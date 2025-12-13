Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah lehet a hétvége főszereplője

Ismét nagy volt a mozgás a Liverpool FC edzőközpontjában péntek délelőtt, hiszen Arne Slot menedzser szokásos bajnoki mérkőzést felvezető sajtótájékoztatójától mindenki azt várta, hogy fellebbenti a fátylat Mohamed Szalah ügyében. (A támadó még a legutóbbi, Leeds United elleni bajnokit követően fakadt ki a klubbal és a menedzserrel szemben, és bár a hétközi BL-keretből kimaradt, a Brighton ellen elvileg visszatérhet.) Nos, a várakozások csak félig-meddig igazolódtak be, mert a holland szakember csupán közvetett információkat osztott meg a média munkatársaival.

„Beszélek vele, és annak a beszélgetésnek az eredménye határozza meg, mi lesz szombaton” – válaszolta Arne Slot annak kapcsán, lehet-e számolni az egyiptomival a Brighton ellen, és miután a következő néhány kérdés is ezt a vonalat követte – amelyeket elhárított azzal, hogy előbb mindenképp Mohamed Szalahhal kell beszélnie –, csak annyit árult el, hogy már a Sunderland elleni bajnokit követően egyeztetés zajlott a játékos ügynöke és a klub képviselői között. Este aztán kiderült, hogy a csatár visszakerült a keretbe.

A sajtótájékoztatót voltaképpen keretezte a Szalah-ügy, mert a végén újra téma volt a futballista helyzete.

„Semmi okom rá, hogy ne akarjam a maradását. A csapat rengeteg meccset nyert meg vele, és szerintem ez önmagában egyfajta válasz” – zárta le aztán a témát Arne Slot.

A nagy hullámok közepette a szombati bajnokira kell elsősorban összeraknia csapatát, és Szalah mellett is vannak még kérdőjelek. Persze nem Szobosz­lai Dominik esetében, a feszültségekkel és nehézségekkel terhelt idényben a magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool FC legmegbízhatóbb pontja. Legfeljebb az nyomhat a latban, hogy az idény eddigi összes mérkőzését végigjátszotta, leszámítva a Ligakupát, amelyen pihentette az edző, és amely sorozattól már elbúcsúzott a csapat. Viszont hamarosan indul az FA-kupa a nagycsapatok számára (a Liverpool január 12-én a harmadosztályú Barnsley-t fogadja), ám ez a lényegen nem változtat: Szoboszlai szereplését tekintve a terhelés jelentheti az egyetlen mérlegelendő tényezőt. Az előző két tétmérkőzésen ráadásul egyaránt eredményes volt (a PL-ben a Leeds, a BL-ben az Inter ellen), a Liverpoolnak fontos, hogy az együttes a bajnokságban visszatérjen a megszokott kerékvágásba, ezért felettébb meglepő lenne, ha a Brighton ellen pihentetné őt a szakmai stáb.

Más kérdés, miként alakulhat körülötte a középpálya és a támadószekció, nemcsak Mohamed Szalah miatt. Cody Gakpo, aki már az Inter ellen 1–0-ra megnyert hétközi BL-meccset is kihagyta izomsérülés miatt, továbbra sem bevethető, míg Alexander Isak játéka – de legalábbis a kezdőbe kerülése – kérdésessé vált a hétközi találkozó után.

Visszatérhet viszont a bal oldali védő posztjára Kerkez Milos, aki a Liverpool hivatalos oldalának nyilatkozva elmondta: a PL-ben minden meccs nehéz, ám biztos benne, hogy az Inter legyőzését követően felkészülten várják a Brighton elleni bajnokit. Szoboszlai Dominik kapcsán pedig hangsúlyozta, hogy a középpályás az előző idényben mutatott játékát is felülmúlva szintet lépett.

A Liverpool kimondva-kimondatlanul győzelemre van ítélve, és ez most a legfontosabb cél, minden más ügy rendezése csak ezután következhet.