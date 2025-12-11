Nemzeti Sportrádió

Olvasóinknál Szemerey Zsófi volt a magyar válogatott legjobbja a női kézilabda-vb-n

2025.12.11. 17:50
Fotó: Árvai Károly
A magyar női kézilabda-válogatott a 7. helyen végzett a német-holland közös rendezésű világbajnokságon. A társrendező elleni mérkőzés után arra kértük olvasóinkat, hogy értékeljék a mieink teljesítményét: rengeteg szavazat érkezett, a legjobb átlagot a kapus, Szemerey Zsófi kapta, őt nem sokkal Simon Petra követte.

Mint ismert, a magyar női kézilabda-válogatott kikapott a társrendező Hollandiától a világbajnokság negyeddöntőjében, így véget ért számára a torna. Olvasóink ezután 10-es skálán értékelték a mieink teljesítményét.

Összesen 4028 kitöltött kérdőiv érkezett, a legjobb értékelést Szemerey Zsófi (7.46) kapta, őt nem sokkal Simon Petra (7.06) követte. Hatos átlag feletti teljesítményt nyújtott továbbá a voksok alapján Vámos Petra (6.60), Márton Gréta (6.59) Janurik Kinga (6.56), Albek Anna (6.25) és Tóvizi Petra (6.06). A leggyengébb értékelést Faragó Lea (4.04) kapta, s Bukovszky Anna (4.38), Grosch Vivien (4.21), Bordás Réka (4.46), Szmolek Apollónia (4.21) és Kuczora Csenge (4.77) teljesítménye sem érte el az ötös átlagot.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány teljesítményét 5.46-os értékeléssel jutalmazták olvasóink.

ÍME, A MAGYAR CSAPAT ÉRTÉKELÉSE
Szemerey Zsófi: 7.46
Simon Petra: 7.06
Vámos Petra: 6.60
Márton Gréta: 6.59
Janurik Kinga: 6.56
Albek Anna: 6.25
Tóvizi Petra: 6.06
Klujber Katrin: 5.99
Papp Nikoletta: 5.87
Csíkos Luca: 5.78
Hársfalvi Júlia: 5.62
Falusi-Udvardi Laura: 5.16
Kovács Anett: 5.02
Kuczora Csenge: 4.77
Bordás Réka: 4.46
Bukovszky Anna: 4.38
Grosch Vivien: 4.21
Szmolek Apollónia: 4.21
Faragó Lea: 4.04
+
Golovin Vlagyimir: 5.46

