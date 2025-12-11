Milánó 2026: megnyílt Rómában az új doppinglabor

Csütörtökön megnyitották az új, hipermodern római doppinglabort, amelyben a téli olimpián rajthoz álló sportolók mintáit is vizsgálják majd. Az Olasz Sportorvosi Szövetség által vezetett létesítményben a bejelentés szerint a legkorszerűbb eszközökkel tesztelik a mintákat. A laborban 35 szakember dolgozik, köztük biológusok, vegyészek, farmakológusok és biotechnológusok.

A római labor eddig is a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által elismert 28 létesítmény közé tartozott, de mostani felszereltségéhez hasonló csak Lausanne-ban, Párizsban és Seibersdorfban található. A labor külső segítség igénybevétele nélkül képes kimutatni és elemezni az összes tiltólistán lévő anyagot. A vizsgálatok így kiterjednek a stimulánsoktól és a szteroidoktól kezdve az EPO kimutatásáig, valamint a géndopping beazonosításáig. Január 31-től várhatóan több ezer olimpiai minta érkezik ide.

A téli olimpia február 6-án rajtol Milánóban és Cortinában.