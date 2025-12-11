Korábbi MTK-játékos ollózós mozdulatával szerzett vezetést a Rangers, de fordított az FTC – videó

A labdarúgó El-alapszakasz 6. fordulójában a Ferencváros a Rangerst fogadta. A skótok a korábban az MTK-ban is futballozó Bojan Miovszki góljával szereztek vezetést a 27. percben, a félidő hajrájában aztán Ötvös Bence egyenlített, majd a második játékrészben Varga Barnabás fejesével fordított és nyert az FTC.

MIOVSZKI VEZETŐ GÓLJA ÖTVÖS EGYENLÍTÉSE VARGA BARNABÁS FEJESE EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–RANGERS FC (skót) 2–1 (1–1)

Budapest, Groupama Aréna. Vezette: Anasztasztiosz Papapetru (Trifon Petropulosz, Jordanisz Aptoszoglu) – görögök

FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Ötvös (Zachariassen, 74.) – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki (J. Romao, 83.), O'Dowda (Cadu, 83.) – Yusuf (L. Joseph, 74.), Varga B. (Pesics, 90.). Vezetőedző: Robbie Keane

RANGERS: Butland – Tavernier (Aasgaard, 74.), Fernandez, Djiga, Aarons (D. Sterling, 58.) – Barron, Raskin – Danilo Pereira (F. Curtis, 67.), Meghoma, Gassama (M. Moore, 58.) – Miovszki (Chermiti, 67.). Vezetőedző: Danny Röhl

Gólszerző: Ötvös (45+5.), Varga B. (72.), ill. Miovszki (27.) A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!