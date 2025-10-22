Női kézilabda NB I: a Győrt és az FTC-t is megbüntették a rangadón történtek miatt

Mint ismert, a mérkőzésen az FTC-szurkolók botrányos transzparenst mutattak fel a mérkőzés második félidejében, amelynek nyomán, a versenybírói kiegészítő jelentés alapján a Magyar Kézilabda-szövetség fegyelmi eljárást indított. Az eljárás lefolytatását követően az Etikai és Fegyelmi Bizottság meghozta a döntését:

„Az FTC-Rail Cargo Hungaria a szurkolóik által a mérkőzésre bevitt és a mérkőzésen felmutatott molinó tartalmára tekintettel, amely súlyosan sportszerűtlen és gyűlöletre uszító, kirekesztő feliratot tartalmazott, 800 ezer forint pénzbüntetést kapott, ezen felül egy hazai bajnoki mérkőzésére az ún. B-közép szektorának bezárását rendelte el a bizottság, és a sportszervezetnek soron következő 2 hazai bajnoki mérkőzésére saját költségén szövetségi ellenőrt kell fogadnia. Az FTC-Rail Cargo Hungaria elnézést kért a molinó tartalmáért, a testület előtt beszámolt arról, hogy belső döntéseket hozott a transzparenst kihelyezők kitiltására, annak érdekében, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő” – közölte a szövetség.

Beszámoltak arról is, hogy az FTC mellett a győriek sem úszták meg büntetés nélkül: „Ugyancsak a Bizottság döntése alapján a Győri Audi ETO KC rendezési hiányosság (a Biztonsági Szabályzat, valamint a mérkőzés-rendezéssel kapcsolatos szabályok megsértése), valamint a vendégcsapattal szemben elkövetett sportszerűtlen magatartása miatt 400 ezer forint pénzbüntetést kapott. A Biztonsági Szabályzat kimondja, hogy a mérkőzések kapcsán a szervező felelőssége annak ellenőrzése és betartatása, hogy a nézők rasszista, gyűlöletre uszító, másokat megbotránkoztató, ideológiai, vallási tartalmú feliratot vagy jelzést ne jelenítsenek meg.”