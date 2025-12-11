Már a hatodik játékos jelentette be távozását a Dunaújvárostól

Agócs Alexandra is távozik (Fotó: Dunaújvárosi Kohász KA)

Mint beszámoltunk róla, jelentős anyagi problémák léptek fel a DKKA NB I-es csapatánál. A klub közleménye szerint az élvonalbeli szereplésük is veszélybe kerül, ha nem sikerül megoldást találni a helyzetre.

Már több játékos is elhagyta az együttest: elsőként Lakatos Petra bontott szerződést a csapattal november elején, és Békéscsabára ment. A sort szerdán folytatta Kellermann Dóra, ő Vácon folytatja pályafutását, majd a DUOL kiszúrta, hogy Román Dorina sem várt tovább és szintén távozik. Később Paróczy Sára és Gabrijela Bartulovic is távozott. A Dunaújváros Hírportál szúrta ki, hogy őket követte hatodikként Agócs Alexandra.

A forrás ezúttal is a Magyar Kézilabda-szövetség adatbankja volt, melyből az is kiderült, hogy a 14 éves kora óta a Kohásznál nevelkedő játékosnak december 9-i hatállyal a a Kisvárdához igazol. A DUOL megjegyzi, hogy információik szerint a brazil Kelly Rosa sem tér vissza már újvárosi mezbe, ahogy a többi légiós sem.