Kosárlabda: remek őszi szezont futnak a DVTK leánycsapatai

Látványos előrelépés tapasztalható a DVTK korosztályos leány kosárlabdacsapatainál, ugyanis amíg az előző évadban a miskolci juniorok és kadétok is az ötödik helyen fejezték be a bajnokságot, addig a mostani évadban mindkét korosztályban remekelnek, és pillanatnyilag az U18-asok és az U16-osok között is vezetik a tabellát. Az idősebbek mezőnyében 6/2-es mérleggel megnyerték az A jelű kiemelt alapszakaszcsoportot, és ezzel már ki is harcolták a helyüket a tavaszi országos döntőben, míg a kadétoknál szintén listavezetők a piros-fehérek, méghozzá 7/1-es győzelem-vereség mutatóval.

„A múlt nyáron megújult az edzői stábunk: Kárpáti Dániel, illetve az olasz Lorenzo Serventi személyében két rendkívül felkészült, nemzetközi tapasztalattal felvértezett szakember csatlakozott hozzánk – nyilatkozta Magyar Gergely, a diósgyőri akadémia szakmai igazgatója az Utánpótlássportnak. –

Azt gondolom, az ő érkezésüknek is nagy szerepe van ebben a pozitív változásban.

Bár azért azt is hozzátenném: ősszel még nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, érdemes a helyén kezelni az eddigi eredményeket. A korábbi években többször előfordult már, hogy az alapszakasz vagy a rájátszás végén még az élen álltunk, majd az országos döntőben a negyedik helyen végeztünk. A lényegi kérdések a nyolcas döntőben dőlnek el, a mostani csak egy pillanatnyi állás, ami szerintem nem féltetlenül tükrözi a reális erőviszonyokat. Főleg a kadétoknál érzem ezt, mivel a másik oldalon, a B-csoportban több igazán erős csapat is található, így a mieinknek eddig talán egy fokkal könnyebb dolguk volt.

Eddig számunkra nagyon jól – mondhatnám azt is, hogy szerencsésen – alakultak az események, de emögött természetesen ott van a jól felépített szakmai munka.

A diósgyőri junior lányok az első helyen zárták az őszt Forrás: dvtk.eu

Az U20-as válogatottat is irányító Magyar Gergely kiemelte, hogy nem a korosztályos csapataik eredményessége a fő céljuk, hanem a játékosok fejlesztése és nevelése.

Természetesen, jóleső érzés rápillantani a tabellára mindkét korosztályban, de a szezon java még hátra van

– folytatta a sportvezető. – Alapvetően azt vallom, hogy ne csak a pillanatnyi sikeresség határozza meg az akadémiák működésének minőségét és hatékonyságát. Persze, az eredményesség nem elhanyagolható, és a játékosok számára ez az elsődleges visszacsatolás, de szakmai igazgatóként számomra nem az a perdöntő szempont, hogy az adott évadban a harmadik vagy éppen a nyolcadik helyen végzünk. Igyekszem mindig hosszú távon gondolkodni és a nagyképet vizsgálni, és

az edzőinknek – félig-meddig viccelődve – mindig azt szoktam mondogatni: én már kinőttem abból, hogy az utánpótlásérmeket hajszoljam.

Engem mindig az érdekel, hogy a szezon eleji és a végi állapotot összehasonlítva, lássam a fejlődést az adott csapaton, illetve azonbelül az egyéneken. Megtanultak, elsajáítottak dolgokat, és azt magas szintre fejlesztették, méghozzá úgy, hogy ez lehetőleg májusra-júniusra, tehát a bajnokság végére realizálódjon is. Nekünk a végcélunk, hogy a kiemelt tehetségeinkkel jól bánjunk, felépítsük őket, és lehetőleg töretlen legyen az ő pályaívük. Akadémiai vezetőként nekem mindig csakis ez lebeg a szemem előtt, a pillanatnyi eredményesség csupán másodlagos."

(Kiemelt képen: a DVTK listavezető U16-os leánycsapata Forrás: dvtk.eu)