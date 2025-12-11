Olvasóinknál Szemerey Zsófi volt a magyar válogatott legjobbja a női kézilabda-vb-n
Mint ismert, a magyar női kézilabda-válogatott kikapott a társrendező Hollandiától a világbajnokság negyeddöntőjében, így véget ért számára a torna. Olvasóink ezután 10-es skálán értékelték a mieink teljesítményét.
Összesen 4028 kitöltött kérdőiv érkezett, a legjobb értékelést Szemerey Zsófi (7.46) kapta, őt nem sokkal Simon Petra (7.06) követte. Hatos átlag feletti teljesítményt nyújtott továbbá a voksok alapján Vámos Petra (6.60), Márton Gréta (6.59) Janurik Kinga (6.56), Albek Anna (6.25) és Tóvizi Petra (6.06). A leggyengébb értékelést Faragó Lea (4.04) kapta, s Bukovszky Anna (4.38), Grosch Vivien (4.21), Bordás Réka (4.46), Szmolek Apollónia (4.21) és Kuczora Csenge (4.77) teljesítménye sem érte el az ötös átlagot.
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány teljesítményét 5.46-os értékeléssel jutalmazták olvasóink.
ÍME, A MAGYAR CSAPAT ÉRTÉKELÉSE
Szemerey Zsófi: 7.46
Simon Petra: 7.06
Vámos Petra: 6.60
Márton Gréta: 6.59
Janurik Kinga: 6.56
Albek Anna: 6.25
Tóvizi Petra: 6.06
Klujber Katrin: 5.99
Papp Nikoletta: 5.87
Csíkos Luca: 5.78
Hársfalvi Júlia: 5.62
Falusi-Udvardi Laura: 5.16
Kovács Anett: 5.02
Kuczora Csenge: 4.77
Bordás Réka: 4.46
Bukovszky Anna: 4.38
Grosch Vivien: 4.21
Szmolek Apollónia: 4.21
Faragó Lea: 4.04
Golovin Vlagyimir: 5.46