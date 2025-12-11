Ezen a hétvégén ismét hazai pályán játszik az A-csoportos hokiválogatottunk!

2025. május 6-án rogyásig telt az MVM Dome, és nem koncertre: sosem voltak még annyian hokimeccsen Magyarországon, mint aznap este!

Persze volt oka a felfokozott érdeklődésnek, hiszen ami labdarúgásban Brazília, az a jégkorongban Kanada, és májusban a juharlevelesekkel találkoztunk az ország legnagyobb csarnokában.

Nem akármilyen meccs volt ez, hiszen megelőzte másik hét felkészülési találkozó, amelyek mind a Magyar Jégkorong Szövetség vadonatúj sorozatához, a VELETEK BÁRHOVA-TURNÉHOZ (VBT) tartoztak – amit azóta a Sportforumon is elismertek mint az esztendő egyik legjobb sportkampánya.

A VELETEK BÁRHOVA-TURNÉ során a férfi jégkorong-válogatott végigjárta az országot Miskolctól Szombathelyen át Győrig, szándékosan olyan helyekre is ellátogatva, ahol (még) nincs is felnőtt élvonalbeli jégkorongcsapat.

Az ötlet hangos sikert és teltházakat hozott mindenütt – még az MVM Dome-ban is, ugye.

Ilyen felkészülés után pedig olyat ért el a nemzeti csapat, amit még sosem – ezt is meg lehet ünnepelni ezen a hétvégén, a Tüskecsarnokban, a Sárközy Tamás Emléktornán, amire jegyek az Eventimnél kaphatóak.

Először játszik itthon a válogatott története legnagyobb sikere óta

A Kanada elleni csúcsmérkőzés után a férfiválogatott Dániába utazott az elit-világbajnokságra, amin olyan sportági nagyhatalmakkal játszott, mint Csehország, Finnország, Svájc, vagy éppen a későbbi aranyérmes Egyesült Államok.Ilyen nagyágyúkat felvonultató csoportban sikerült megszerezni a bentmaradást érő 7. helyet, ami sosem látott siker a magyar hokitörténelemben.

Viszont régen volt, májusban, azóta pedig az új idényben csak külföldön szerepelt a csapatunk – most jön el tehát az idő, hogy hazai pályán a magyar közönség is megünnepelhesse a csapatot.

Azokat a hokisokat, akik a mostani idényben még nagyobb fába vágták a fejszéjüket.

Folyamatosan elit ellenfelekkel találkozunk

A nemzetközi szövetség ugyanis létrehozott egy új elitsorozatot – nagyjából a labdarúgó Nemzetek Ligája mintájára.

A jégkorongban Nemzetek Európai Kupájának elkeresztelt új sorozat célja, hogy a hagyományos válogatott-szünetekben, novemberben, decemberben és februárban ne tét nélküli barátságos meccseket rendezzenek a nemzetek. Ehelyett egységes keretbe foglalták a tornákat, növelve a tétet, és így a mérkőzések színvonalát, valamint a sportág eladhatóságát.

A mieink a tavasszal kiharcolt A-csoportban maradásnak köszönhetően erős csoportokba kerültek. Novemberben, Épinalban a nyitányon Dánia, Franciaország és Norvégia ellen játszott a nemzeti csapatunk, most Franciaország, Olaszország és Lengyelország az ellenfelünk, februárban, Oslóban pedig Norvégia, valamint Ausztria lesz a riválisunk. Mindegyik A-csoportos és/vagy olimpiai szereplő – az egyetlen kivétel Lengyelország, amely viszont tavaly volt még A-csoportos…

Mint amikor Szoboszlai Liverpoolba igazolt

Nálunk olyan rutinos klasszisokra épül a válogatott, mint a most visszatérő Bartalis István, vagy Erdély Csanád, Hári János, Nagy Krisztián és Terbócs István, illetve a kapus Bálizs Bence, akik mind bőven 100 feletti válogatottsággal rendelkeznek.

Közben pedig jön az új hullám, például Mihalik András, aki a hazai Erste Ligából került be tavasszal a vb-keretbe, majd házi társgólkirály lett, a nyáron pedig átigazolt az immár az osztrák bajnokságban szereplő Ferencvároshoz, ahol ugyancsak ő a legeredményesebb magyar játékos!

…és akkor még nem szóltunk Szongoth Dománról, a magyar hoki jelenleg legnagyobb ígéretéről, aki 16 és fél évesen szerepelt tavasszal a nagycsapatban, ezzel 1949 óta ő volt a legfiatalabb játékos az elit-világbajnokságon! A már évek óta Finnországban légióskodó csatárunk ráadásul felkerült az észak-amerikai NHL draftlistájára is, azaz könnyen lehet, hogy ő lesz az első, aki bekerül a világ legjobb hokibajnokságába – ami a jégkorongban pont megfelelne Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolásának.