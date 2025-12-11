Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: megnyílt Rómában az új doppinglabor

Vágólapra másolva!
2025.12.11. 18:48
Fotó: Getty Images
Címkék
Milánó-Cortina 2026 doppinglabor Róma téli olimpia WADA
Megnyitották csütörtökön Rómában azt az új doppinglabort, ahol a februári téli olimpia résztvevőinek mintáit fogják elemezni.

Csütörtökön megnyitották az új, hipermodern római doppinglabort, amelyben a téli olimpián rajthoz álló sportolók mintáit is vizsgálják majd. Az Olasz Sportorvosi Szövetség által vezetett létesítményben a bejelentés szerint a legkorszerűbb eszközökkel tesztelik a mintákat. A laborban 35 szakember dolgozik, köztük biológusok, vegyészek, farmakológusok és biotechnológusok.

A római labor eddig is a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által elismert 28 létesítmény közé tartozott, de mostani felszereltségéhez hasonló csak Lausanne-ban, Párizsban és Seibersdorfban található. A labor külső segítség igénybevétele nélkül képes kimutatni és elemezni az összes tiltólistán lévő anyagot. A vizsgálatok így kiterjednek a stimulánsoktól és a szteroidoktól kezdve az EPO kimutatásáig, valamint a géndopping beazonosításáig. Január 31-től várhatóan több ezer olimpiai minta érkezik ide.

A téli olimpia február 6-án rajtol Milánóban és Cortinában.

 

Milánó-Cortina 2026 doppinglabor Róma téli olimpia WADA
Legfrissebb hírek

Gyulay Zsolt: Számomra nagyon közel van már Los Angeles

Egyéb egyéni
2025.12.09. 10:25

Milánó 2026: hét mérkőzéssel tesztelik a fő jégkorongcsarnokot

Téli sportok
2025.12.08. 16:41

Milánó 2026: megérkezett Olaszországba a láng

Téli sportok
2025.12.04. 19:31

Milánó 2026: az NHL elnöke aggódik a hokitorna miatt

Jégkorong
2025.12.03. 18:22

Milánó 2026: az időjárás ismét közbeszól, rövid lesz a fáklyaátadó

Téli sportok
2025.12.03. 11:15

Giro d'Italia: a Fekete-tenger partján rajtol és Rómában zárul a 2026-os verseny

Kerékpár
2025.12.01. 19:16

Milánó 2026: Lara Gut-Behrami nem védheti meg címét

Téli sportok
2025.11.27. 13:23

Milánó 2026: Brignone újra reménykedik az indulásban

Téli sportok
2025.11.26. 17:31
Ezek is érdekelhetik