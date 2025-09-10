Nemzeti Sportrádió

Kerkezt és Szoboszlait is lepontozták – így értékelték olvasóink a Portugália elleni teljesítményt

V. J.V. J.
2025.09.10. 13:36
Nem a portugálok elleni volt a két liverpooli játékos legjobb meccse a magyar válogatottban, s ez olvasóink szavazatain is meglátszik (Fotó: Török Attila)
Portugália olvasói szavazás Magyarország vb 2026 vb-selejtező foci vb 2026
A Nemzeti Sport olvasóit szokás szerint arra kértük, hogy egytől tízig terjedő skálán értékeljék a magyar labdarúgó-válogatott játékosainak teljesítményét. A szavazatok alapján a Portugália elleni világbajnoki selejtező legjobb hazai játékosa Varga Barnabás volt, míg a legalacsonyabb értékelést Kerkez Milos kapta.

Szavazásunkon 7830 olvasónk vett részt. A voksok alapján a nemzeti csapat legjobbja Varga Barnabás volt – a két, nagyszerű gólt szerző csatár a tízből átlagosan 8.45 pontot kapott. A rangsor második helyén a több nagy védést is bemutató Tóth Balázs (7.54), a harmadikon pedig a védelem legstabilabb pontjának látszó Willi Orbán (6.54) áll.

Szoboszlai Dominik a 13 értékelt játékosból a 8. lett, 5.43 ponttal  A mérkőzésen nagy intenzitással játszó csapatkapitány értékelésén vélhetően meglátszik a hajrában ejtett hatalmas hibája, amikor a nagy letámadás közepette Kerkez Miloshoz passzolt. A labdát a harmadik gól előtt elveszítő szárnyvédő volt olvasóink szerint a mérkőzés legrosszabbul teljesítő magyarja, átlagosan mindössze 4.51 pontot kapott.

A JÁTÉKOSOK ÉRTÉKELÉSEI
1. Varga Barnabás (8.45)
2. Tóth Balázs (7.54)
3. Willi Orbán (6.54)
4. Ötvös Bence (6.46)
5. Loic Nego (6.22.)
6. Callum Styles (5.72
7. Lukács Dániel (5.47)
8. Szoboszlai Dominik (5.43)
9. Nagy Zsolt (5.36)
10. Szalai Attila (5.27)
11. Tóth Alex (5.24)
12. Bolla Bendegúz (4.86)
13. Kerkez Milos (4.51)

Dárdai Márton, Gruber Zsombor és Vitális Milán rövid idő alatt nyújtott teljesítményét nem bocsájtottuk szavazásra.

Magyar válogatott
15 órája

Hiába duplázott Varga Barnabás, mégis Portugália nyert a Puskás Arénában

Bár a magyar válogatott egyenlített a hajrában, két perccel később bosszantó hiba után a vendégek ismét betaláltak.

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ
2025. október 11.
MAGYARORSZÁG–Örményország
Portugália–Írország

4. FORDULÓ
2025. október 14.
Írország–Örményország
Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ
2025. november 13.
Örményország–MAGYARORSZÁG
Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
MAGYARORSZÁG–Írország
Portugália–Örményország

F-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

GkP
1. Portugália

2

2

8–2

+66
2. Örményország

2

1

1

2–6

–43
3. Magyarország

2

1

1

4–5

–11
4. Írország

2

1

1

3–4

–11

 

