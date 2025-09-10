Kerkezt és Szoboszlait is lepontozták – így értékelték olvasóink a Portugália elleni teljesítményt

Szavazásunkon 7830 olvasónk vett részt. A voksok alapján a nemzeti csapat legjobbja Varga Barnabás volt – a két, nagyszerű gólt szerző csatár a tízből átlagosan 8.45 pontot kapott. A rangsor második helyén a több nagy védést is bemutató Tóth Balázs (7.54), a harmadikon pedig a védelem legstabilabb pontjának látszó Willi Orbán (6.54) áll.

Szoboszlai Dominik a 13 értékelt játékosból a 8. lett, 5.43 ponttal A mérkőzésen nagy intenzitással játszó csapatkapitány értékelésén vélhetően meglátszik a hajrában ejtett hatalmas hibája, amikor a nagy letámadás közepette Kerkez Miloshoz passzolt. A labdát a harmadik gól előtt elveszítő szárnyvédő volt olvasóink szerint a mérkőzés legrosszabbul teljesítő magyarja, átlagosan mindössze 4.51 pontot kapott.

A JÁTÉKOSOK ÉRTÉKELÉSEI

1. Varga Barnabás (8.45)

2. Tóth Balázs (7.54)

3. Willi Orbán (6.54)

4. Ötvös Bence (6.46)

5. Loic Nego (6.22.)

6. Callum Styles (5.72

7. Lukács Dániel (5.47)

8. Szoboszlai Dominik (5.43)

9. Nagy Zsolt (5.36)

10. Szalai Attila (5.27)

11. Tóth Alex (5.24)

12. Bolla Bendegúz (4.86)

13. Kerkez Milos (4.51)

Dárdai Márton, Gruber Zsombor és Vitális Milán rövid idő alatt nyújtott teljesítményét nem bocsájtottuk szavazásra.