Lewandowskival más ez a lengyel csapat; újabb belga kiütés

G-CSOPORT, LENGYELORSZÁG–FINNORSZÁG
Az európai vb-selejtezők G-csoportjában a Chorzówban megrendezett Lengyelország–Finnország mérkőzése végeredménye könnyen sorsdöntő is lehet a továbbjutás szempontjából, hiszen a két csapatnak ez már a második egymás elleni meccse volt a csoportban. Az elsőt a finnek nyerték júniusban, 2–1-re – az a vereség Michal Probierz lengyel kapitány állásába is került, akit azóta Jan Urban váltott a kispadon –, de négy meccs után így is azonos pontszámmal várta a két csapat a vasárnapi mérkőzést.
Ez a meccs azonban teljesen másképp alakult, mint a finnországi, ugyanis az Aston Villában futballozó Matty Cash alsó sarkos lövésével a 27. percben megszerezték a vezetést a lengyelek, majd még a szünet előtt a ziccerben kiugró Robert Lewandowski váltotta gólra Piotr Zielinski felívelt passzát. A második félidőben pedig Lewandowski kapusról kipattanó lövéséből szerezte meg a harmadik hazai gólt Jakub Kaminski.
Lewandowski a két csapat első meccsén nem szerepelt az akkori szövetségi kapitánnyal kialakult konfliktusa miatt, most azonban kulcsszerepet játszott a végül 3–1-es lengyel győzelemben. Ezzel a lengyelek három ponttal megléptek a 3. finnek előtt a csoport tabelláján, és pontszámban beérték a délután Litvániában nagy nehezen nyerő hollandokat.
J-CSOPORT, BELGIUM–KAZAHSZTÁN
A J-csoportban folytatták menetelésüket a belgák, akik négy meccs után tíz ponttal és már 17 szerzett góllal állnak. Három napja Liechtensteinben nyertek 6–0-ra, ezúttal pedig Brüsszelben verték meg Kazahsztánt szintén 6–0-ra.
Negyven perc elteltével ugyan még gól nélküli döntetlent mutatott az eredményjelző, de Kevin De Bruyne megrázta magát még a szünet előtt, előbb ő maga lőtte ki a felső sarkot, majd pedig kiosztott egy gólpasszt korábbi, manchesteri klubtársának, Jérémy Dokunak, aki a második félidőben duplázott, illetve ő is kiosztott egy gólpasszt. A hajrában pedig De Bruyne is megszerezte a második gólját és Thomas Meunier is betalált.
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
G-CSOPORT
Lengyelország–Finnország 3–1 (Cash 27., Lewandowski 45+2., Kaminski 55., ill. Kallman 88. )
Korábban
Litvánia–Hollandia 2–3 (Gineitis 36., Girdvainis 43., ill. Depay 11., 63., Timber 33.)
|1. Hollandia
4
3
1
–
14– 3
+11
10
|2. Lengyelország
5
3
1
1
8– 4
+4
10
|3. Finnország
5
2
1
2
6– 8
-2
7
|4. Litvánia
5
–
3
2
5– 7
–2
3
|5. Málta
5
–
2
3
1–12
–11
2
J-CSOPORT
Belgium–Kazahsztán 6–0 (De Bruyne 42., 84., Doku 44., 60., Raskin 52., Meunier 87.)
Korábban
Észak-Macedónia–Liechtenstein 5–0 (Büchel 15. – öngól, Bardi 52., Csurlinov 56., Qamili 82., Sztankovszki 90.)
1. Észak-Macedónia
5
3
2
–
11– 2
+9
11
2. Belgium
4
3
1
–
17– 4
+13
10
3. Wales
5
3
1
1
11– 6
+5
10
4. Kazahsztán
5
1
–
4
3–11
–8
3
5. Liechtenstein
5
–
–
5
0–19
–19
0