Azonnal éreztem, hogy nagy a baj, és az első orvosi diagnózis szerint elszakadt a keresztszalagom. Az esetnél komoly fájdalmam volt, szerencsére ez már megszűnt, de szükség lesz a beavatkozásra, így a tervek szerint januárban megműtik a térdemet. Ezt követően kezdődhet a rehabilitáció, ami több hónapig tart majd” – idézte a klub Lászlop Alexandrát, aki azt is elmondta, hogy lelkileg jól van, és biztos benne, hogy a hosszú rehabilitáció után még erősebben tér majd vissza.

A Nyíregyháza rövid időn belül a második centerét veszített el, ugyanis a hét elején Pintér Andrea keresztszalagját kellett megoperálni.

 

