Férfi kézilabda NB I: az ETO szoros meccsen győzött a Komló ellen, a hajrában fordított a PLER

Az első félidőben a Komló még nagyon jól tartotta magát a győriek otthonában, de a hajrát jobban bírta a hazai együttes, amely a végén háromgólos győzelmet aratott. A mérkőzésen az ETO játékosa, Luka Stepanic hét gólig jutott, a komlóiaknál Váczi Milán nyolc gólt szerzett.

A Gyöngyös Csurgón tudott győzni úgy, hogy Ubornyák Dávid nyolc gólt lőtt. A Balaton-parti együttes a sereghajtó Budakalász otthonában csikarta ki a győzelmet, míg a PLER az utolsó három percben fordított hazai környezetben, a Szigetszentmiklós ellen.

FÉRFI NB I

CSURGÓI KK–HE-DO B.BRAUN GYÖNGYÖS 20–23 (11–10)

Csurgó, 850 néző. Vezette: Sándor, Szabó

CSURGÓ: ZAPONSEK – Kiss B 1, Brajovics 3, Ratkovics 2, HERCEG 4, Alilovic 6 (3), Bazsó 2. Csere: VÁCZI (kapus), ROTIM, Gábor M., Horváth P. Vasvári, Füstös B., Németh B., Pipp, Maracskó 2. Edző: Alem Toszkics

GYÖNGYÖS: MARCZIKA – Végh, NAGY Á. 4, HEGEDŰS 2, Lang 3, UBORNYÁK 8, Edwards 2. Csere: Tomics (kapus), Neves 1, Jaros 1, Bálint B. 1 (1), Skledar, Schaffer, Gráf 1, Dobi, Jóga. Edző: Bíró Balázs

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–2. 12. p.: 5–5. 17. p.: 7–9. 20. p.: 9–9. 24. p.: 11–9. 35. p.: 11–12. 42. p.: 11–14. 50. p.: 15–17. 53. p.: 15–19. 57. p.: 18–20

Kiállítások: 8, ill. 16 perc

Hétméteresek: 7/5, ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

Alem Toskics: – Nem jó mérkőzés van mögöttünk. Sajnos a második félidőben szétszakadtunk, nem tudtuk átjátszani a Gyöngyös védelmét. Lehetetlen helyzetbe hoztuk magunkat a pályán, és az ellenfelünk kihasználta a hibáinkat. Elmaradt a jó játék, hiába küzdöttünk, csak futottunk az eredmény után. Köszönjük a szurkolóinknak a buzdítást és mindenkinek szép ünnepet kívánunk.

Bíró Balázs: – Nagyon büszke vagyok a csapatomra. Ebben a kiélezett bajnokságban ez egy extra teljesítmény volt. Sok kritikát kaptunk, de most hihetetlen jó érzés ez a győzelem, az pedig különösen, hogy a második félidőben tizennégy percig nem kaptunk gólt. A csapatom a szezonban a szívét tette ki a pályára, elég a tabellára nézni.

CYEB-BUDAKALÁSZ–BALATONFÜREDI KSE 24–25 (13–13)

Budakalász, 350 néző. Vezette: Fekete T., Hajdu T.

BUDAKALÁSZ: NAGY T. – Szujó 1, Sinkovits 1, Mátés 5 (1), Zakor 4, Polcar 1, Száva 3. Csere: Takács Á., Benzsay (kapusok), FÓRIZS 4, DÁVID M., PIECZONKA 5, Hajdu, Varjú, Tájok. Edző: Csoknyai István

BALATONFÜRED: Deményi – Urbán-Patocskai 2 (2), Rozman 3, Melnicsuk 3, SIMOTICS 3, Varga M, Bóka 2. Csere: FÜSTÖS (kapus), Szretenovics 2, Németh B. 2, Tóth N., FEKETE B. 4, Klucsik 2, Hornyák P. 2 (1), Garajszki, Szabó L. Edző: Kis Ákos

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3–1. 12. p.: 4–5. 24. p.: 8–10. 38. p.: 19–17. 48. p.: 20–21. 55. p.: 23–23

Kiállítások: 6, ill., 4 perc

Hétméteresek: 1/1, ill., 4/3

MESTERMÉRLEG

Csoknyai István: – Egy pontot megérdemelt volna a csapat. Több jó periódusunk is volt, bár akadtak gyengébb egyéni teljesítmények is. A sport kegyetlen: ha nem összpontosítasz hatvan percen át, az ellenfél kihasználja.

Kis Ákos: – A hozzáállásunk több ponton elmaradt az elvárttól. Védekezésben messze nem azt nyújtottuk, amit az előző hetekben, a végén kellett a jó kapusteljesítmény és egy kis szerencse is, hogy megnyerjük a meccset.

PLER-BUDAPEST–SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK 22–20 (8–12)

Budapest, BUD Aréna, 654 néző. Vezette: Bóna, Földesi

PLER: BŐSZ – Szkokán, Markez, Groff, Kemény 2, MIKITA J. 3, SUNAJKO 5. Csere: Kránitz (kapus), OCVIRK 6 (1), VUKSIC 3, Dénes, Kavin, Pordán, Fekete Á. 3, Tóth Á. Edző: Lepsényi Sándor

SZIGETSZENTMIKLÓS: HOLLÓ – LAKOSY 3, Van Dijk 2, Turák, SCHMID 5 (2), Tóvizi 2, Spacek 2. Csere: Mojsilov (kapus), Bucorac 3, Gábori 2, Hoffmann 1, Brandt, Mazák, Márton, Kovács M. Edző: Imre Vilmos

Az eredmény alakulása. 10. p.: 1–3. 16. p.: 4–4. 25. p.: 5–10. 44. p.: 14–15. 51. p.: 17–20

Kiállítások: 4, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Lepsényi Sándor: – Nem érdemeltük meg a győzelmet, de azért örülök, hogy sikerült. Támadásban voltak problémáink, fontos, hogy a végjátékot nem először hoztuk le eredményesen.

Imre Vilmos: – Sokat tettünk azért, hogy négy-öt gólos előnyt dolgozzunk ki, a végén még többet azért, hogy ne nyerjünk. Sajnálom, hogy nem tudtunk még komolyabb előnybe kerülni.

ETO UNIVERSITY HT–CARBONEX-KOMLÓ 32–29 (15–16)

Győr, 500 néző. Vezette: Felhő, Öcsi

ETO: PÁSZTOR I. – KRAKOVSZKI ZS. 5 (1), STEPANCIC 7, Eklemovic M. 4, Kusan 1, Szöllősi Balázs 2, Hári 4 (1). Csere: Csányi P. (kapus), Vilovszki, Tárnoki, BOZSOVICS 6, Dely 1, Szrnka 1, Dissinger 1. Edző: Kilvinger Bálint

KOMLÓ: Ágoston Á. – Urbán 1, Doncov 2, Borsos 1, ZENNADI 5, JERKOVIC 3, Menyhárt 2. Csere: Vyunyk (kapus), VÁCZI 8, Gulyás G. 6 (6), Szöllősi O., Varga Sz. 1. Edző: György László

Az eredmény alakulása. 8. perc: 7–2. 17. p.: 8–9. 21. p.: 11–10. 26. p.: 12–12. 35. p.: 19–16. 44. p.: 20–19. 52. p.: 27–22. 58. p.: 31–28.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 4/2, ill. 7/6

MESTERMÉRLEG

Kilvinger Bálint: – Novemberben új játékot kellett építenünk, új játékosokkal, és ehhez idő kell. Természetes, hogy mérkőzés közben előfordulhatnak bizonytalan periódusok, éppen ezért nagyon örülök, hogy a szívósan küzdő Komló elleni győzelemmel mehetünk pihenőre.

György László: – Együttesünk is megérdemli az elismerést, a mai küzdeni tudásáért. A Győr jobb csapat, megnehezítettük a dolgát, kár, mindkét félidő elejének rövidzárlatáért, a hajrára pedig elfáradtak a mieink.