Korábbi MTK-játékos ollózós mozdulatával szerzett vezetést a Rangers, de fordított az FTC – videó

2025.12.11. 19:29
Látványos mozdulattal talált a hálóba Bojan Miovszki (Fotó: Getty Images)
El-alapszakasz Rangers Bojan Miovszki Európa-liga Ferencváros
A labdarúgó El-alapszakasz 6. fordulójában a Ferencváros a Rangerst fogadta. A skótok a korábban az MTK-ban is futballozó Bojan Miovszki góljával szereztek vezetést a 27. percben, a félidő hajrájában aztán Ötvös Bence egyenlített, majd a második játékrészben Varga Barnabás fejesével fordított és nyert az FTC.

MIOVSZKI VEZETŐ GÓLJA

ÖTVÖS EGYENLÍTÉSE

VARGA BARNABÁS FEJESE

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–RANGERS FC (skót) 2–1 (1–1)
Budapest, Groupama Aréna. Vezette: Anasztasztiosz Papapetru (Trifon Petropulosz, Jordanisz Aptoszoglu) – görögök
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Ötvös (Zachariassen, 74.) – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki (J. Romao, 83.), O'Dowda (Cadu, 83.) – Yusuf (L. Joseph, 74.), Varga B. (Pesics, 90.). Vezetőedző: Robbie Keane
RANGERS: Butland – Tavernier (Aasgaard, 74.), Fernandez, Djiga, Aarons (D. Sterling, 58.) – Barron, Raskin – Danilo Pereira (F. Curtis, 67.), Meghoma, Gassama (M. Moore, 58.) – Miovszki (Chermiti, 67.). Vezetőedző: Danny Röhl
Gólszerző: Ötvös (45+5.), Varga B. (72.), ill. Miovszki (27.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

 

El-alapszakasz Rangers Bojan Miovszki Európa-liga Ferencváros
